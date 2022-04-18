Süs köpeği; en sevimli 10 küçük süs köpeği cinsleri ve özellikleri

Toy Poddle, Chihuahua, Bichon Frise , Pekinez, Minyatür Dachshund, Pomeranian, Malta Teriyeri, Yorkshire Teriyeri, Minyatür Schnauzer ve Shih Tzu'nun yer aldığı top 10 listemiz!

Toy Poodle



Kabarık kıvırcık saçları olan ve doldurulmuş bir hayvan gibi sevimli görünen Toy Poodle, 2018 yılında dünyanın en popüler köpek ırkı seçilmiştir. Nedeni sadece sevimli görüntüsü değildir, az tüy döker ve vücut kokusu diğer köpeklerden daha azdır . Buna ek olarak, nazik ve arkadaş canlısı bir kişiliğe sahiptir; akıllı ve eğitilmesi kolaydır, bu da onu modern kentsel alanlarda bakmak için uygun bir cins haline getirir. Atletik yeteneği yüksektir ve köpek sporlarında çok iyidir.

Chihuahua



Chihuahua, dünyanın en küçüğü olduğu söylenen köpek türü.. Küçük gövdeye , tombul sevimli gözlere ve elma kafası denilen kafa şekline sahiptir. 3 kg'dan daha hafiftir ve küçük köpekler arasında "ultra küçük köpek" olduğu söylenir. Kürk tipine bağlı olarak, düz kısa tüylü pürüzsüz chihuahualar ve yumuşak uzun tüylü uzun chihuahualar olarak ikiye ayrılabilir. Erkekler tüysüz, kadınlar ise tüylü olanları seçer.

Bichon Frise



Bichon Frise, kabarık saf beyaz harika bir kürke sahip. Saf beyaz kürk rengi ile siyah gözleri ve burnu arasında hoş bir kontrast oluşturanköpek ırkıdır.. Pamuk şeker benzeri yuvarlak kesim stili, 20. yüzyılın ortalarında Amerikan bir damat tarafından icat edildi hala en popüler saç kesimidir.

Pekinez

Boynunda büyüyen ve zengin bir yele gibi görünen eşsiz ve zarif saça sahip Pekinez. Çin efsanesine göre, bir aslan ve bir maymun evlendi, aslan haysiyetine ve maymunun cazibesine sahip bir Pekinezi doğurdu. Eşsiz bir çekiciliğe sahip Pekinez, hareket eden bir saç yığını gibidr. Derin parlaklık yayan etkileyici gözlere sahip, eski zamanlardan kalma gururlu bir evcil köpektir.

Minyatür Dachshund



Uzun ve kısa gövdeli ve hoş bir görünüme sahip, kendinizi değerli hissettiren minyatür dachshund. Arkadaş canlısı ve sakin bir kişiliğe sahiptir ve insanların talimatlarını iyi anlar. Bir de şımarık tarafı var ve sarılmayı çok sever. Dachshund boyutları arasında en popüler olanlar minyatürleridir.

Pomeranian



Pomeranian, kabarık ve hoş bir siluete sahip. Küçük kulaklar, keskin ağız kısmı ve derin renklerde çarpıcı gözler yüzü muhteşem kılar. Atası kızak köpeği olan bir cins olduğu için küçük ama hareketli ve çok oyuncudur. Sahibine olan sadakati ile bilinir.

Malta Teriyeri



Pürüzsüz ve güzel ipek gibi saf beyaz kürklü Malta! Kabarık vücut ve sevimli yuvarlak gözler çekicidir. Sonsuza kadar elinizde tutmak istemenize neden olduklarından Avrupa'da ona sarılma köpeği denir.

Yorkshire Teriyeri



Yorkie de denen cinsin, güzel kürkü ve mücevher gibi koyu yuvarlak gözleri vardır. Birçok kişi kurdele gibi saç aksesuarları ile köpeğini süsleyerek yürüyüşe çıkar ve bu şekilde keyif alabilmek de popüler bir etkendir.

Minyatür Schnauzer



Uzun ve muhteşem bıyıkları ve büyüleyici kaşları olan minyatür schnauzer. Düşünceli bir yaşlı adama benzer ama zeki, meraklı ve oynamayı seven arkadaş canlısı bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca sağlam ve güçlü bir iskelete sahipken zihin, beden ve esneklik açısından zengindir ve sahibine yakındır.

Shih Tzu



Shih Tzu, Çin sarayında Tanrı'nın elçisi ve kutsal köpek olarak sevildi. Bolca uzun kılları vücudu kaplayarak zarif bir atmosfer yaratır. Burun çevresindeki kıllar her yöne yayılır ve uzar, bu nedenle krizantem çiçeği gibi görünür. Duyguları tüm vücut ile ifade eden görünüm çekicilik ile doludur. Parlak, nazik ve arkadaş canlısı bir kişiliğe sahiptir.

Kaynak; https://kopekyavrusu.com

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