Spor, yaşam, beslenme… Doğayla buluşmak için ihtiyaç listen hazır mı?

Haberin Devamı





Kent hayatından sıyrılıp doğayla buluşmaya hazır mısınız?

Kamp yapmayı insanların gözünde eşsiz kılan belki de en önemli şey, onu şehir yaşantısından ayıran doğal ortamdır. İşlerin kent kurallarına göre değil, tabiatın kurallarına göre işlediği bir kamp alanında siz rahat ettirecek bir çadıra, iyi bir uyku çekebilmeniz için uyku tulumuna ve sizi engebeli zeminden kurtaracak bir mata ihtiyacınız olacaktır. İşte listenizi yapmaya başladınız bile!





Doğal ortamda, sağlıklı yemekler pişirin!

Kampçılıktaki tecrübe seviyeniz, doğayla yaptığınız bu buluşmanın menüsünde belirleyici rol oynayacaktır. Eğer bu işte gerçekten iyiyseniz, kendi tutuğunuz balığı veya topladığınız yabani ürünleri pişirerek harika bir ziyafet çekebilirsiniz. Ancak henüz acemi bir kampçıysanız, yanınızda getirdiğiniz ambalajlı yiyecekler de size oldukça keyifli bir deneyim yaşatabilir. Tabi her iki seçenek için de, kampta kullanabileceğiniz türden pişirme & servis malzemeleri edinmeniz gerekecektir. Listemize devam ediyoruz…

Haberin Devamı





Kamp hayatı ve doğada yaşam için olmazsa olmaz: Kamp giysileri

Rahat ve eğlenceli bir kamp tecrübesi için, engebeli arazide rahat hareket etmenizi sağlayacak ve açık alandaki konfor ihtiyacınızı destekleyecek giysileri edinmek tabii ki listemiz için çok önemli. Çok dar olmayan, hareket ettiğinizde esneyebilen, fazladan cebi olan ve doğal yaşam düşünülerek tasarlanmış özel giysiler, kamp hayatından keyif almanız açısından vazgeçilmezdir. Sadece pantolon, yelek, mont gibi giysiler değil; kamp yapacağınız iklime uygun şapka ve eldiven gibi aksesuarlar da doğal yaşamda çok işinize yarayabilir.

Haberin Devamı





Kamp alanındaki yeni seyahat araçlarınızla tanışın!

Doğada kamp yapmak, sadece bir mekana çakılıp kalmak değildir; çevrenizi tanımak ve yakın bölgelerdeki eşsiz güzellikleri keşfetmek için de bir fırsattır. Giderken yanınıza alacağınız dağ bisikleti, kaykay ve scooter gibi araçlarla tabiatın keyfini çok daha fazla çıkarmanız ve yepyeni deneyimlere kapı açmanız mümkün.





Doğal yaşamda güvenli bir kamp için tedbirinizi almayı unutmayın!

Kent yaşantısından uzak olmak size hem mental hem de fiziki anlamda çok iyi geleceği gibi, fazla alışık olmadığınız bazı böcekleri ve yabani hayvanları da hesaba katmanız önemlidir. Kamp hazırlığı yaparken kullanabileceğiniz temel ilaçları, merhemleri ve sineklik/cibinlik gibi malzemeleri listenize eklemeyi ihmal etmeyin. Küçük bir uyarı: Çadırınızı kurarken karınca yuvası veya arı kovanı gibi alanlardan uzak durmaya ve hayvan yuvalarına yakın konaklamamaya dikkat edin!

Haberin Devamı

Gerçek bir kamp deneyimi yaşayabilmek için ihtiyacınız olan her türlü malzemeye Metro Türkiye’de kolayca ulaşabilirsiniz. İklime uygun bir çadır, uyku tulumu ve mattan doğada yemek hazırlamayı ve saklamayı kolay hale getiren mutfak gereçlerine, kampa keyif katan hamaklardan rahatlık sunan kıyafetlere ve tabii ki beslenme ihtiyacını karşılayacak pratik ve lezzetli ürün çeşitlerine bir kampta ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler sizleri bekliyor. Kamp ve doğa sporları ile ilgili ihtiyacın olan her şey Metro Türkiye’de!

İlandır.