Pokémon GO’nun Türkiye’deki ilk etkinliği duyuruldu

Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında medya ile Türkçe dil desteği ve ülkemizdeki planlarını paylaşılan dünyaca ünlü popüler mobil oyun Pokémon GO, bu kez oyuncu topluluğuyla buluşmaya hazırlanıyor. Sosyal medya kanalları üzerinden yapılan duyuruya göre etkinlik 18-19-20 Mart tarihlerinde, İstinye Park’ta gerçekleşecek ve AVM’nin açık olduğu saatler boyunca devam edecek.

Etkinlik günleri boyunca İstinye Park, Spor Salonları ve PokéDuraklar ile dolacak. Etkinlik alanını ziyaret eden oyuncuların verilecek oyun içi görevleri yaparak sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacağı belirtiliyor.



İstanbul’da gerçekleşecek olan bu ilk etkinlikten sonra, diğer şehirlerde gerçekleşecek etkinlik duyuruları için Pokémon GO Türkiye’nin resmî sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.

Pokémon GO Türkiye resmî sosyal medya hesapları:

Instagram.com/PokemonGOAppTR

Twitter.com/PokemonGOAppTR

Facebook.com/PokemonGOAppTur





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