Pokémon GO’nun Türkçe versiyonu tanıtıldı

T4W’den Nazih Fares, konuyla ilgili düşüncelerini “Türkiye'deki Pokémon GO lansmanında Niantic'i desteklemekten dolayı çok heyecanlıyız. Buradaki oyuncular için topluluk etkinlikleri ve kültürel olarak anlamlı girişimlerle destekleyeceğimiz uzun vadeli planlarımız için sağlam bir temel oluşturabilmek adına aylardır canla başla çalışıyoruz,” sözleriyle dile getirdi.



Fares daha sonra mikrofonu Zhang’a bıraktı. Zoe Zhang gerçekleştirdiği sunuma Niantic’in Pokémon GO için 2016’da yayınladığı ilk tanıtım videosuyla başladıktan sonra Türkiye’nin önem verdikleri bir pazar olduğunun, burada kalıcı olarak bulunduklarının altını çizdi.Zhang, önümüzdeki günlerde yayınlanacak Pokémon GO Türkiye fragmanını ilk kez Türk basınıyla paylaştı ve duygularını, “Yerelleştirilmiş Türkçe uygulamasıyla Pokémon GO'yu Türkiye'ye getirebildiğimiz için son derece mutluyuz ve bunu mümkün kılmamıza yardımcı olan Türkiye'deki muhteşem Eğitmen topluluğuna minnettarız. Oyunun Türkiye'deki başarısını geliştirmeye ve büyütmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde dile getirdi.Pokémon GO için Türkçe dil desteği şu anda aktif ve Eğitmenler Pokémon’un dünyasını Türkçe olarak keşfedebiliyorlar. Bu maceraya ister yeni başlayın ister yılların tecrübesine sahip deneyimli bir Eğitmen olun, her koşulda yepyeni bir yolculuk sizleri bekliyor. Pokémon GO'nun Türkçe versiyonunun sürekli olarak geliştirileceği ve güncelleneceği belirtiliyor.Önümüzdeki günlerde ülkemizde düzenlenmesi planlanan Pokémon GO topluluk etkinliği için detayları Türkçende yer alan blog üzerinden ya da Pokémon GO Türkiye resmi Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.İlandır