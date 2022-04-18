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Milli Metaverse’ümüz VR Meet uygulamasında VR gözlükle arsa ve daire gezmek mümkün

#Sponsorlu İçerik#Metaverse#VR Meet
Milli Metaverse’ümüz VR Meet uygulamasında VR gözlükle arsa ve daire gezmek mümkün

Eğitici oyunların, çocuklar üzerinde olumlu etkilerde bulunduğunu belirten Kleinstein Games Kurucusu Musa Çavuş, “Çocuklar için, eğitici ve eğlendirici metaverse oyunları geliştiriyoruz. İş dünyası için geliştirdiğimiz VR Meet uygulaması ile sanal dünyada kullanıcıların farklı bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz. VR Meet Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da beğenildi.” sözleriyle yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 

Farklı alanlarda çalışmalarda bulunduklarını belirten Musa Çavuş, özellikle eğitici oyunlar geliştirdiklerini ve bu konuda titiz bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizdi; “Konya Büyükşehir Belediyesi için eğitici trafik oyunu yaptık. Bizim için bu proje çok önemliydi. Devam etmekte olan iki farklı projemiz bulunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Metaverse’de eğitim uygulamaları geliştirmeye de devam ediyoruz.” 

“Kleinstein Games olarak metaverse oyun yazılımları üretiyoruz”  

Metaverse oyun yazılımları ürettiklerini belirten Musa Çavuş, “Tasarladığımız ve marketlerde satışa sunduğumuz VR Meet uygulaması, kullanıcıların sanal dünyada gerçeklik deneyimi yaşamasını sağlıyor. Farklı mekanlarda bulunan kullanıcılar, aynı alan içerisinde sohbet ve toplantı gerçekleştirme şansı elde edecek. Metaverse Kleinstein Games arsa ve daire satışlarımız gözlük üzerinden başlayacak. Geliştirdiğimiz uygulamanın Oculus Quest2 marketlerinde de bulunduğunu söyleyebilirim. Projenin dikkat çekeceğini düşünüyorum. Hem büyük bir titizlikle uygulamayı geliştirdik hem de yenilikçi bir anlayışıyla çalışmalarda bulunduk.” ifadelerinde bulundu.

Milli Metaverse’ümüz VR Meet uygulamasında VR gözlükle arsa ve daire gezmek mümkün

 “Pek çok eğitici oyun geliştiriyoruz”  

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Metaverse Forum ile gerçekleştirdiği çalışmada, Türkiye’de metaverse çok ilgi gördü. Türkiye’de, üzerine yeni çalışmalar yapılan Metaverse, Milli Eğitim Bakanı’nın açıklaması üzerine, eğitime yöneldi. Eğitici oyunlar konusunda da çalışmalarda bulunduklarını belirten Musa Çavuş, “Çocukların eğitici oyunlarla kendilerini geliştirmeleri bizim için çok önemli. Halihazırda iki adet oyun projemiz bulunuyor. Bu projelerde yenilikçi çalışmalar içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim!” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.  

Kleinstein Games Kurucusu Musa Çavuş, 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’da pek çok yazılım şirketinde çalışmalarda bulunan Çavuş, 16 yıl sonra kendi firmasını kurarak bilgi birikimi ve deneyimlerini kendi firmasını geliştirmek için kullandı. 6 yıldır hem Avrupa’da hem de Ortadoğu’da yazılım ve teknoloji hizmeti vermekte olan Çavuş uzman kadrosuyla eğitici oyunlar başta olmak üzere birçok oyun geliştiriyor. Özellikle VR Meet uygulamasıyla dikkatleri çeken Musa Çavuş, çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ve sektörel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

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#Sponsorlu İçerik#Metaverse#VR Meet

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