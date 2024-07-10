Yeni hayatınız çok uzakta değil... Urla Kekliktepe’ye yerleşmek için ‘Birçok’ neden!

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Sürekli artış gösteren yatırım değeri

Sakin bir yaşam arayanların Ege’deki adresi Urla Kekliktepe, son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Endeksa verilerine göre İzmir Urla, konut fiyat değerinde Çeşme ile birlikte ilk iki sırayı paylaşıyor. Üstelik Urla’nın yatırım için en çok tavsiye edilen yerlerden olması getiri potansiyelini artırıyor. Birçok avantajı bir arada sunan ve huzurlu bir yaşam arayanların yeni adresi olan Urla Kekliktepe, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için kaçış noktası oldu. Yatırımcıların ve hayatı yeniden keşfedenlerin öncelikli tercihi olan Kekliktepe, insanlara kusursuz tasarlanmış bir hayatın kapılarını açıyor.

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İzmir şehir merkezine ve Ege’nin en güzel koylarına ulaşım avantajı

Ulaşım açısından avantajlı bir konuma sahip olan Urla Kekliktepe’den, İzmir şehir merkezine ve diğer çevre ilçelere gitmek oldukça kolaydır. Modern yollar ve toplu ulaşım seçenekleri sayesinde huzurlu doğası, tarihin izlerini günümüze taşıması, keyifli mekanları ve çok daha fazlasını sunan Urla Kekliktepe, İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika karayolu mesafesinde yer alıyor. Urla Kekliktepe, mavi bayraklı plajları ve kusursuz mavilikteki deniziyle Ege’nin en çok tercih edilen tatil beldelerine de çok yakın bir konumda. Benzersiz koyları, nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, tescilli temiz plajları ile Urla Kekliktepe, mavi ve yeşilin muhteşem uyumuyla şekillenen doğasını, deniz ve kumun tadını çıkarmak isteyenlere cömertçe sunuyor.





Doğası ve temiz havası

Müstakil yaşamın insan sağlığına olan etkisi, ailelerimizle nitelikli vakit geçirebileceğimiz doğal yaşam alanlarının önemini artırdı. Urla- Kekliktepe doğanın sunduğu eşsiz güzelliği ve temiz havasıyla ‘Ege’nin Akciğeri’ olarak tanımlanır ve aynı zamanda dünyanın en temiz hava koridorlarından birinde yer alır. Üzüm bağları, Toskana’yı andırır. Bağ Yolu’nu ziyaret edenleri kendine hayran bırakır. Bölge aynı zamanda asırlar boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, arkeolojik kalıntıları ile turizmin, Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer almıştır. Dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağları, pazarları, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan tepeleri ile ziyaretçilerine görsel bir şölen yaşatır. Tarihi dokusunu kaybetmemiş nadir yerlerden Urla İskele Caddesi’nin hemen arka kısmında konumlanan Klazomenai Antik Kenti ise, arkeoloji meraklıları için geçmişin derin izlerini içinde barındırıyor. Tarihi yerlerden; Karantina Adası, Pergamon, Efes, Agora ve çok daha fazlası Urla Kekliktepe’de ziyaret edilmeyi bekliyor. Doğa ve tarihle bütünleşmiş, huzurlu bir yaşam arayan herkes, Urla Keklktepe’ye yerleşerek yürüdüğü her sokakta zengin bir kültürel mirasın izlerini hissedebilir, aynı zamanda bu köklü geçmişin bir parçası olma şansı da yakalayabilir.

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Zengin gastronomisi

Ege’nin vazgeçilmez tatları; zeytinyağlılardan deniz mahsullerine, yöresel otlardan tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyimlemek için Urla Kekliktepe lezzet durağınızda ilk sırada yer almayı hak ediyor. Zeytinyağlı taze enginarından boyozuna, kabak çiçeklerinden yapılan dolmalardan deniz börülcesine, Girit kabağı salatasına kadar birçok yöresel tarif bölgenin vazgeçilmez lezzetlerinden sadece bazıları... Urla Kekliktepe’de yaşarken zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağını tadabilir veya ödüllü restoranlarında sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bölgenin yemek kültürünü daha derinlemesine hissetmek isteyenler içinse seçenekler oldukça fazla: Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri bu özel etkinliklerin en bilinenleri. Kekliktepe’ye yerleştiğinizde bir yandan tüm bu lezzetleri tadarken, diğer yandan sosyal etkinliklerde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirip misafirperverliğin en güzel örneklerini dostlarınıza sunma imkanı bulacaksınız.

