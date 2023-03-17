Mutfak tasarımındaki yenilikler çığır açıyor… 2023 mutfak trendlerini adım adım keşfedin!

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Sürdürülebilir malzemeler 2023’e damgasını vuracak

İnsanlar çevreye karşı daha bilinçli hale geldikçe, mutfak tasarımında sürdürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik artan bir eğilim ortaya çıktı ve özellikle ahşap, geri dönüştürülmüş metal, porselen gibi materyaller modern mutfak tasarımlarında bu geri dönüşüm hareketinin başın çekti. Özellikle hem doğayla barışık hem de uzun ömürlü olan porselenin öne çıktığı yeni nesil tasarımlar, 2023’ten itibaren göz alıcı mutfakları adeta baştan yaratacak. Isıya, kimyasallara ve darbelere karşı yüksek dirençli Lamar Porselen Mutfak Tezgâhları ile dekore edilmiş mutfaklar Türkiye’deki mutfak tasarımlarında da çok daha sık karşımıza çıkacak.

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Birbiriyle uyumlu karışık malzemeler mutfağınıza değer katacak

Mutfağı için yalnızca bir tür malzeme seçmek yerine, daha eklektik bir görünüm için karıştırmayı ve eşleştirmeyi düşünenler, yeni dönemde her zaman kazanan tarafta yer alacaklar. Örneğin porselen mutfak tezgahını bir duvar kağıdı ile eşleştirebilirsiniz ve ortaya çıkan uyumla büyük fark yaratabilirsiniz. İki renkli dolap tasarımları da yükselen mutfak dekorasyonu trendlerinden biri olacak ve üst dolapların bir renk, alt dolapların başka bir renk olduğu iki renkli tasarımlar mutfağınıza biraz görsel ilgi katmanın en harika yollarından biri olarak hayatımıza girecek.





Cesur tasarımlarla yeniden doğmuş doğal ve göz alıcı mutfaklar...

Cesur tasarımlar mutfağınıza kişilik katmanın en iddialı yoludur ve 2023’de porselen mutfak tezgahlarını tercihleriniz arasına dahil ederek büyük fark yaratabilirsiniz. Tasarımlarınıza ekleyeceğiniz akıllı cihazlar da yeni nesil mutfakların olmazsa olmazı olmaya devam edecek. Unutmayın; teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, giderek daha fazla cihaz bağlantılı ve “akıllı” hale geliyor. Buna entegre dokunmatik ekranlı buzdolapları, telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz fırınlar ve hatta otomatik olarak açılıp kapanan musluklar da dahil etmeniz mümkün. Akıllı cihazlar sayesinde sadece rahat bir kullanım elde etmekle kalmaz, aynı zamanda enerji tasarrufu yolunda da önemli adımlar atabilirsiniz.

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Açık mutfaklar ve gizli bölmeler ile yaşam alanları genişleyecek

İnsanlar evde daha fazla zaman geçirmeye devam ettikçe, açık mutfaklar giderek daha popüler hale geliyor. Mutfağı yaşam alanlarının tam da merkezine koyan bu anlayışla birlikte, lavabo, buzdolabı ve ocak gibi ana unsurları kusursuz şekilde bütünleştiren porselen ada tezgahlar daha da önem kazanacak. Açık mutfakların evlerde görüş alanına daha çok girmesi ve dekorasyonda minimalizm akımının yükselmesiyle birlikte ise, mutfaklarda gizli depolamaya doğru bir eğilim de öne çıkmaya başladı. Çoğunlukla sürgülü kapıları olan bir kiler veya açılır kapanır tepsili dolaplar şeklinde kendini gösteren gizli depolama, mutfağınızın dağınık görünmemesi konusunda da en büyük kurtarıcınız olabilir.

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Değişen ihtiyaçlar ve tasarımlar sayesinde, 2023’le birlikte mutfak tasarım trendleri sürdürülebilirlik, karışık malzemeler ve akıllı teknolojiye odaklanıyor. Bu unsurlardan SRA Stone Gallery bünyesinde bulunan Lamar Porselen Mutfak Tezgahları’nı tasarımlarınıza dahil ederek evinizin kalbi olacak şık ve işlevsel bir alan oluşturabilirsiniz. 2006 yılından bu yana hem dünyanın hem de Türkiye’nin lider porselen ve kuvars yüzey kaplama markalarını kusursuz şekilde mutfak tasarımlarına adapte eden SRA Stone Gallery ile harikalar yaratmaya hazır olun. Mutfağınıza sıra dışı bir zarafet katacak Lamar Porselen Mutfak Tezgâhları çeşitleriyle vakit kaybetmeden tanışın ve size uygun tasarımları hemen görün!

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