Pişirme teknolojisinde yeni nesil: Mutfaktaki Plasma Steel farkını adım adım keşfedin!

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Plasma teknolojisi ile güçlendirilmiş, çizilmeyen yapışmaz yüzey

Plasma Steel 3PLY 316+ tencere setinde çeliğin yapısı yüksek ısı altında özel bir plasma teknolojisiyle dönüştürülüyor. Böylece çeliğin dayanıklılığı, yanmaz ve yapışmaz pişirme performansıyla buluşuyor. Kaplama veya teflon içermeyen özel yüzey, yalnızca 1 kaşık yağ ile yemeklerin yapışmadan pişmesine yardımcı oluyor. Çizilmeye karşı yüksek direnç gösteren yapı metal mutfak gereçleriyle kullanıma uygunken, yüzey çizilse dahi alttan yine çelik çıkması sayesinde performansını koruyarak uzun yıllar kullanım imkânı sunuyor.

PFAS içermeyen, uzun ömürlü kullanım

İç yüzeyinde herhangi bir kaplama bulunmayan Plasma Steel 3PLY 316+ serisi, zararlı PFAS kimyasalları içermeyen yapısıyla sağlığı ön planda tutuyor. Dayanıklı çelik yapısı ve uzun kullanım ömrüyle seri, mutfakta sürdürülebilir bir pişirme deneyimi arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

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316 kalite paslanmaz çelik ile dayanıklılık

Karaca Plasma Steel 3PLY 316+, yüksek dayanıklılığıyla öne çıkan 316 kalite paslanmaz çelik kullanılarak geliştirildi. Dış etkenlere ve çizilmeye karşı dirençli bu özel yüzeyi, serinin uzun süreli kullanım performansını destekliyor ve çeliğin sağlamlığını ileri pişirme teknolojisiyle bir araya getiriyor.

Her ocakta uyumlu, eşit ısı dağılımlı pişirme

Üç katmanlı 3PLY yapısı sayesinde ısıyı tencere yüzeyine dengeli şekilde dağıtan Plasma Steel 3PLY 316+, yemeklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı oluyor. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle uyumlu olan seri, fırında kullanıma uygun yapısı ve kolay temizlenebilen yüzeyiyle günlük kullanımda da pratiklik sağlıyor.

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Karaca Plasma Steel yenilenen stoklarıyla yeniden mutfaklarda

Çeliğin dayanıklılığını ileri teknolojiyle buluşturan Karaca Plasma Steel 3PLY 316+; kaplamasız ve zararlı PFAS kimyasalları içermeyen yüzeyi, yalnızca 1 kaşık yağla yapışmadan pişirme performansı, çizilmeye karşı direnci, 316 kalite paslanmaz çelik yapısı ve dengeli ısı dağılımıyla birçok avantajı tek seride buluşturuyor. Lansman döneminde kısa sürede tükenen seri, yenilenen stoklarıyla yeniden Karacaseverlerle buluşuyor.

Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Serisi, karaca.com ve Karaca mağazalarında yeniden satışta. Seriyi incelemek için buraya tıklayın.

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