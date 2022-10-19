Mutfakta süper kahraman olmanın sırlarını keşfedin!

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İyi yemek yapmanın ilk adımı: Malzemeleri güzel doğramak

Güzel bir yemek hem lezzeti hem de tabaktaki görsel sunumu ile ölçülür ve şık bir yemeğin malzemeleri de daha işin en başından bu beklentileri karşılamalıdır. Doğramak ne kadar basit gibi gözükse de, bazı ince noktalar tüm bu sürecin belirleyicisi aslında. İlk önce iyi bir doğrama tahtası edinin ve rahat çalışabilmek için tezgahla arasına birkaç parça ıslak havlu kağıt yerleştirin. Bu sayede doğrama işlemi sırasında tahta yerinden oynamayacak ve kestiğiniz parçalar daha düzgün ve birbirine eşit olacaktı. Aynı kalınlıktaki malzemelerin benzer zamanlarda pişmesi de yemeğe lezzetini veren ana unsurlardan biridir. Verimli bir doğrama işi için, keskin ve biraz da ağır bir şef bıçağı edinmeyi de unutmayın. Tüm bunlar bana fazla gelir o kadar da uğraşamam diyorsanız, doğrama işini sizin için kusursuz şekilde yapacak, yüksek devirli bir mutfak robotu da edinebilirsiniz.

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Soslar ve karışımlar yemeklerin sihirli malzemeleridir

Evdekileri mutfağa ve masa başına abone etmenin bir diğer yolu da, sıradan gözüken yemeklik malzemelere adeta sihirli iksir etkisi yapan özel soslar ve karışımlardır. Sadece basit yöntemlerle pişirdiğiniz bir etin veya sebzenin üzerine dökeceğiniz aromatik karışımlar veya salataya ekleyeceğiniz nefis bir sos ile mutfak becerileriniz birkaç basamak birden yükselecektir. İyi bir sosun sırrı ise, malzemelerin doğru oranda ve doğru şekilde karışıp, tatların birbirine geçebilmesi ile mümkün olur. Sos yapmanın püf noktası, malzemelerin iyice karışıp ortaya füzyon bir lezzet çıkarabilmektir ve bunun için de doğru hızda ve uzun süre çırpmak çoğu sosun lezzet sırrıdır. İyi bir sos yapmak için her zaman bilek gücüne de ihtiyaç yok tabii ki; teknolojiden biraz destek alıp, çoklu fonksiyonlu bir blender ile tarifi en karışık sosları bile kolayca yapmanız mümkün.

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Mutfaktaki süper kahramanların gizli silahı: İçecek karışımları

Mutfak her zaman uzun tarifli sofistike yemeklerin hazırlandığı bir yer değildir, bazen ev halkının gönlünü fethetmek için harika bir meyveli smoothie veya nefis bir buzlu kokteyl hedefi tam 12’den vurabilir. Tüm bunları yapabilmek için ise malzemeleri sıvı kıvama gelinceye kadar ezecek preslere veya buzu küçük parçalar haline getirebilmeniz için bir buz kıracağınıza ihtiyaç olacak. Kabuklarını soyduğunuz yumuşak meyveleri el tipi ezicilerle bir kasede ezerek hızlıca karıştırabilir ve buz küplerini iç içe geçmiş 3-4 adet buzdolabı poşetine doldurup merdane ile ezerek kırık buz elde edebilirsiniz. Bu tip karışımlarda smoothie özünü ve buzu vakit kaybetmeden karıştırıp sunmak, kırık buzun eriyerek karışımı sulandırmasını da önleyecektir. Benzeri meyve/sebze içerikli püreler, smoothie’ler ve buzlu kokteyller için bu kadar emek ve vakit harcamak istemezseniz, buz kırıcı özelliği olan bir blender ile de pürüzsüz bir karışımı saniyeler içinde elde edebilirsiniz.

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Lezzet için hamur işleri ile doğrudan hedefe gidin!

Evet hepimiz sağlıklı beslenmenin önemini biliyoruz ve mutfaktaki seçimlerimizi de buna göre yapmaya dikkat ediyoruz fakat şu da bir gerçek ki, mutfakta gönülleri fethetmenin en etkili yolu da hamur işlerinden geçer. Eğer aile bireylerinin gözünde, mutfaktaki süper kahraman olmayı gerçekten istiyorsanız, iyi bir hamur elde etmeyi bilmek de sizin bu yoldaki en büyük kozunuz olacaktır. İyi hamurun sırrı ise, malzemeleri doğru sıra ve teknikle karıştırarak uzun süre yoğurmak ve hamurun tipine göre uygun süre bekletmektir. İşin belki de en yorucu, uğraştırıcı ve aynı zamanda lezzetini veren kısmı olan hamur yoğurma işi için geniş ve temiz bir tezgah alanı ayırmaya da mutlaka önem gösterin. Yapacağınız işe uygun bir hamur elde ederek mantıdan makarnaya, el açması börekten pizzaya kadar sayısız lezzeti kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Eğer hamur işleri konusunda ilerlemek istiyorsanız, bu iş için özel olarak tasarlanan ve hamuru sizin için yoğuran, güçlü motora sahip bir karıştırıcı ile istediğiniz hamura dakikalar içinde sahip olmanız da mümkün.

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