MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Ağızdan kaçan cümlelere dikkat!

    Ağızdan kaçan cümlelere dikkat!

    Niobe Aslı Temel
    02.02.2016 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Öğleye kadar olan saatlerde yapılması gereken işleri tamamlayalım.

    Öğle sonrası, olumlu ve akışkan enerji ön planda. Ancak, sürekli değişen planlar veya kararlarla uğraşabiliriz. Birkaç gün daha, ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeli, ağzımızdan bir kelime kaçmamasına özen göstermeliyiz. Bir anlık boş konuşmak başımıza işler açabilir. Pazarlıklar ya da üzerinde uzlaşılması gereken konularda uzlaşmak kolay olmayacaktır. Bugünlerde attığımız imzalardan ya da atacağımız adımlardan önümüzdeki hafta değişen fikirlerimiz veya ortaya çıkan gerçekler nedeniyle, pişmanlık duyabiliriz. Veya başkalarının manipülatif hareketleri ya da tahrikleri yanlış kararlara veya imzalara neden olabilir. Tam olarak kavramadığımız veya anlamadığımız konularda harekete geçmemeli ve ağzımızdan yanlış kelimeler kaçmaması için dikkatli konuşmalıyız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…

    Etiketler: niobe , aslı temel , astroloji

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.