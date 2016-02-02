Ağızdan kaçan cümlelere dikkat!

Öğle sonrası, olumlu ve akışkan enerji ön planda. Ancak, sürekli değişen planlar veya kararlarla uğraşabiliriz. Birkaç gün daha, ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeli, ağzımızdan bir kelime kaçmamasına özen göstermeliyiz. Bir anlık boş konuşmak başımıza işler açabilir. Pazarlıklar ya da üzerinde uzlaşılması gereken konularda uzlaşmak kolay olmayacaktır. Bugünlerde attığımız imzalardan ya da atacağımız adımlardan önümüzdeki hafta değişen fikirlerimiz veya ortaya çıkan gerçekler nedeniyle, pişmanlık duyabiliriz. Veya başkalarının manipülatif hareketleri ya da tahrikleri yanlış kararlara veya imzalara neden olabilir. Tam olarak kavramadığımız veya anlamadığımız konularda harekete geçmemeli ve ağzımızdan yanlış kelimeler kaçmaması için dikkatli konuşmalıyız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…