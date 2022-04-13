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QUA Granite sektöründe ilk ve tek sürdürülebilir projesiyle Türkiye’ye örnek oluyor

#Sponsorlu İçerik#Türkiye#Su Yönetimi
QUA Granite sektöründe ilk ve tek sürdürülebilir projesiyle Türkiye’ye örnek oluyor

Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek oluşturacak uygulamalara imza atan Qua Granite, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini kurdu.

Sürdürülebilir su yönetim anlayışının dünyanın geleceği için en önemli unsurlardan biri olduğunu ve bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için temel gerekliliklerden olduğunu düşünen Qua Granite, bu yaklaşımını operasyonlarının hemen her noktasında hayata geçiriyor. Bu çerçevede üretimde kullanılan suyun %100’ünü doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firmadır.

Sürdürülebilirlik, Qua Granite için stratejik bir yönetim modelidir ve şirket sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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