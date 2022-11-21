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Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

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#Sponsorlu İçerik#Tatil#Tatil.Com
Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 16:05

Ailecek gezmeyi sevenler için yaz-kış pek fark etmiyor. Sömestr tatilini fırsata çevirmek isteyen aileler, şimdiden Lapland turlarına rezervasyonlarını yaptırmaya başladı bile. Peki, Lapland neden bu kadar çok ilgi görüyor? Sizin için araştırdık…

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Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

Kendinizi rüyada gibi hissetmeniz için Lapland’te birçok nedeniniz var!
Kuzey Kutup dairesi içerisinde yer alan Lapland; özellikle kış aylarında eşsiz bir kar örtüsüyle kaplanır. Genelde kartpostallarda görmeye alışkın olduğumuz bu manzaraya gerçekten şahit olmak oldukça keyiflidir. Eksi 40’ları bulan havaya aldırmadan Ren Geyiği Çiftliği & Husky safari turuna katılıp doğal yaşamın arasına karışabilir ve kendinizi bir masalın parçasıymış gibi hissedebilirsiniz. Üstelik bu deneyimin ardından “Ren Geyiği Sürüş Sertifikası”nın sahibi olabilirsiniz. Böylelikle deneyimlerinize farklı bir branş daha eklemiş olursunuz.

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Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

Kuzey Işıklarının şimdi tam zamanı!
Pek çok efsaneye konu olan Kuzey Işıkları, yaşadığımız dünyanın gizemini ve güzelliğini gözler önüne seren doğa olaylarının en başında geliyor. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu eşsiz görüntü için en ideal zamanın 23 Eylül ve 21 Mart ekinoksları arasında kalan zaman dilimi olduğu söyleniyor. Gideceğiniz dönem eğer hava açıksa kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Çünkü açık ve bulutsuz bir havada çok daha güzel gözlemlenebiliyor.

Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

Noel Baba’nın köyünü mutlaka ziyaret edin!
Lapland’ın masalsı güzelliği sadece doğasından kaynaklanmıyor. Noel Baba’nın köyünün de burada olduğuna inanılması Lapland’e olan ilgiyi artırıyor. Rovaniemi Santa Village adı verilen bu köyde, özellikle yeni yıl öncesi benzerine çok az rastlanır kutlamalar düzenleniyor. Eğer yolunuz bu köye düşerse mutlaka Noel Baba ile tanışmanızı ve sevdiklerinize buradan kart atmanızı öneririz.

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Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

Tamamen karlar içinde bir dünya…
Karlarla kaplı Lapland’te etkinliklerin de birçoğu kar ve buzla ilgili oluyor. Snowmobile denilen Kar Safarisi Turu da mutlaka deneyimlenmesi tavsiye edilen etkinliklerin başında geliyor. Özellikle çocuklar bu etkinliğe bayılıyor. Bir diğer keyifli etkinlikse Snowcastle’ı gezmek… Benzerine yalnızca masallarda rastlayabileceğimiz bu yapıda her şeyiyle buzdan oluşuyor. Buzdan yapılmış bir koltuğa oturup sıcak bir kahve içme fikri sizce kulağa nasıl geliyor? Snowcastle, bu fikri gerçekleştirmek isteyenleri bekliyor!

Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

Harika fotoğraflar çekmeye hazır olun
Bir yanda masalsı kar manzaraları diğer yanda eşsiz doğa olayı Kuzey Işıkları… Lapland’i gezerken kameranızı bir an bile elinizden düşürmek istemezsiniz ve buradan ayrılırken yanınızda eşsiz fotoğraflarla ayrılacağınızdan emin olabilirsiniz.

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Sömestr tatilinde Lapland turuna çıkmanız için geçerli 5 neden

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