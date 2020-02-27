Qnet benimsediği değerleri sponsorluklarıyla güçlendiriyor

Bugün QNET, 100’ü aşkın ülkede bağımsız temsilcileri aracılığıyla faaliyet gösteriyor, dünya genelinde milyonlarca aileye kendi işlerini yapma ve girişimci olma fırsatı sunuyor.

QNET’in kurucularına ilham olan Gandhi’nin öğretileri ile “Dünyaya Değer Katmak için Kendini Geliştir” anlamına gelen RYTHM felsefesi, QNET’in kurduğu iş modeli ve insana yaklaşımını belirliyor. QNET‘in gösterdiği hızlı büyüme performansını da besleyen “başarılı olmak için başkalarının başarılı olmasını sağlama” anlayışı ile spora ve sporculara destek vermek her zaman firmanın öncelikleri arasında yer alıyor.

QNET; kitleleri peşinden sürükleyen, sahada heyecan, azim, sabır gibi pek çok duyguyu barındıran, taraftarına aitlik duygusunu sonuna kadar yaşatan futbolun değerlerinin kendi değerleriyle örtüştüğüne inanarak, bu alanda önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attı.

Girişimci kadınlar için önemli bir adım

Futbolun heyecanını ve futbolseverlerin tutkusunu, doğrudan satış bağımsız temsilcilerinin azmiyle birleştirmeyi hedefleyen QNET, 2014 yılından bu yana İngiliz futbolunun son yıllarda en başarılı temsilcilerinden Manchester City’nin resmi doğrudan satış sponsorluğunu yapıyor. Firma, 2018 yılında yine Manchester City’nin kadın futbol takımının sponsorluğunu üstlenerek, “girişimci kadınları güçlendirmek” adına önemli bir adım attı.

Manchester City’nin iki yıldır düzenlediği Futbol ve Dil Okulu (City Football Language School) kapsamında ise QNET tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen yetenekli gençler ağırlandı. 2019’da ilk kez Türkiye'den de katılımın olduğu Futbol ve Dil Okulu'nda gerçekleşen kampta, genç sporcular 15 gün boyunca teorik ve pratik eğitimler aldılar. Genç sporcular Manchester City F.C.'nin futbol kültürünü yerinde deneyimleme şansını yakalarken, futbol dersleriyle yeteneklerini geliştirdiler ve İngilizce dersleriyle kültürlerarası bir ortamda iletişim becerilerini güçlendirdiler.

QNET, aynı zamanda CAF Total Konfederasyon Kupası, CAF Total Şampiyonlar Ligi ve CAF Total Süper Kupası olmak üzere Afrika’nın en önemli üç kulüp-lig şampiyonasının resmi sponsorluğunu yapıyor.

Hız sporları da QNET’in radarında!

QNET’in sponsorlukları futbolla sınırlı değil. Doğrudan satışın itici gücü ve arzusunu motor sporlarının heyecanıyla da buluşturan QNET, 2010'da Formula 1 dünyasına da girdi ve Virgin Racing ile tarihi bir ortaklığa imza attı. 2012 yılından beri Marussia F1 olarak yeniden adlandırılan ekibin “Resmi Doğrudan Satış Ortağı” olarak motor sporları dalındaki girişimlerini ileri taşıyan QNET, aynı zamanda milyonlarca insana ulaştı.

QNET azim, odaklanma, sıkı çalışma, özveri gibi değerlerini Singapurlu yarışçı Pavan Ravishankar ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla 2017 yılında perçinledi. Ravishankar; Çin, Güney Kore ve Tayland’da düzenlenen 12 raundluk tek koltuklu Asya Formula Renault Serisi yarışlarına katıldı. Formula 1 starı Lewis Hamilton’ı örnek alan Ravishankar’ın başarılı kariyeri QNET’in sponsorluğunda devam ediyor.

Firma ayrıca hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü görmek isteyen genç yeteneklere destek vermeyi oldukça önemseyen Asyalı ampute yarış pilotu Chetan Korada’yı, 2011 yılından beri sponsor olarak destekliyor. Asya’nın ilk, dünyanın ikinci ampute otomobil yarışçısı olan Korada, bu yıl dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan MRF Challenge’ta yarıştı. Azmi ve çalışkanlığıyla yalnızca motor sporlarında değil bir girişimci olarak iş hayatında da başarıya ulaşan Korada, yolculuğunu QNET’in desteğiyle sürdürüyor.

Fenerbahçe sponsorluğu ile gündemde!

QNET faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel sponsorluklar gerçekleştirerek sporu ve sporcuyu desteklemeyi sürdürüyor. QNET Türkiye, 2014 yılında 8. Süper Kupa karşılaşmasının sponsorluğunu üstlendi; aynı zamanda TEGV ve Koruncuk Vakfı ile çocuklar için iş birlikleri gerçekleştirdi.

QNET, 2017 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul Şubesi Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaysa aynı kurumun kız futbol takımına sponsor oldu.

Fenerbahçe ile iş birliği

2019 yılında da spora verdiği desteği Türkiye’nin en önemli spor kulüplerinden Fenerbahçe ile iş birliğine dönüştüren QNET, Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı’nın forma kol sponsorluk anlaşmasını imzaladı. ONET'in misyonu ve vizyonunu doğru anlatmak üzere gerçekleştirdiği girişimler arasında önemli bir yer tutan sponsorluk; ekip çalışması, kararlılık ve mükemmele olan bağlılıklarıyla başarıya ulaşarak alanlarında lider konuma gelen iki markayı bir araya getirdi.

2018-19 sezonunda Kupa Voley’i ve Efeler Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayarak kulübe çifte kupa sevinci yaşatan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, bu başarılarının ardından CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Voleybolu ülkemiz adına önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçe ile imzalanan sponsorluk anlaşması, QNET’in Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.