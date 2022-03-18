Pokémon GO’nun Türkiye’deki ilk etkinliği duyuruldu

Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında medya ile Türkçe dil desteği ve ülkemizdeki planlarını paylaşılan dünyaca ünlü popüler mobil oyun Pokémon GO, bu kez oyuncu topluluğuyla buluşmaya hazırlanıyor. Sosyal medya kanalları üzerinden yapılan duyuruya göre etkinlik 18-19-20 Mart tarihlerinde, İstinye Park’ta gerçekleşecek ve AVM’nin açık olduğu saatler boyunca devam edecek.
Etkinlik günleri boyunca İstinye Park, Spor Salonları ve PokéDuraklar ile dolacak. Etkinlik alanını ziyaret eden oyuncuların verilecek oyun içi görevleri yaparak sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacağı belirtiliyor.
Pokémon GO Türkiye resmî sosyal medya hesapları:
Instagram.com/PokemonGOAppTR
Twitter.com/PokemonGOAppTR
Facebook.com/PokemonGOAppTur
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