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Kültür sanat etkinlikleri

Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alan Urla Kekliktepe, açık hava tiyatrosu ile yaz aylarında çeşitli tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Eşsiz atmosferiyle tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan ilçede özellikle yaz döneminde sokak festivalleri öncelikli olarak görülmeye değer... Canlı müzikler, sokak gösterileri, el sanatları stantları ve lezzetli sokak yemekleri bu etkinliklerin önemli unsurları arasında. Yaz aylarında, sahil kenarında kurulan açık hava sinemaları ise sizi ve sevdiklerinizi içine alan unutulmaz anılar üretmeye şimdiden aday. Kekliktepe’deki eğlence ve kültür merkezleri, hem gençler hem de yetişkinler için atölyelerde dans, müzik, resim gibi alanlarda eğitim alma / yeteneklerini geliştirme imkanı sağlayan eşsiz mekanlar olarak yeni katılımcılarını bekliyor.

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Seçkin sporlara ev sahipliği yapması

Profesyonel sörfçülerin uğrak yeri olan Urla Kekliktepe’de, doğa yürüyüşü, rüzgâr sörfü, kitesurf, tenis ve yelkencilik gibi birçok farklı spor türünü denemek de mümkün. Dünyanın sayılı rüzgar sörfü merkezleri arasında yer alan Urla’da ayrıca düzenli olarak rüzgar sörfü yarışmaları da düzenlenmektedir. Yılın 12 ayı doğanın farklı güzelliklerini sunan Kekliktepe’deki seçkin villalarda yerinizi alarak tüm bu ayrıcalıklara kolayca erişebilirsiniz. Yılın dört mevsiminde yürüyüş yapabileceğiniz kusursuz bir doğal güzelliğe sahip olan Urla Kekliktepe, iyi yaşamın yeni adresi olarak ütm dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

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Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarına yakınlığı

Sosyal becerilerinin gelişmesini destekleyen ve meslek seçimi konusunda rehber olan okullar, kişisel gelişim açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Urla Kekliktepe, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin eğitim konusundaki tüm kaygılarını gideren bir bölge olarak öne çıkıyor. Bölgenin gözdesi olan Kekliktepe, İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi alanında kendini kanıtlamış eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin güvenle tercih edeceği bir yaşam alanı sunuyor. Urla Kekliktepe’de huzur dolu bir yaşamın keyfini çıkaracak olan aileler, çocuklarının nitelikli eğitim ihtiyacını da karşılayacakları farklı seçeneklere sahip olabilmenin avantajlarına sahip olacaklar.

Eşsiz doğal ortamında müstakil yaşamın tüm imkanlarını bir arada sunan Ege Yapı Kekliktepe projesi doğa ile sınırları kaldıran 88 bin metrekare alan üzerine, büyük bir bölümü tek kat olarak planlanan 73 villası, özel havuzu, sosyal olanakları ve muhteşem peyzajlı bahçe alanlarıyla seçkin sakinlerini bekliyor. Müstakil villa hayatına yeni bir bakış açısı getiren Ege Yapı Kekliktepe, 370 metrekareden 500 metrekareye kadar farklı mimarilerde konforlu villaların yanında 5+1, 6+1 ve 7+1 konut tipleriyle her aileye uygun keyifli alternatifler sunuyor, projede iç bahçeler, avlular ve teras uygulamalarıyla bütünsel bir konforun kapılarını aralıyor. Ege Yapı Kekliktepe ile ilgili tüm merak ettikleriniz için buraya tıklayın!

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