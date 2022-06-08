Vodafone: Türkiye'de Metaverse mağazası açan ilk telekom markası

Metaverse’ün Türkiye'deki öncü isimlerinden biri oldunuz. Vodafone için Metaverse ne ifade ediyor?

Metaverse dediğimizde, üç boyutlu sanal dünyalardan oluşan bir ağdan bahsediyoruz. Bu ağın odağında sosyal bağlantı bulunuyor. İnsanların sosyal etkileşimini duyusal olarak zenginleştirecek bir kavramdan söz ediyoruz. Metaverse, aslında, belirli bir teknolojiyi değil, teknolojiyle nasıl etkileşime geçtiğimizi ifade eden bir kavram. Metaverse’de kullanıcılar sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, sosyal medya ve dijital para birimi gibi teknolojileri kullanarak fiziksel dünyanın özelliklerini taklit eden sanal bir dünyada dolaşıyor. Bunu, kullanıcıların dijital ve gerçekliği artırılmış sanal bir evrende hareket edebileceği bir platform olarak da düşünebiliriz. Kuşkusuz bu, teknolojinin sınırlarını zorlayacağı bir platform olacak. Biz de teknolojideki uzmanlığımızla bu platformda yer alıyoruz.

Metaverse mağazasını kurarken en büyük motivasyonunuz ne oldu?

Araştırmalara göre metaverse, firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındıran büyük bir sanal evren olma yolunda hızla ilerliyor. Yeni nesil perakende anlayışını benimseyen bir şirket olarak, metaverse’te de var olmayı önemsiyoruz. Decentraland’de açtığımız Vodafone Metaverse Mağaza ile hem Vodafone Grubu ülkeleri arasında metaverse’te mağaza açan ilk ülke, hem de Türkiye telekom sektöründe metaverse’te mağaza açan ilk operatör olduk. Bu mağazamızda müşterilerimize yeni nesil bir dijital deneyim yaşatarak ürün ve hizmetlerimize sanal evrende erişme imkânı sunuyoruz.



Mağazamızın bulunduğu Decentraland, trafiğin en fazla olduğu evrenlerden biri. Birçok marka burada yer alıyor. Aynı zamanda sanal gerçeklik gözlükleri veya bir ekipman gerektirmeden web üzerinden giriş yapılabildiğinden, son derece kolay ulaşılabilir bir evren olarak dikkat çekiyor.

Metaverse mağazası tam olarak nasıl çalışacak? Kullanıcılar hangi hizmetlere ulaşabilecek?

Vodafone Metaverse Mağaza’yı yeni nesil perakende anlayışımıza uygun olarak tasarladık. Mağazaya gelen müşterilerimizi, kişisel dijital asistanımız TOBi karşılıyor. TOBi, müşterilerimize kısaca mağaza içi deneyimden bahsediyor. Mağazada Red ve FreeZone markalarımıza ait ürün ve hizmetler için özel alanlar yer alıyor. Ayrıca, FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunduğumuz içeriklere de ulaşılabiliyor. Mağazanın bir diğer alanında güncel kampanyalarımız, satışta olan cihazlarımız ve farklı alanlardaki hizmetlerimiz tanıtılıyor. Müşterilerimiz, tüm satış işlemleri için QR kod üzerinden Vodafone Yanımda uygulamasına yönlendiriliyor.

Pratikte bu dijital mağazanın kullanıcılara en büyük faydaları neler olacak?

Kullanıcılarımız, mağazamızı ziyaret ettiğinde ürün ve hizmetlerimize yeni nesil bir dijital deneyimle ulaşırken, aynı zamanda metaverse dünyasını keşfetme imkânına sahip oluyor. Metaverse dünyasında sosyalleşip dijital yenilikleri takip ederken, fiziksel dünyada sunduğumuz hizmetlere bu dünya içinde de erişiyor. Aynı zamanda bu dünya sürekli gelişen ve değişen bir yer. Biz de buradaki mağazamızı güncel tutacağız. Yeni kampanya ve lansmanlarımızla metaverse dünyasına özel fırsatlar sunacağız ve etkinlikler düzenleyeceğiz.

Kurumsal taraftaki müşterileriniz için Metaverse dünyasının sunduğu olanaklar neler?

Kurumsal taraftaki fırsatları da takip ediyoruz. Metaverse dünyası her gün gelişen ve değişen bir dünya. Biz de bu değişimler ve hedeflerimiz doğrultusunda mağazamızda kurumsal dünyaya özel deneyimler sunacağız ve lansmanlar düzenleyeceğiz.



Gelecekte Metaverse'ü nasıl öngörüyorsunuz? Nereye evrilecek? Vodafone olarak bu yeni dünyadan beklentileriniz neler?

