Yeni yıla, harika bir başlangıçla girin… Bu yıl başında, kendinize ve sevdiklerinize bir tatil hediye edin!

Güncelleme Tarihi:
Ünlü sanatçılarla bol eğlenceli bir yılbaşı programı
Yeni yıla canlı müzik eşliğinde eğlenerek girmek isteyenler için otellerin yılbaşı programları da cazip seçenekler sunuyor. Ünlü isimlerden oluşan bu programlar sayesinde misafirler hem sevdikleri isimleri canlı olarak dinleme fırsatı buluyor hem de yılbaşı konseptini keyifli bir ortamda deneyimliyor.
Aile boyu tatil imkânı…
Çocukların konforu ve keyifleri yerindeyse tüm aile bireyleri için o tatil unutulmazlar arasında yerini alabiliyor. Bunun bilincinde olan oteller; çocukların, gözetmenler eşliğinde eğlenip kaliteli zamanlar geçirebilecekleri alanlara öncelik tanıyor. Oyun parkları, mini disko, mini kulüpler, iç ve dış oyun sahaları gibi birçok faaliyet çocukları bekliyor.
Doğa ile iç içe bir tatil…
Doğa ile iç içe olan oteller, her şeyden önce yılın yorgunluğunu atmak isteyenleri doğasıyla cezbediyor. Kuş cıvıltıları ve yaprakların kıpırtı seslerini duymak, bu sesler eşliğinde yürüyüşler yapmak adeta terapi etkisinde oluyor. Sapanca gibi aynı zamanda ulaşım açısından da kolaylık sağlayan lokasyonlar, yılbaşında kısıtlı tatilini değerlendirmek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. İstanbul’dan gelecekler için yalnızca 1 saat mesafede bulunan Sapanca; Sabiha Gökçen Havalimanı’na 99 kilometre, yeni İstanbul Havalimanı’na ise 151 kilometre uzaklıkta olmasıyla da avantaj sağlıyor.
Yorgunluğun yerini huzur alıyor
Bütün bir yılın stresi ve yorgunluğu, sadece zihnen değil bedenen de etkiliyor. SPA’dan Türk hamamı ve termal wellness’a, buhar odalarından havuz ve cilt bakımına kadar her bir ayrıntıyı düşünen oteller; misafirlerinin otelden hem dinlenmiş hem de yenilenmiş olarak ayrılmalarını sağlıyor.
Vücudu toksinlerden arındırmak, cildi gençleştirmek ve bir bütün olarak vücuttaki metabolik süreçleri iyileştirmek gibi sayısız faydası bulunan SPA şifasından en iyi şekilde yararlanabilmek için SPA otellerinin tercih edilmesi önerilir. Çünkü SPA otelleri; buhar banyosu ve saunalar, yüzme havuzları, fitness, yoga ve pilates dersleri, Baskılı, Ayurvedik ve Uzakdoğu Masajları ve detoks uygulamalarını kapsar.
Her damak tadına uygun gurme lezzetler
Türk ve dünya mutfaklarından farklı tatları bir arada sunan oteller, yılbaşına özel menüleriyle de göz dolduruyor. Üstelik misafirlerini sadece bir menü ve tek mekanla da sınırlamıyor. Farklı konsept ve menülere sahip restoranlarıyla seçimi tamamen misafirlerine bırakıyor.
Bu yılbaşı NG Hotels’e davetlisiniz!
Yılın her günü hayalinizdeki tatili gerçekleştirme imkânı sunan NG Hotels; yılbaşında da dopdolu eğlence programıyla misafirlerini bekliyor. Spa uygulamaları ile birleştirilmiş termal wellness’tan doğa yürüyüşlerine, gurme lezzetlerden çeşitli hobi aktivitelerine kadar dilediğiniz her şeyi bulabileceğiniz yılbaşı gecesinde NG SAPANCA & NG ENJOY otellerimizde Cenk Eren; NG AFYON otelimizde Öykü Gürman’la taçlandırabilirsiniz.
NG Enjoy Amber Salonunda gerçekleşecek yılbaşı konserinde NG SAPANCA & NG ENJOY misafirleri yeni yılı birlikte karşılacak. 21.30’da Sonuç Mühürdaroğlu orkestrası performansıyla başlayacak gece, 23.00’da Cenk Eren ile Yılbaşı Konseri ile müzik şölenine dönüşecek. 12 yaş ve üzeri misafirlerin kabul edileceği yılbaşı programındaki tüm ikramlar yılbaşı paketine dahil olacak.
NG SAPANCA yılbaşı paketi için tıklayınız.
NG ENJOY yılbaşı paketi için tıklayınız.
NG Afyon Manolya Balo Salonunda gerçekleşecek Öykü Gürman ile Yılbaşı Balosu’nda ise Özel Gala Menüsü ve limitsiz yerli içki servis edilecek. Gala yemeğine 10 yaş ve üzeri misafirler kabul edilecek. 10 yaş altı çocuk misafirler içinse özel bir alanda Yılbaşı Balosu düzenlenecek. Yani NG Afyon’da yılbaşı gecesi herkes çok eğlenecek!
NG AFYON yılbaşı paketi için tıklayınız.