Watch 5 ile zamanın şıklığı: Akıllı saatte lüks deneyim

Huawei Watch 5’in ilk olarak tasarımına göz atacak olursak, yan tarafta özellikle sağlık sensörlerine ev sahipliği yaptığı tahmin edilen oval bir pencere dikkat çekiyor. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde gezinmeyi sağlayacak dijital taç tasarımı da gözler önüne seriliyor. Saatin arka kısmında ise kalp atış hızı sensörleri ve manyetik şarj pimleri yer alıyor.

Watch 5’in tasarımındaki ince çerçeveler, ekrandaki içeriklerin daha geniş ve kesintisiz görünmesini sağlarken; dijital tepe hem navigasyon için geleneksel bir düğme işlevi görürken hem de yeni sensör teknolojisinin yuvası haline gelmiş.

Watch 5, 466 x 466 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran, IP69 sertifikası ve çizilmeye karşı dayanıklı safir cama sahip. Huawei watch 5, 3000 nit'e kadar yerel en yüksek parlaklığa sahip yeni LTPO 2.0 ekran teknolojisini kullanarak saat kadranındaki görsellerin parlak gün ortası güneşi altında bile net ve canlı kalmasını sağlıyor.

Cihaz 42 ve 46 mm olmak üzere iki boyutta ve yeşil, beyaz, bej ve titanyum renk seçenekleriyle geliyor… Ayrıca çelik, silikon ve kumaş gibi farklı kayış materyalleri de kullanıcıların tercihine bırakılmış.

Huawei Watch 5 özellikle sağlık uygulamalarıyla çok iddialı. 60 Saniyelik Kapsamlı Kontrol özelliği sayesinde 9 temel göstergeyi ölçüyor. Ortalama kalp hızı, HRV, Gerçek Zamanlı Kan Oksijen Parmak Ucu Ölçümü; Trendler ve uygulanabilir tavsiyelerle kişiselleştirilmiş sağlık raporlarına bu akıllı saatle ulaşmanız mümkün. ECG analizi; Arteriyel sertlik tespitinin yanı sıra gelişmiş sensör teknolojisi sayesinde EKG’nizi bile çekebiliyorsunuz. Sağlık verileriniz yapay zekâ analizleriyle birleşiyor ve size kişisel durumunuzla ilgili bilgi verirken, nelere dikkat edip etmeyeceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor. “Health Glance” ile hızlı sağlık taraması testinde nabız, SpO₂, stres seviyesi, ECG, uyku solunumu, arteriyel sertlik, cilt sıcaklığı gibi birçok veriye ulaştık. Üstelik bunu yaparken hiç zorlanmadık. Çünkü X-TAP sensörüne 3 saniye basılı tutarak 1 dakikalık sağlık taramasını başlatabiliyorsunuz. Bir diğer denememiz de saatle bir gece boyunca uyumak oldu. Bu sayede HRV trendi ve kişisel uyku benchmark raporlarına kolayca ulaşıp, sağlık analizlerini gözden geçirebilirsiniz.

Huawei Watch 5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, GSM bağlantı desteği sayesinde telefon olmadan da bağımsız şekilde kullanılabilecek olması diyebiliriz. Bu sayede kullanıcılar doğrudan saat üzerinden arama yaparken, mesaj gönderebiliyor ve mobil veri bağlantısından faydalanabiliyor. Akıllı jestlerle temassız kontrole sahip olan bu akıllı saatle, parmaklarınızı kaydırarak ya da iki kez dokunarak alarmı susturabilir ve müzik çaları da yönetebilirsiniz. 100'den fazla spor moduna sahip olan akıllı saat, ayçiçeği konumlandırma sistemi ve tam renkli çevrimdışı haritalar ile göze çarpıyor.

Pil ömrü ve batarya özellikleri de önemli detaylardan… Huawei Watch 5, Standart Mod ve Ultra Uzun Pil Ömrü Modu olmak üzere çift mod deneyimini destekliyor ve her ikisi arasında geçiş yapmak sadece 3 saniye sürüyor. Watch 5’in ultra uzun pil ömrü modu sayesinde pil süresi 7 - 11 gün arası olduğu belirtiliyor. Huawei Watch 5 42mm 60 dakika içinde tamamen şarj edilebilirken, 46mm ise 90 dakika içinde tamamen şarj edilebiliyor.

Bir önceki model olan Huawei Watch 4, 1.5 inç AMOLED ekran, Snapdragon W5 Gen 1 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi gibi donanım özellikleriyle dikkat çekiyordu. Sağlık takibi alanında kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, EKG, cilt sıcaklığı ve stres ölçümü gibi birçok gelişmiş fonksiyona sahipti.

Ayrıca düşme algılama ve acil durum SOS aramaları gibi güvenlik odaklı özellikler sunuyordu. Huawie’in son harikası Watch 5, Watch 4’ün ECG, SpO₂, vücut ısısı ve stres takibi gibi özelliklerinin üstüne yenilikçi bir sensör ekleyerek sağlık takibini bir adım öteye taşıyacak. Ayrıca tasarım, performans ve sensör teknolojilerindeki bu birleşimle hem mevcut kullanıcıları memnun edecek hem de yeni kitlelerin ilgisini çekecek.

Sonuç olarak, Huawe’in bu son giyilebilir teknoloji harikası kullanıcılar için oldukça avantajlı olanaklar tanıyor. Saat gerek sağlık alanındaki gerek spor antrenmanlarındaki uygulamaları gerek tasarımı gerekse diğer teknik özellikleriyle hem spor hem de günlük kullanımda işlevselliğiyle ön plana çıkarıyor.

Huawei Watch 5 42mm’nin fiyatları 23.999- 32.999 lira arasında değişirken, 46 mm için ise bu rakam 25.999-32.999 lira olarak açıklandı. Sizler de Huawe’in bu son harikasıyla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız www.huawei.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

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