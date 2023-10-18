Şehirden kopmadan doğanın içinde bir yaşam… 5 adımda keşfedin!

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Şehrin merkezinde ve doğadan kopmadan yaşam…

Yeni hayatınızı planlarken şehirde kalmak veya doğaya yakın yaşamak gibi iki tercihe mahkum değilsiniz. İstanbul’da her ikisini bir arada elde edebileceğiniz kusursuz bir seçenek mevcut: Çekmeköy. Ormanları, sakin hayatı, ana ulaşım hatlarına yakınlığı, nitelikli eğitim kurumları ile konut yatırımcılarının tercih ettiği bir yer olan Çekmeköy, bir yandan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Şile Otoyolu, TEM ve Anadolu Otoyolu bağlantı yollarının tam kesişim noktasında yer alıp, Levent, Maslak, Ataşehir, Ümraniye gibi kilit noktalara ulaşım kolaylığı sunarken, diğer yandan %75’i orman ile çevrili arazisi ile doğanın adeta tam ortasında konumlanıyor. Kenti terk etmeden, sadece kentin konforsuz yanlarını geride bırakarak yaşamak güzel olmaz mıydı?

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Sağlam zeminde, deprem yönetmeliğine uygun inşaatlar

İstanbul’da yaşamını planlayan herkesin artık öncelikli olarak deprem riskini değerlendirdiğini biliyoruz. Hayat standardınızı yükseltecek bir konut seçerken de hem kendinizin hem de ailenizin güvenliği için depreme dayanıklı projelere yönelmeniz doğru olacaktır. Çekmeköy, sağlam zemini nedeniyle deprem uzmanlarının güvenli yapılar geliştirmeye uygun bulduğu ilçelerin başında geliyor. Deprem Yönetmeliğine uygun çok fazla yapının bölgede yer alması da bölgenin planlı ve düzenli olmasına katkı sunuyor. Satın alacağı evde güvenliğini de en az konforu kadar önemseyen herkes için Çekmeköy artık tercih listesinin en başında!

Müstakil ev mantığıyla inşa edilen daireler

Kentin kalabalığından ve göz yoran çirkin yapılaşmasından kaçmak isteyenlerin en büyük taleplerinden biri de, önü açık, manzaralı ve iç içe yaşıyor hissi vermeyen ferah bir mimari oluyor. Arazi yapısı ve iklim şartları gibi çevresel faktörler göz önüne alarak tasarlanan, bu sayede mimari tasarımı maksimum yarar sağlayan projelere ev sahipliği yapan Çekmeköy’de, müstakil ev mantığıyla inşa edilen dairelere sahip olacağınız 3-4 katlı apartman blokları bulmanız mümkün. Yaşamı kolaylaştıracak her türlü ticari yapıyı da içinde barındıran bir proje seçtiğiniz taktirde, zamanınızın çoğunu keyifli bir çevrede geçireceğiniz yepyeni bir hayata kavuşmanız gayet olası. Unutmayın; satın alacağınız şey sadece bir konut değil, yepyeni ve geliştirilmiş bir yaşam tarzı olacak…

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Bölgenin ruhuna ve çevreye uyumlu tasarımlar

Şehirden kaçma fikri ile yola çıkan, fakat bir süre sonra şehri kaçılacak hale getiren bütün negatif yapılaşma alışkanlıklarını gittiği yere taşıyan projeler maalesef yeni ve konforlu bir hayat arayanlara hiçbir gelecek vadetmiyor. Çekmeköy, orman dokusuna ve topoğrafyasına uygun konut projeleri üretilen ender ilçelerden biri İstanbul’un ve tam da bu nedenden dolayı yeni bir yaşam arayan herkesin de ilk tercihi. Bölgenin doğayla barışık ruhuna uygun ve sürdürülebilir bir hayat tarzı hedeflenerek inşa edilen konut projelerini tercih edenler, geleceğini Çekmeköy’de güven içinde planlayabilir.

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Sürdürülebilir bir yaşam kurma imkanı

İklim değişimi bir gerçek ve geçmiş dönemlerde birbirinin üzerine kurulan kent merkezleri artık bu yeni dönemin şartlarına uyum sağlamakta zorlanıyor. Değişen dünyaya hitap eden yepyeni bir şehircilik anlayışı ile en baştan tüm bu iklimsel gereksinimler düşünülerek tasarlanan projeler, Çekmeköy’ün neden İstanbul’un yeni cazibe merkezi olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Bölgede inşa edilen ve sürdürülebilir bir yaşam mantığı ile en ince ayrıntısına kadar tasarlanan, güneş enerjisi panellerinden araç şarj istasyonlarına kadar, karbon ayak izini küçülten uygulamalara ev sahipliği yapan konut projeleri hem İstanbul’un hem de sizin geleceğinizin bir parçası olabilir. Yeni hayatınızla tanışmak için daha fazla beklemeyin…

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Ege Yapı ve Mona Yapı ortaklığında geliştirilen yenilikçi, sıra dışı bir proje olan OrmanYaka, İstanbul’un en yeşil ilçesi Çekmeköy’de yeni bir yaşam tarzını hayata geçiriyor. Şehrin merkezinde doğadan kopmadan bir yaşam vadeden OrmanYaka, 37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimi ile her katında müstakil ev rahatlığı sunuyor. 15 blokta 150 daire ve 16 ticari ünitenin satışa çıktığı projede, her blok 3-4 kat olacak şekilde tasarlanıyor. OrmanYaka’da konutlar; doğanın yeşiline birlikte tanıklık ediyor, tüm daireler birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanıyor. Projenin tamamında bölgenin ruhuna uygun, yaşam alanları ile uyumlu malzemeler tercih ediliyor. Doğaya zarar vermeden ekolojik dengeyi koruyarak seçilen; ahşap, doğal taş ve metal peyzaj ürünleri yaşlandıkça değerlenen doğal malzemelere yer veriliyor. İnsan odaklı yaklaşımla inşa edilen projede yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahası, yüzme havuzları, kafe, market ve çeşitli oturma alanları gibi pek çok sosyal donatı alanı, insanlara yepyeni bir yaşam tarzı vadediyor. Tamamen çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışla tasarlanan OrmanYaka’yı daha yakından tanımak ve yerinizi şimdiden seçmek için buraya tıklayın!

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