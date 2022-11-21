Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

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Kendinizi rüyada gibi hissetmeniz için Lapland’te birçok nedeniniz var!

Kuzey Kutup dairesi içerisinde yer alan Lapland; özellikle kış aylarında eşsiz bir kar örtüsüyle kaplanır. Genelde kartpostallarda görmeye alışkın olduğumuz bu manzaraya gerçekten şahit olmak oldukça keyiflidir. Eksi 40’ları bulan havaya aldırmadan Ren Geyiği Çiftliği & Husky safari turuna katılıp doğal yaşamın arasına karışabilir ve kendinizi bir masalın parçasıymış gibi hissedebilirsiniz. Üstelik bu deneyimin ardından “Ren Geyiği Sürüş Sertifikası”nın sahibi olabilirsiniz. Böylelikle deneyimlerinize farklı bir branş daha eklemiş olursunuz.

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Kuzey Işıklarının şimdi tam zamanı!

Pek çok efsaneye konu olan Kuzey Işıkları, yaşadığımız dünyanın gizemini ve güzelliğini gözler önüne seren doğa olaylarının en başında geliyor. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu eşsiz görüntü için en ideal zamanın 23 Eylül ve 21 Mart ekinoksları arasında kalan zaman dilimi olduğu söyleniyor. Gideceğiniz dönem eğer hava açıksa kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Çünkü açık ve bulutsuz bir havada çok daha güzel gözlemlenebiliyor.





Noel Baba’nın köyünü mutlaka ziyaret edin!

Lapland’ın masalsı güzelliği sadece doğasından kaynaklanmıyor. Noel Baba’nın köyünün de burada olduğuna inanılması Lapland’e olan ilgiyi artırıyor. Rovaniemi Santa Village adı verilen bu köyde, özellikle yeni yıl öncesi benzerine çok az rastlanır kutlamalar düzenleniyor. Eğer yolunuz bu köye düşerse mutlaka Noel Baba ile tanışmanızı ve sevdiklerinize buradan kart atmanızı öneririz.

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Tamamen karlar içinde bir dünya…

Karlarla kaplı Lapland’te etkinliklerin de birçoğu kar ve buzla ilgili oluyor. Snowmobile denilen Kar Safarisi Turu da mutlaka deneyimlenmesi tavsiye edilen etkinliklerin başında geliyor. Özellikle çocuklar bu etkinliğe bayılıyor. Bir diğer keyifli etkinlikse Snowcastle’ı gezmek… Benzerine yalnızca masallarda rastlayabileceğimiz bu yapıda her şeyiyle buzdan oluşuyor. Buzdan yapılmış bir koltuğa oturup sıcak bir kahve içme fikri sizce kulağa nasıl geliyor? Snowcastle, bu fikri gerçekleştirmek isteyenleri bekliyor!





Harika fotoğraflar çekmeye hazır olun

Bir yanda masalsı kar manzaraları diğer yanda eşsiz doğa olayı Kuzey Işıkları… Lapland’i gezerken kameranızı bir an bile elinizden düşürmek istemezsiniz ve buradan ayrılırken yanınızda eşsiz fotoğraflarla ayrılacağınızdan emin olabilirsiniz.



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Kuzey Işıkları diyarı Lapland’te 4 yıldızlı otelde 3 gece konaklamalı turumuzla; Kuzey Işıkları ve Noel Baba Köyü’nü ekstra ücret ödemeden gezebilir. Türkçe rehber desteğiyle hiçbir yabancılık çekmeden gelin bu masalsı ülkeyi birlikte keşfedelim.

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