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Çok yönlü kullanıma uygun “Tam Kararında” bir yemek takımı

Sekiz kişilik kapasitesi sayesinde hem günlük kullanımda hem de kalabalık buluşmalarda herkesi aynı sofrada buluşturmayı mümkün kılan Earth Collection, 38 parçalık kapsamlı içeriğiyle farklı sofra ihtiyaçları için kusursuz bir alternatif olarak tasarlandı. Doğadan ilham alan tasarım anlayışıyla hazırlanan Earth Collection; Cosmic, Epic, Cupid ve Galactic White alternatifleriyle farklı sofra stillerine kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

Şık sofralar için renk ve tasarım ön planda

Cosmic, mavi tonları ve koyu renk geçişleriyle sofralara güçlü ve dikkat çekici bir görünüm kazandırırken Epic, bej tonları ve dalgalı, asimetrik kenar detaylarıyla doğal ve hareketli bir stil sunuyor. Cupid ise, krem renginin sıcaklığı ve yumuşak hatlarıyla daha sade ve zarif sofralar için tercih edilirken, Galactic White, mat beyaz yüzeyini kontrast kenar detaylarıyla buluşturarak yalın tasarımına modern bir karakter katıyor. Farklı renk ve form detaylarıyla birbirinden ayrışan bu dört alternatif, sofralarda kişisel zevklere uygun bir seçim imkânı sunuyor.

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Karaca’nın 8 kişilik Earth Collection yemek takımı fark yaratıyor

Sofra tasarımlarında bugüne kadar hem işlevselliği hem de estetiği aynı potada eriten Karaca’nın, “Ne eksik ne gereğinden fazla, tam kararında” yaklaşımıyla ürettiği 8 kişilik yemek takımları değişen kullanım alışkanlıklarınıza tam uyum sağlayacak. Farklı renk seçenekleriyle ve sıra dışı 38 parçalık set içeriğiyle Earth Collection serisini detaylı olarak incelemek için buraya tıklayın.

İlandır.