Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAdvertorial Haberleri

Pokémon GO’nun Türkçe versiyonu tanıtıldı

#Sponsorlu İçerik#Pokemon Go#Oyun
Pokémon GO’nun Türkçe versiyonu tanıtıldı

Pokémon GO'nun Türkçe dil desteğiyle çıkışını desteklemek için düzenlenen basın toplantısı, dün JW Marriott Bosphorus’ta gerçekleşti. Oyunun geliştiricisi Niantic’in Gelişmekte Olan Pazarlar Ürün Pazarlama Müdürü Zoe Zhang ve Türkiye’deki stratejik pazarlama ve iletişim ortağı The 4 Winds Entertainment (T4W) İletişim ve Lokalizasyon Müdürü Nazih Fares’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte teknoloji ve oyun basınının önde gelen isimleri de olumsuz hava koşullarına rağmen hazır bulundu.

T4W’den Nazih Fares, konuyla ilgili düşüncelerini “Türkiye'deki Pokémon GO lansmanında Niantic'i desteklemekten dolayı çok heyecanlıyız. Buradaki oyuncular için topluluk etkinlikleri ve kültürel olarak anlamlı girişimlerle destekleyeceğimiz uzun vadeli planlarımız için sağlam bir temel oluşturabilmek adına aylardır canla başla çalışıyoruz,” sözleriyle dile getirdi.

Pokémon GO’nun Türkçe versiyonu tanıtıldı

Fares daha sonra mikrofonu Zhang’a bıraktı. Zoe Zhang gerçekleştirdiği sunuma Niantic’in Pokémon GO için 2016’da yayınladığı ilk tanıtım videosuyla başladıktan sonra Türkiye’nin önem verdikleri bir pazar olduğunun, burada kalıcı olarak bulunduklarının altını çizdi.

Pokémon GO’nun Türkçe versiyonu tanıtıldı

Zhang, önümüzdeki günlerde yayınlanacak Pokémon GO Türkiye fragmanını ilk kez Türk basınıyla paylaştı ve duygularını, “Yerelleştirilmiş Türkçe uygulamasıyla Pokémon GO'yu Türkiye'ye getirebildiğimiz için son derece mutluyuz ve bunu mümkün kılmamıza yardımcı olan Türkiye'deki muhteşem Eğitmen topluluğuna minnettarız. Oyunun Türkiye'deki başarısını geliştirmeye ve büyütmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde dile getirdi.
Pokémon GO’nun Türkçe versiyonu tanıtıldı

Pokémon GO için Türkçe dil desteği şu anda aktif ve Eğitmenler Pokémon’un dünyasını Türkçe olarak keşfedebiliyorlar. Bu maceraya ister yeni başlayın ister yılların tecrübesine sahip deneyimli bir Eğitmen olun, her koşulda yepyeni bir yolculuk sizleri bekliyor. Pokémon GO'nun Türkçe versiyonunun sürekli olarak geliştirileceği ve güncelleneceği belirtiliyor.
Pokémon GO’nun Türkçe versiyonu tanıtıldı

Önümüzdeki günlerde ülkemizde düzenlenmesi planlanan Pokémon GO topluluk etkinliği için detayları Türkçe resmi web sitesinde yer alan blog üzerinden ya da Pokémon GO Türkiye resmi Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.


İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Pokemon Go#Oyun

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna