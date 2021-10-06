Roberto Tuzzo “Başarının Dört Temel Dayanağı İletişim, Teknoloji, Ağ ve Dürüstlüktür”

Roberto Tuzzo, başarının temel dayanaklarından olan iletişim becerilerini, “Başarıya ulaşmada etkili ve verimli işletişim becerileri en gerekli enstrümanlarınızdan biridir. Bu beceri sayesinde profesyonel alanda mesajlarınızı yayabilir, bilgileri paylaşabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken etkileşimde bulunduğunuz kişileri sizin hakkınızda işinizin ehli olduğunuza inandırabilmenizdir.” Diyerek açıkladı.

Tuzzo, teknolojiye uyum için de “Sektör ne gerektiriyorsa uyum sağlamalısınız. Hele gelişen teknolojiye ayak uyduramazsanız müşterilerinizden geride kalırsınız. Belli süreçlere hâkim olabilmek ve kolaylıkla üstesinden gelebilmek için teknolojiye uyum sağlamak oldukça büyük önem arz ediyor.” dedi.

Ağ oluşturma için, insanların Digital Blueprint (dijital ayak izi) gibi platformlarda alan bilgisini artırmak adına ağ becerilerini geliştirebileceğini söyleyen Roberto Tuzzo, “İnsanlar ne kadar çok ağ kurarsa, başkaları ile o kadar fazla bağlantı kurmuş olur. Böylece benzer düşünen gruplar oluşur bu şekilde insanlar birbirlerinden pek çok şey öğrenme imkânı bulurlar.” dedi.

Başarının en önem verdiği ve en değerli temel dayanaklarından biri olan dürüstlük hakkında Tuzzo, mesleğine sadık olmayan bir insanın işinde kalıcı bir şekilde başarılı olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kendi sektörü özelinde uzman unvanı ile anılan insanların yeterince bilgi ve deneyime sahip olmadığını gören Roberto Tuzzo, eğitim alanına da girmek zorunda kaldığını söyledi. Bu alanda paydaşı olan Doug Vario ile birlikte New York Emlak Okulu’nu ve Digital Blueprint’i kurduklarını açıkladı. Bu alanlardaki eksikleri gidermek adına giriştikleri bu zorlu görevlerin sonuçlarının oldukça tatmin edici olduğunu açıklayan Roberto Tuzzo, sektördeki düzelmelerin dikkat çekici ve kayda değer olduğunu da sözlerine ekledi.