Yapay zekâ destekli implant tedavisi nedir?

Haberin Devamı

Dişlerin ağız içerisindeki üç temel fonksiyonu vardır: Birincisi, çiğneme fonksiyonu; yani ağıza alınan gıdaların tam olarak parçalanıp küçük parçalara ayrılarak öğütülmesi. İkinci fonksiyon ise konuşmadır; sesin düzgün bir şekilde şekillenip ağızdan çıkmasını sağlama görevidir. Son olarak, dişlerin estetik işlevi de oldukça önemlidir. Konuşma ve gülme esnasında, insan yüzünde gözlerden sonra en çok dikkat çeken unsur dişlerdir.

Bildiğiniz gibi sindirim ilk olarak ağızda başlar. Vücuda giren gıdalar, dişler tarafından öğütülür. Diş eksikliklerinde çiğneme fonksiyonu tam olarak sağlanamadığında, tam öğütülmemiş gıdalar mideye küçük parçalara ayrılmadan iner. Bu durum, midenin bu gıdaları tam sindirebilmek için daha fazla asit salgılamasına neden olur ve mide problemleri, örneğin gastrit ve ülser gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Daha sonra ince bağırsağa geçen bu gıdalar, emilim sağlanabilmesi için daha fazla enzim salgılanmasına yol açar ve bu durum bağırsaklarda fazla gaz oluşumuna sebep olur. Kısacası, eksik dişler tüm vücut fonksiyonlarını dolaylı bir şekilde etkiler. Sonuç olarak, eksik dişler hem besinlerden yeterli verimin alınamamasına hem de mide ve bağırsakların olumsuz etkilenmesine yol açar. Bu nedenle diş eksikliklerinin giderilmesi önem taşır.

Haberin Devamı

Dişlerin ağızda ikinci önemli görevi ise konuşmadır. Diş eksikliği olan bireyler, toplum içerisinde tam iletişim kuramadıkları ve muhatapları tarafından anlaşılamadıkları için özgüven problemi yaşayabilir ve asosyalleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Ve tabii ki estetik kaygılar da önemlidir.

Birçok insan, kendilerini güzel görmek ve diğer insanlar tarafından beğenilmek ister. Toplum içerisinde özgüvenle gülmek ve rahatça konuşmak önemli bir ihtiyaçtır. Diş eksikliği olan bireyler, rahatça gülümseyemez ve toplum içinde kendilerini ifade etmekte zorlanabilir. Bu durum, psikolojik sorunlara sebep olabilir. Gülüş tasarımı tedavisi temelde estetik, simetrik ve beyaz dişleri hedefler.

Diş implant tedavisi neden önemli?

Diş eksikliklerini gidermenin yöntemlerinden biri implant tedavisidir. İmplant tedavisi, diş hekimliğinde diş eksikliklerini gidermek için uygulanan bir yöntemdir. Eksikliğin olduğu bölgeye çene kemiği içerisine implantlar yerleştirilir ve üzerine zirkonyum kaplamalar takılarak diş eksiklikleri giderilir.

Haberin Devamı

Yapay zekâ Destekli implant tedavisi nedir?

Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekâ destekli implant uygulamaları yapılmaktadır. Peki, bu nasıl gerçekleşir? Yapay zekâ, hayatımızın birçok alanına girmiş durumda ve pek çok kolaylık sağlamaktadır. Aynı şekilde, diş hekimliğinde de tedavilerde katkılar sunmaktadır. Peki, bu süreç nasıl işler?

Öncelikle üç boyutlu tomografi çekilir. Akabinde intraoral scanner (ağız içi tarayıcılar) ile ağız içerisindeki dişler, diş etleri ve kemiklerin üç boyutlu modeli bilgisayar ortamına aktarılır. Daha sonra, bu iki veri bilgisayar ortamında birbiriyle eşleştirilir. Hastanın kemik yapısı, tüm koordinatlarıyla birlikte bilgisayar ortamına aktarılmış olur. Yapay zekâ tam bu noktada devreye girer. Kemiğin içerisine yerleştirilecek implantın pozisyonu ve koordinatları yapay zekâ tarafından tespit edilir.

Haberin Devamı

Bu analizler doğrultusunda, sanal ortamda implantlar yerleştirilir ve bunları ağız içerisine taşıyabilmek için cerrahi guide (özel rehber) modeli hazırlanır. Bu guide, CAD-CAM teknolojisiyle laboratuvarda üretilir. Sonrasında operasyon sırasında, belirlenen koordinatlara göre implantlar fizyodispenser makineleri ile yerleştirilir.

Kalp, şeker ve tansiyon hastalarında implant tedavisi yapılır mı?

Hastaların en çok sorduğu sorulardan biri de budur. Kontrol altındaki sistemik hastalıklarda, yani doktoru tarafından verilen programa dikkat eden, ilaçlarını düzenli kullanan ve diyetine özen gösteren hastalara implant tedavisi uygulanabilir. Burada kritik nokta, bu rahatsızlığa sahip olan hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmeleridir.

Haberin Devamı

Zaten kalp, şeker ya da tansiyon hastalığı olan bireyler, implant tedavisine başlamadan önce doktorlarıyla görüşmelidir. Diş hekimi de hastanın tedavi aldığı doktorlarla iletişime geçerek sonuçları değerlendirir ve tedaviye bu doğrultuda başlar.

Diğer önemli bir konu ise dental fobi. Anestezi yöntemleri günümüzde oldukça gelişmiş olsa da tedaviden korkan, panik atak ya da öğürme refleksi olan hastalar için genel anestezi altında, implant tedavisi uygulanabilmektedir.

Özetle, diş eksiklikleri basit bir sorun gibi görünse de çok büyük problemlere neden olabilir. Dolayısıyla, en kısa sürede giderilmesi sağlık açısından son derece önemlidir. Sağlıklı ve bol gülümsemeli bir yıl dilerim.

İlandır.