Metaverse’ün inşası hâlâ erken aşamalarında; çünkü, onu oluşturacak teknolojiler de gelişme sürecinde. Tahminlere göre, Metaverse’ün temel özelliklerinin yaygınlaşması 5-10 yıl sürebilecek. Bununla birlikte, şimdiden bu alanda ciddi yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Rakamlara baktığınızda, 2020'den günümüze sanal para cüzdanı olan kişi sayısı 10 kat artış göstererek 50 bine ulaşmış. Sanal Arazi, NFT, sanal ürünler piyasası ise 200 milyon doları aşmış. Metaverse’ün hızlı büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz.

Özellikle metaverse ile daha güçlü internet, bağlantı hızı ve data ihtiyacı önemli ölçüde artacak. Bu sebeple, Vodafone olarak yaptığımız 5G Ar-Ge çalışmalarını önemsiyoruz. Ayrıca, metaverse ile birlikte kullanıcıların markalarla olan etkileşimi de şekil değiştirecek. Şimdiden kurulan birçok metaverse ajansı bunun göstergesi. Biz de müşterilerimizin olduğu her yerde onlara en iyi hizmeti sunmak için etkileşim deneyimimizi yeniden tasarlıyoruz.

"Ben Varım" hareketinden bahsedebilir misiniz? Özel olarak tasarlanan NFT'ler de metaverse mağazanızda sergileniyor. Bu çalışmanızda neyi amaçlıyorsunuz?

Vodafone olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik güçlü vizyonumuzla, 2 yıl önce “Ben Varım” hareketini başlattık. Bu hareketle, genellikle erkeklerle özdeşleştirilen, erkek egemenliğinde olduğu düşünülen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeyi ve cinsiyetçi algıyı kırmayı hedefleyerek kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda ben varım demelerini teşvik ediyoruz. Her alanda cinsiyetçi önyargılarla mücadele ediyor, birey ve kurumları operasyonlarını daha kapsayıcı hale getirme konusunda düşünmeye ve pozitif değişim yönünde taahhütte bulunmaya davet ediyoruz. Bu konuda bir manifesto da yayınladık ve cinsiyet eşitsizliğine hayır dediğimizi kamuoyuna bir kez daha duyurduk. “Her alanda %100 eşitlik için Ben Varım” anlayışıyla yaptığımız çalışmalarla, 3 ay gibi kısa bir sürede %33 “Ben Varım” bilinirlik skoru elde ettik.

“Ben Varım” hareketi 2 yıllık bir geçmişe sahip olsa da, Vodafone Türkiye olarak kadınların her alanda sesini duyurabilmesi için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri, 10 yıldır devam eden Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı sponsorluğumuz. Göğüs sponsoru olarak başladığımız bu yolculuğa geçen yıl isim sponsorluğunu da ekledik. Bu sezon her iki sponsorluğumuzu da bir yıl daha uzattık. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takım ile olan işbirliğimizi sadece bir sponsorluk olarak görmüyoruz; kadın futbolunun gelişmesine destek olacak adımlar da atıyoruz. Bu kapsamda, 2 yıl önce düzenlediğimiz ve 33 bin kişinin izlediği Vodafone Kupası, Türkiye’de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olarak önemli bir başarıya ulaştı. Beşiktaşlı kadın futbolcularımızın hikâyelerine yer verdiğimiz “Ben Varım” belgeseli, YouTube’da 3,3 milyonu aşkın izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü. Diğer yandan, spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarına destek olmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdik. Sponsorluğumuzun 10. yılı için özel olarak tasarlayıp ürettiğimiz formaların satışından elde edilecek gelirle kız çocuklarının futbol eğitimine katkıda bulunacağız. Hedefimiz, toplam 200 kız çocuğuna ulaşmak.

“Ben Varım” hareketi için sosyal medya üzerinden bir kampanya da başlattık. Kullanıcıları gerçek hayatta itfaiyeci, pilot, kurye, cankurtaran ve futbolcu olarak görev yapan kadınların yer aldığı eşitlik GIF’leriyle cinsiyet eşitliği mücadelesine destek vermeye davet ettik. Ayrıca, kampanya için özel olarak tasarlanan NFT’lerin satışından elde edilecek geliri de kız çocuklarının futbol eğitimine destek vermek için kullanacağız. Bu NFT’leri, Vodafone Metaverse Mağaza’da da sergiliyoruz. Müşterilerimiz, “Vodafone NFT Galeri” bölümünde sergilenen “Ben Varım” NFT’lerini metaverse mağazamızda inceledikten sonra, satın alabilecekleri Opensea platformuna linkle yönlendiriliyor.





İlandır







