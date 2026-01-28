Mutfağın yeni gücü: Plasma Steel teknolojisi ile tanışın!

Haberin Devamı

Plasma Steel teknolojisi nedir?

Plasma Steel, adını üretim sürecinde kullanılan plasma teknolojisi ve bu sayede çelik yüzeyinin fiziksel olarak güçlendirilmesinden alıyor. Ortaya çıkan yapı, klasik çelikten daha dayanıklı, daha pürüzsüz ve daha kontrollü bir pişirme deneyimi sunuyor.





Plasma Steel pişirmede nasıl fark yaratıyor?

Bir kaşık yağla bile yanmayan ve yapışmayan yüzey, çizilmeye karşı yüksek direnç ve kaplama içermeyen doğal çelik yapı, Plasma Steel pişirme gereçlerinin en önemli özellikleri. Ayrıca PFAS içermeyen bu yüzey, hem sağlık hem kullanım açısından büyük mutfakta avantaj sağlıyor.

Mutfakta oyunu değiştiren çelik teknolojisi

Plasma teknolojili 316 paslanmaz çelik katman, alüminyum orta katman ve indüksiyon tabandan oluşan üç katmanlı yapısıyla, ısıyı tüm yüzeye eşit dağıtıyor ve yemeğin her noktasının aynı dengede pişmesini sağlıyor. Bu da çok daha yüksek pişirme performansı, çok daha az uğraş ve çok daha fazla keyifli zaman anlamına geliyor.





Karaca Plasma Steel ile pişirme alışkanlıklarınız değişecek

Profesyonel mutfak performansını evlere taşıyan, uzun ömürlü kullanımı odağına alan bir teknoloji ürünü olan Karaca Plasma Steel, kaplama olmadığı için yüzeyi zamanla soyulmuyor ve sağlam yapısıyla yıllarca aynı performansı koruyor. Kısacası, Plasma Steel çeliği yeniden tanımlıyor: Güçlü, sağlıklı ve günlük hayata uyumlu. Yeni çelik teknolojisi Karaca Plasma Steel ile hemen tanışmak için buraya tıklayın.

