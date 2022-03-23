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Vodafone, kendilerine yakıştırdıkları her alanda #BenVarım diyen kadınların yanında!

#Sponsorlu İçerik#Vodafone#Futbol
Vodafone, kendilerine yakıştırdıkları her alanda #BenVarım diyen kadınların yanında

Tam 10 yıl önce, kadın futbolcularımız Vodafone’dan aldıkları destekle her alanda ‘’Ben Varım’’ dediler.

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Vodafone’un Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sponsorluğunun 10. yılını, kendilerine yakıştırdıkları her alanda #BenVarım diyen kadınlarla kutladık. 

Beşiktaşlı futbolcu Başak Gündoğdu’yu farklı mesleklere ait formalarla gördüğümüz filmimizde, ‘‘Bana yakıştırılanı değil, kendime yakıştırdığım formayı giyerim’’ mesajını verdik. 

Vodafone olarak, Ben Varım hareketiyle, erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeyi ve cinsiyetçi algıları yıkmayı hedefledik. 

Ayrıca, 10. yıla özel olarak tasarladığımız formalardan elde edilen gelir ile kız çocuklarının futbol eğitimine destek olmayı amaçladık.

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#Sponsorlu İçerik#Vodafone#Futbol

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