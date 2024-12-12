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Ünlü çift yeni reklam filminde Kıbrıs'ta 7 yıldızlı bir yaşamı deneyimledi!

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#Sponsorlu İçerik#Grand Sapphire#Northernland
Ünlü çift yeni reklam filminde Kıbrısta 7 yıldızlı bir yaşamı deneyimledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 16:29

Kuzey Kıbrıs’ın lider inşaat şirketi NorthernLAND, Grand Sapphire projesi için hazırladığı yeni reklam filmini izleyicilerin beğenisine sundu. Erkan Petekkaya ve eşi Didem Petekkaya’nın başrolünde yer aldığı reklam filmi, şirketin hem yatırımcılar hem de konut sahibi olmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunan yılbaşı özel kampanyasını tanıtıyor.

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Ünlü çift yeni reklam filminde Kıbrısta 7 yıldızlı bir yaşamı deneyimledi

Yeni yıl kampanyası: Bu hayatın yıldızı sensin!
NorthernLAND, Grand Sapphire Blu için “Bu hayatın yıldızı sensin” mesajıyla özel olarak tasarladığı yeni yıl kampanyası sayesinde lüks yaşamı daha erişilebilir hale getiriyor. Kampanya kapsamında %15’e varan indirim avantajları, düşük faizli ödeme planları ve tam eşyalı daire seçenekleri yanı sıra, Grand Sapphire Resort’da erken rezervasyona özel %50 indirim kampanyası da bulunuyor. Bu fırsatlar, yalnızca yeni bir yaşam alanı arayanlar için değil, yatırımcılar için de büyük kazanç potansiyeli taşıyor. Kuzey Kıbrıs’ta lüks bir yaşama adım atmak veya kazançlı bir yatırım yapmak isteyenler için sunulan kaçırılmayacak bu özel fırsatlar, sınırlı bir süre için geçerli olacak.

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NorthernLAND ile sürdürülebilir ve güvenilir yaşam
NorthernLAND, yalnızca lüksü ve konforu değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşamı da ön planda tutuyor. Grand Sapphire Blu, yeşil alanların genişliği ve çevreye duyarlı tasarımıyla bu yaklaşımı destekliyor. Şirket, sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefliyor. Grand Sapphire Blu, mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz bir lokasyonda yer alıyor. Proje, dünya çapında yatırımcıların ilgisini çekerken, Kuzey Kıbrıs’ın cazibesini uluslararası bir boyuta taşıyor.
Lüks yaşam anlayışını yeniden tanımlandığı Grand Sapphire Blu ile yeni yıla benzersiz bir başlangıç yapmak istiyorsanız NorthernLAND’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir, satış ofislerine uğrayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Reklam filmini izlemek için buraya tıklayın.

İlandır.

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#Sponsorlu İçerik#Grand Sapphire#Northernland

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