Yapay zekâ ile hem enerjiden tasarruf edin hem de ödül puanları kazanın!

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Sürdürülebilir bir yaşam için SmartThings ile fark yaratın!

Samsung, inovasyonlarıyla sürdürülebilirliği günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. SmartThings uygulaması sayesinde yapay zekâ özellikli seçili buzdolabı, çamaşır, bulaşık, kurutma makineleri, klima ve televizyonlar YZ (Yapay Zekâ) Enerji Modu ile %70’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Daha da güzeli Samsung kullanıcıları bu tasarrufları puana çevirip, Samsung.com’daki alışverişlerinde kullanabiliyor. SmartThings ayrıca akıllı cihazlarınızı bir araya getiriyor, enerji kullanım alışkanlıklarını analiz ediyor ve size tasarruf önerileri sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, uzaktayken bile cihazlarınızı kolayca tek bir uygulamayla tek merkezden yönetmenizi sağlıyor. Eğer hâlâ denemediyseniz, hemen SmartThings uygulamasını indirin ve tasarruf ederken kazanmaya başlayın!

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SmartThings’in enerji tasarrufu özellikleri AI ile çok daha akıllı

Samsung, enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi özelliklerini yapay zekâ destekli cihaz serilerine SmartThings platformu üzerinden entegre ederek erişilebilir kılıyor. SmartThings, enerji kullanımının kontrol edilmesi ve enerji faturalarının azaltılabilmesi için tasarruf işlevleri sunan ve uyumlu ev cihazlarını izleme ve yönetme imkanı tanıyan bir ev otomasyon platformu olarak tarif ediliyor. SmartThings sayesinde kullanıcılar; klimalardan buzdolaplarına, çamaşır makinelerinden aydınlatma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede uyumlu cihazları izleyip yöneterek enerji kullanımını optimize edebiliyor.

SmartThings sayesinde tüm cihazların kumandası her an elinizin altında

Ev otomasyonunda yeni bir dönemi başlatan SmartThings ile bir evdeki tüm cihazlar birbiriyle etkileşim halinde çalışabiliyor ve YZ Enerji Moduyla (AI Energy Mode) enerji tüketimi ciddi ölçüde azaltılabiliyor. SmartThings’in YZ Enerji Modu (AI Energy Mode), enerji kullanım alışkanlıklarını takip ederek, enerji tasarruflu kullanım önerilerinde bulunuyor. Akıllı telefonlara indirilebilen SmartThings uygulaması, kullanıcılara akıllı cihazlarını birbirine bağlayarak tek bir uygulamayla tek merkezden yönetebilme olanağı sunuyor.

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Samsung Rewards Puan'ları ile kazanmaya hemen başlayın!

“Herkes için AI” perspektifi kapsamında sürdürülebilirliği kullanıcıların evlerine ve günlük yaşamlarına taşımak için yola çıkan Samsung Electronics, enerji takibini ve tasarruf miktarını takip eden tüketicilere Samsung Rewards Puanı kazanma imkanı sunan bir kampanya başlattı. Kulanıcılara Samsung Rewards Puanı kazandıran enerji tasarrufu kampanyasına katılmak isteyenler, ilk olarak SmartThings uygulamasına akıllı ev cihazını bağlaması gerekiyor. SmartThings uygulamasının Yaşam > Energy sekmesinden her gün giriş yaparak enerji takibini sağlayan ve günde en az 400 Wh’lik enerji tasarrufu sağlayan tüketiciler, her gün 1 enerji damgası kazanacak. Kazanılan enerji damgalarından 1 tanesi 10 TL değerinde Samsung Rewards Puan’a eşdeğer olacak.. Böylelikle tüketiciler bir yıl boyunca 365 enerji damgası kazanabilecek. Tüketiciler, biriken puanlarını Samsung online mağazadaki alışverişlerde TL’ye çevirerek kullanabilecek.

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Bespoke AI Serisi seçili beyaz eşyalar, 2024 AI TV’ler ve WindFree™ klimalarda YZ Enerji Modu (AI Energy Mode) ile fark yaratan enerji tasarrufu

Samsung, YZ Enerji Modu (AI Energy Mode) özellikli ev aletleri, TV’ler ve WindFree™ klimalarda, SmartThings’in YZ Enerji Modu (AI Energy Mode) ile enerji verimliliğini evlere taşıyor. Samsung’un 2024 yılının ilk yarısında tanıttığı, yapay zekâ özellikli Bespoke AI Serisi beyaz eşyalar, gerçek anlamda akıllı bir evin temelini oluşturan ileri seviye özellikler ve daha gelişmiş ekosistem bağlantı özellikleri sunuyor. Samsung Bespoke AI Serisi, tek bir dokunuşla enerji tasarrufu sağlayan YZ Enerji Moduyla (AI Energy Mode) öne çıkıyor. YZ Enerji Modu (AI Energy Mode) açıkken buzdolaplarında %15’e, çamaşır makinelerinde ise %70’e varan enerji tasarrufu mümkün olabiliyor.1 Kullanıcıların karbon ayak izini de günlük olarak takip edebilmesine olanak sağlayan YZ Enerji Modu (AI Energy Mode), kullanıcıları enerji tasarrufu yaparak çevre dostu bir ürün deneyimine ve enerji faturalarını azaltmaya yönlendiriyor. Wi-Fi özellikli WindFree™ klima serisindeki YZ Enerji Modu (AI Energy Mode) sayesinde kullanıcılar klimalarını kullanırken enerji miktarını takip edebiliyor ve %20’ye kadar enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Samsung’un 2024 AI TV Serisindeki YZ Enerji Modu (AI Energy Mode) ise görüntü kalitesinden ödün vermeden %20’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

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