Ona sormadan evinize bir şey almayın: Hızlı ve keyifli alışverişin en yeni yolu ile tanışın!

Aradığınızı anlatın, gerisini birlikte düşünün

Uzun filtre listeleri ya da teknik detaylarla uğraşmak istemeyenler için alışveriş artık çok daha sezgisel. Karaca’nın mobil uygulamasında yer alan yapay zeka destekli alışveriş asistanı AIDA, kısa ve net komutlarla ne aradığınızı anlayarak sizi en uygun ürünlere yönlendiriyor. İhtiyacınızı tarif etmeniz yeterli; AIDA seçenekleri sadeleştiriyor, karar sürecini hızlandırıyor.

“Evimde nasıl durur?” sorusuna ekransız cevap

Online alışverişin en büyük soru işaretlerinden biri olan “evime yakışır mı?” endişesi de bu deneyimin bir parçası. Artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde seçilen ürünler, ev ortamında görsel olarak deneyimlenebiliyor. Böylece ölçü, renk ya da stil konusunda kafada soru işareti kalmadan karar vermek mümkün oluyor.

Hediye seçerken tahmin yürütmeye gerek yok

Hediye almak çoğu zaman en zor alışverişlerden biri. Ne alınacağı kadar, kime alınacağı da belirleyici. AIDA, birkaç ipucu üzerinden kişiye özel hediye alternatifleri sunarak bu süreci daha keyifli ve stressiz hale getiriyor. Ne sevdiğini anlatın, seçenekleri birlikte değerlendirin.

Kararsız kalanlar için net bir tablo

Benzer ürünler arasında kalındığında detayları tek tek incelemek yorucu olabiliyor. AIDA, seçilen ürünleri karşılaştırarak artı ve eksi yönlerini net biçimde ortaya koyuyor. Böylece kullanıcı, son kararı kendi ihtiyaçlarına göre, daha bilinçli bir şekilde verebiliyor.

Alışverişte yeni bir yardımcı

Karaca’nın mobil uygulamasına entegre edilen AIDA, yalnızca ürün sunan bir sistem değil; alışveriş sürecini daha akıcı ve anlaşılır hale getiren bir dijital yardımcı olarak konumlanıyor. Karaca ürünlerini yakından tanıyan bu asistan, kullanıcıyı dinleyerek doğru yönlendirmelerle süreci kolaylaştırıyor.

Online alışverişte zaman kazanmak, daha az yorulmak ve daha net kararlar vermek isteyenler için AIDA, alışverişin yeni yol arkadaşı olmaya aday.

Akıllı filtreleme ve yönlendirmeleriyle aradığınız ürüne ulaşma sürecini zahmetsiz, akıcı ve keyifli bir deneyime dönüştüren AIDA ile hemen tanışmak için buraya tıklayın veya yukarıdaki karekodu mobil cihazınıza okutturun.

