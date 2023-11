Türkiye yüzyılın koşusu için hazır! İstanbul Maratonu’na bu yıl mutlaka katılmanız için 5 neden!

Haberin Devamı





Yıllar içinde büyüyen prestijli bir koşu: İstanbul Maratonu

Bundan tam 44 yıl önce “Asya-Avrupa Koşusu” adıyla, 1 Nisan 1979’da ‘Dünyanın Tek Kıtalar Arası Maratonu’ ünvanını alarak ilk kez start alan maratonun adı, ilerleyen yıllarda “Kıtalar Arası Avrasya Maratonu” olarak değiştirildi. Uluslararası atletizm organizasyonlarının dünya çapında düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlayan Dünya Atletizm Birliği’nden (World Athletics) tebrik ve destek alan maraton, 2013 yılında dünya genelinde olduğu gibi, gerçekleştiği şehrin ismi verilerek nihai ismine kavuştu: “İstanbul Maratonu”.

Asya’dan başlayıp Avrupa’da biten tek maraton!

Adı düzenlendiği şehirle anılan tüm maratonlar, kentin karakteristik yönlerini ön plana çıkaran bir parkur düşünülerek organize edilir fakat hiçbiri, dünyada iki kıta üzerine kurulmuş tek şehir İstanbul kadar özel olamaz. Katılımcıların Asya kıtasında başladıkları ve Avrupa kıtasında bitirdikleri dünyanın tek koşusu olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, coğrafi konumu itibariyle tüm dünyanın odağında olan eşsiz bir spor etkinliğidir.

Dünyanın en eşsiz manzarasına tanık olma ayrıcalığı!

İstanbul denince akla gelen en değerli manzaranın, kenti iki kıtaya bölen İstanbul Boğazı olduğu düşünülürse, mavi ve yeşilin tarihle buluştuğu bu eşsiz güzelliğe tanık olunacak en iyi noktanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacağı da tahmin edilebilir. Peki, boğaz havasını ciğerlerinize çekerek doya doya izleyebilmeniz için elinize geçecek tek fırsatın Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu olduğunu biliyor musunuz? Evet, yılda sadece bir gün gelen kaçırılmayacak bir fırsat! Bu eşsiz koşuya katılamıyorsanız bile, 5 Kasım Pazar günü izleyici olabilir, parkurdaki koşucuları yerinden destekleyebilir, sporcularımıza destek olabilir ve İstanbul’un en güzel anlarından birine yakından tanıklık edebilirsiniz. Maraton coşkusunu tüm İstanbul ile birlikte yaşayabilmek için kaçırılmayacak bir fırsat!

On binlerle birlikte spor dolu bir etkinlik programı!

Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen koşucuları bir araya getiren İstanbul Maratonu, geçen yıl 60 bin katılımcısını ağırladı. Spora, birlikteliğe ve güzel zaman geçirmeye değer veren on binlerce insan bu yıl da start noktasında yerini alacak. Yediden yetmişe her yaştan insanın, ailesi, dostları ve sevdikleri ile dünyanın en özel koşu parkurunda bir araya gelme şansı bulması ve aynı hedef için efor sarf etmesi, koşunun belki de en unutulmayacak kazanımlarından biri olabilir. Üstelik Yenikapı ve Sultanahmet finish noktalarında yapılacak etkinlikler ile dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.

Tarihle dolu parkurda geçirilecek bir gün!

Çoğu insanın sadece uzaktan görebildiği veya fotoğraflardan tanıdığı birçok tarihi mekânı parkurda yakından görme ve İstanbul’un gerçek dokusunu içinize çekme şansınız var. Nasıl mı? Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’na katılarak… Kentin Asya yakasında köprüye giden yolda başlayan, İstanbul Boğaz’ını yaya olarak geçtikten sonra Avrupa yakasındaki Dolmabahçe Sarayı dâhil birçok tarihi yapının önünden geçen parkur, tüm etkinlik boyunca katılımcılara zamanın nasıl geçtiğini unutturacak kadar renkli olacak. Ayrıca bu yıl 100. yaşını kutlayan cumhuriyetimiz ve onunla aynı yaşta olan Türkiye İş Bankası vesilesiyle tarihten gelen izler parkur boyunca çok daha fazla hissedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’na katılmak için hala geç kalmış değilsiniz. Kaydınızı hemen yaptırın ve 45. Defa koşulacak olan tarihi maratonda yerinizi şimdiden alın. Maratona katılamasanız da şehirde harika bir Pazar sizi bekliyor! Parkurdaki koşucuları destekleyerek, elit atletlerin rekabetine yakından tanık olarak maraton coşkusunun şehre yayıldığı bu günü yerinde yaşayın. Detaylar için buraya tıklayın!

