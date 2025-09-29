Tadı harika, hikayesi bambaşka: Ne yediğini bilmek seni de mutlu edecek!

Haberin Devamı





Efsane lezzetlerin yolculuğunu keşfet

Yıllardır herkesin favorisi haline gelen Burger King Whopper ya da Popeyes Smoky XL Sandviç gibi ikonik lezzetlerin hangi malzemelerle hazırlandığını merak ettiniz mi hiç? 7’den 70’e bu kadar beğenilen ve kalitesini zaman içinde hiç bozmayan bu menülerin arkasındaki sır nedir? “Ne Yediğini Bil” platformu işte bu sorulara cevap veriyor.

Her lokmada malzemelerin özenini hisset

Birçok farklı malzemenin bir araya gelmesi ile son halini alan bu lezzet ikonları, onlara hayat veren ekmek, et, yeşillik ve soslar gibi kritik bileşenlerin uzman ellerde üretilmesi sayesinde önünüze ulaşıyor. Mesela Whopper için kullanılan burger köftesinin Amasya’da helal kesim koşulları gözetilerek titizlikle üretildiğini biliyor muydunuz?

Tarladan sofrana uzanan süreci öğren

Sipariş ettiğiniz ve artık tabağınızda yenmeyi bekleyen o lezzetli burger, pizza veya sandviçlerin tarladan sofraya kadar ne kadar hassas bir üretim sürecinden geçtiğini bilmek emin olun size iyi gelecek. Ne Yediğini Bil” platformu o ikonik lezzetlerdeki başarının asla şans olmadığını anlamanın en iyi yolu…

Ne yediğini bil ve her ısırıkta tadını güvenle çıkar

Gıda güvenliğinin, ne yediğini ve sevdiklerine ne yedirdiğini bilmek isteyen herkesin birinci önceliği olduğu bir çağda üretimde şeffaflık önemli bir tercih nedenidir. Tarladan sofraya kadar üretim ve tedarik süreçlerine tam anlamıyla hakim olmak, aldığınız her ısırığın size kendinizi daha iyi hissettirmesinin de sırrıdır.

Herkes onları konuşuyor: Whopper ve Smoky XL’in hikayeleri reklama konu oldu

Burger King’in efsanevi Whopper’ını ve Popeyes’ın Smoky XL Sandviç’ini adeta masaya yatırıp röntgenini çeken yeni reklam filmleri, “Ne Yediğini Bil” platformunda sunulan şeffaflığı eğlenceli bir dille lezzet tutkunlarına anlatıyor. Ne yediğini bilmek herkesi mutlu ediyor!

Ne Yediğini Bil Platformu Nedir?

TAB Gıda, “Ne Yediğini Bil” platformu ile tüketicilere yedikleri ürünlerin içeriği, kullanılan malzemelerin kaynağı ve üretim süreçleri hakkında tam şeffaflık sunuyor. Her aşaması titizlikle izlenen üretim süreçleri, tarladan sofraya kadar takip edilen taze malzemeler, el değmeden paketlenen ürünler ve kalite standartlarını en üst seviyede tutan tedarikçi zinciri ile TAB Gıda, gıda güvenliğinde sektöre örnek oluyor. Platform üzerinden, TAB Gıda bünyesindeki Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının en çok tercih edilen ürünlerinin hangi malzemelerle, nasıl hazırlandığına dair detaylı bilgiler sunuluyor. Detaylar için buraya tıklayın!

İlandır.