×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAdvertorial Haberleri

Mutfağın yeni gücü: Plasma Steel teknolojisi ile tanışın!

Güncelleme Tarihi:

#Sponsorlu İçerik#Karaca Plasma Steel#IGR
Mutfağın yeni gücü: Plasma Steel teknolojisi ile tanışın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 14:09

Mutfakta lezzeti yakalamak bazen küçük detaylara bağlıdır. Isının eşit dağılması, yüzeyin yapışmaması ve temizliğin kolay olması… Günlük yemek rutinini rahatlatan bu detayların arkasında ise doğru teknoloji vardır. Karaca’nın yeni nesil çelik teknolojisi Plasma Steel, tam da bu noktada fark yaratıyor. İşte detaylar…

Haberin Devamı

Plasma Steel teknolojisi nedir?
Plasma Steel, adını üretim sürecinde kullanılan plasma teknolojisi ve bu sayede çelik yüzeyinin fiziksel olarak güçlendirilmesinden alıyor. Ortaya çıkan yapı, klasik çelikten daha dayanıklı, daha pürüzsüz ve daha kontrollü bir pişirme deneyimi sunuyor.

Mutfağın yeni gücü: Plasma Steel teknolojisi ile tanışın

Plasma Steel pişirmede nasıl fark yaratıyor?
Bir kaşık yağla bile yanmayan ve yapışmayan yüzey, çizilmeye karşı yüksek direnç ve kaplama içermeyen doğal çelik yapı, Plasma Steel pişirme gereçlerinin en önemli özellikleri. Ayrıca PFAS içermeyen bu yüzey, hem sağlık hem kullanım açısından büyük mutfakta avantaj sağlıyor.

Haberin Devamı

Mutfağın yeni gücü: Plasma Steel teknolojisi ile tanışın

Mutfakta oyunu değiştiren çelik teknolojisi
Plasma teknolojili 316 paslanmaz çelik katman, alüminyum orta katman ve indüksiyon tabandan oluşan üç katmanlı yapısıyla, ısıyı tüm yüzeye eşit dağıtıyor ve yemeğin her noktasının aynı dengede pişmesini sağlıyor. Bu da çok daha yüksek pişirme performansı, çok daha az uğraş ve çok daha fazla keyifli zaman anlamına geliyor.

Mutfağın yeni gücü: Plasma Steel teknolojisi ile tanışın

Karaca Plasma Steel ile pişirme alışkanlıklarınız değişecek
Profesyonel mutfak performansını evlere taşıyan, uzun ömürlü kullanımı odağına alan bir teknoloji ürünü olan Karaca Plasma Steel, kaplama olmadığı için yüzeyi zamanla soyulmuyor ve sağlam yapısıyla yıllarca aynı performansı koruyor. Kısacası, Plasma Steel çeliği yeniden tanımlıyor: Güçlü, sağlıklı ve günlük hayata uyumlu. Yeni çelik teknolojisi Karaca Plasma Steel ile hemen tanışmak için buraya tıklayın.

İlandır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Karaca Plasma Steel#IGR

BAKMADAN GEÇME!