Yeni Yıla Eğlence Dolu Bir Giriş Yapmaya Hazır mısınız? 2025'i ETS'nin Yılbaşı Konserleri ile Karşılayın!

Haberin Devamı





Eğlenceli bir deneyim için Granada Luxury Belek’e davetlisiniz

Lüks ve konforu buluşturan muhteşem atmosferi ile Granada Luxury Belek, misafirlerine unutulmaz anılarla dolu bir tatil imkanı sunuyor. Her yaştan misafire hitap eden aktivite alanları, lüks detaylarla dekore edilmiş konforlu odaları, enfes lezzetler sunan restoranları ve çok daha fazlası ile Granada Luxury Belek sizi bekliyor. Eşsiz bir yılbaşı tatili yapmak istiyorsanız ETS’nin yılbaşı konserleri ile bu deneyime ortak olabilirsiniz. 28 Aralık’ta Gökhan Tepe, 29 Aralık’ta Volkan Konak, 30 Aralık’ta Ebru Gündeş ve 31 Aralık’ta Candan Erçetin, muhteşem şarkıları ile Granada Luxury Belek sahnesinde!

Haberin Devamı





Birbirinden güzel şarkılara eşlik etmek için Rixos Sungate sizi bekliyor

Antalya’nın eşsiz güzellikleri arasında misafirlerini ağırlayan Rixos Sungate, benzersiz bir konaklama deneyimi yaşatıyor. Konforlu odaları, lezzetli yemekler sunan restoranları ve çok daha fazlası ile Rixos Sungate, misafirlerini bu yılbaşı eğlence dolu bir tatile davet ediyor. ETS’nin yılbaşı konserleri ile 2025’e unutulmaz bir giriş yapmaya ve yeni yılı sevdiklerinizle bir arada karşılamaya hazır mısınız? Yeni yılı; 28 Aralık’ta Sibel Can’ın, 29 Aralık’ta Özcan Deniz’in, 30 Aralık’ta Ferhat Göçer’in ve 31 Aralık’ta Ziynet Sali’nin şarkıları eşliğinde karşılamak için Rixos Sungate sizi bekliyor.

Royal Seginus’ta eşsiz bir yılbaşı tatiline ne dersiniz?

Antalya’da merkezi konumu ile öne çıkan Royal Seginus, misafirlerine konfor ve lezzet dolu bir tatil deneyimi yaşatıyor. Siz de bu keyfe ortak olmak isterseniz Royal Seginus’ta, ETS'nin yılbaşı konserleri eşliğinde harika bir yılbaşı gecesi geçirebilirsiniz. 28 Aralık’ta Gülben Ergen, 29 Aralık’ta Hakan Altun, 30 Aralık’ta Sertab Erener, 31 Aralık’ta Kafadar ve Oğuzhan Koç, Royal Seginus sahnesinde… Siz de bu eğlenceyi kaçırmamak için yerinizi şimdiden alın!

Haberin Devamı

Sizin için uygun oteli seçip yerinizi ayırtın, ETS’nin yılbaşı konserleri ile 2025’e coşku dolu bir giriş yapın.

Oteller ve tüm detaylar için buraya tıklayın!

İlandır.