Okullar açılırken alışverişini eksiksiz tamamlamak isteyenlere 6 pratik öneri!

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Çocuğunuzun ders programına uygun bir ihtiyaç listesi yapın

Okul alışverişi için sokağa çıktığınızda karşılaşacağınız ambalajlar, renkler, ebatlar ve diğer tüm seçenekler kafanızı karıştırabilir. Ama unutmayın; bu ürünlerin çoğu sizin çocuğunuzun o yıl okuyacağı derslerde ihtiyacı olmayan ürünler olmayabilir. Alışveriş yapmayı hepimiz seviyoruz ve konu çocuklarımız olunca cömertliğimiz bir kat daha artıyor. Fakat burada gereksiz ürün satın almamak için önceden ders programını öğrenmeniz ve ona uygun listeyi evden çıkmadan yapmanız sizi gereksiz ürün satın almaktan kurtaracaktır.





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Onun sağlığı için güvenli/onaylı ürünler almaya özen gösterin

Okul alışverişi denince artık hemen her yerde erişilebilen sayısız ürün bulmak mümkün fakat bunların birçoğunun gerekli testler yapılmadan ve güvenlik onayı almadan piyasaya sürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Çocuğun bütün yıl yakın temasta olacağı bu tip malzemelerin ciddi sağlık sorununa yol açabileceğini bilen veliler, gerek kırtasiye gerekse giysi/aksesuar alışverişinde güvence onayı almış marka ve ürünleri tercih ederek bu riski kolayca saf dışı bırakabilirler. Siz de alışveriş yaparken gerekli test & sertifikalar ile onaylanmamış hiçbir ürünü tezgaha koymayan satış noktalarını tercih ederek çocuğunuzu kolayca güvende tutabilirsiniz.





Kırtasiye alışverişini tüm eğitim yılını düşünerek planlayın

Okula dönüş dönemleri genellikle kırtasiye, okul giysisi, okul çantası ve benzeri tüketim malzemeleri için kampanyaların/ödeme kolaylıklarının öne çıktığı özel bir dönemdir. Eğer çocuğunuzun tüm eğitim yılı boyunca ihtiyaç duyacağı kırtasiye listesini doğru hazırlar ve toplu olarak satın alırsanız, yıl içinde bir daha alışveriş yapmak zorunda kalmaz, bu sayede çok daha bütçe dostu bir alım yapmış olursunuz. Unutmayın; sezon içinde sık sık önünüze gelecek eksik listeleri sizi çok daha fazla harcama yapmak zorunda bırakabilir.

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Giysi, çanta ve aksesuar seçiminde çocuğunuzun rahatlığı ön planda olsun

Okullar başladığında çocuğunuz günün büyük kısmını sizden uzakta geçirecek ve gün içindeki tüm ihtiyaçlarını siz olmadan karşılamak durumunda kalacak. İşte tam da bunun için okuldayken onun kendini rahat hissedeceği giysi, çanta, suluk, termos ve benzeri aksesuarlar satın almak anne-babalar için öncelikli bir görevdir. Hareket kolaylığı sağlayan giysiler, kolay taşınabilen, fonksiyonel çantalar ve gıda/su taşıyabileceği güvenli ürünler çocuğunuzu okulda rahat ettirecek, bu sayede derslerine daha kolay odaklanmasına destek olacaktır.

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Çocuğunuzun okulda doğru beslenmesini önemseyin… İyi gıdanın peşine düşün!

Büyüme çağındaki bir çocuğun iyi beslenmesi hem tüm hayatı boyunca ona sağlıklı bir yaşamın yolunu açar, hem de öğrenme becerilerinin en üst seviye çıkması için kaçınılmazdır. Gün içinde birkaç öğünü kapsayacak bir zaman dilimini sizden uzakta geçirecek olan çocuğunuz, üretim ve saklama koşulları belli, güvenilir gıdaya ulaşarak okul başarısını önemli ölçüde yükseltebilir. Doğru ve yeterli beslenen çocukların okulda çok daha verimli bir süreç yaşayacağını bilen veliler olarak, siz de onun tüm yıl okulda tüketeceği gıdalar için şimdiden alternatif seçenekler oluşturmayı unutmayın.

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Tüm okul ihtiyaçlarını bir arada sunan mağazaları tercih edin

Okul alışverişini hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanın yolu, kırtasiyeden giysiye kadar bütün ihtiyaçlarınızı eksiksiz olarak bulabileceğiniz tek bir mağazayı tercih etmektir. Bu şekilde hem zaman kaybı yaşamadan çocuğunuzun yeni eğitim yılında ihtiyaç duyabileceği her şeyi tek seferde satın alırsınız, hem de toplu alışverişinizi fiyat avantajları/kampanyalar, ödeme kolaylıkları ile bütçe dostu bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Üstelik bu şekilde ürün güvenliğini kontrol etmek ve listenizi eksiksiz olarak tamamlamak da çok daha kolay olacaktır.

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Güvenilir kırtasiye ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla Metro Türkiye’de

Okul alışverişini hem kaliteli ve güvenilir hem de avantajlı fiyatlarla yapmanın yolu, 1990’dan bu yana güvenli alışverişin adresi olarak hizmet sunan Metro Türkiye’den geçiyor! Çocukların okulda kullandığı ürünlerin sağlığa uygunluğunu, zararlı kimyasallardan ağır metallere kadar tam 140 farklı parametrede teste tabi tutan Metro Türkiye, okul ihtiyaçlarına yönelik yüzlerce çeşit ürününü raflarına taşıyor. 2008’de sektöründe bir ilk olarak başlattığı bu uygulamayı 16 yıldır sürdüren Metro Türkiye, raflarına getirdiği pastel boyadan fosforlu kaleme, defterden silgiye, lisanslı okul çantalarına kadar yüzlerce ürün ile öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hazır. Aro ve Sigma markalı ürünlerin yanı sıra birçok farklı marka ve çeşitte okul ihtiyacı, çocuğunuza gönül rahatlığıyla eşlik etmek için Metro Türkiye mağazalarında sizleri bekliyor.

Tüm okul gereçlerinin yanı sıra Metro Türkiye, mağazalarındaki 4000’e yakın gıda ürününü baştan sona takip edilebilsin diye QR kod sisteminde etiketleyerek, çocuklarını iyi besinle buluşturmak isteyen anne-babalara güvenli bir seçenek sunuyor. Öğrencileri iyi gıda ile buluşturabilmek için Marmara Bölgesi’ndeki okulların yöneticileri ile bir araya gelen Metro Türkiye, özellikle coğrafi işaretli yerli üretim gıda ürünlerinin öğrenciler ile daha kolay buluşabilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Güncel kataloğa göz atmak ve size en yakın Metro Türkiye mağazasını hemen bulmak için buraya tıklayın!

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