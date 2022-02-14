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Lojistik sektörü 2022'de ekonominin lokomotifi olabilir

#Sponsorlu İçerik#Lojistik#Ekonomi
Lojistik sektörü 2022de ekonominin lokomotifi olabilir

Alpagu Lojistik Kurucu Ortağı Mehmet Pala lojistik sektörünün ekonomik kalkınmada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek lojistik sektörünün 2022’de ekonominin lokomotifi olabileceğini belirtti.

Günümüz küreselleşmiş dünyasının en önemli sektörlerinden biri haline gelen lojistik sektörü gelişimini büyük bir hızla devam ettirerek tüm dünyayı birbirine bağlayan kilit bir noktada yer alıyor.

Alpagu Lojistik Kurucu ortağı Mehmet Pala, ciddi uluslararası ortam ve yurt içindeki salgın gibi sınamalara rağmen büyümesini sürdüren lojistik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve uluslararası alanda, küresel bir üretim merkezi olması öngörülen Türkiye’nin pazardaki payına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Alpagu Lojistik Kurucu Ortağı Mehmet Pala, uluslararası ortamdaki ticari gerginlikler ve salgın krizi gibi sınamalara rağmen büyümesini sürdüren lojistik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’nin küresel bu pazardaki payına dair önemli açıklamalarda bulundu.

“LOJİSTİK HER SEKTÖRÜN KİLİT NOKTASIDIR”

 Lojistik sektörünün çoğu zaman nakliye işiymiş gibi algılanmasının ötesinde, aslında daha bütüncül bir süreç yönetimi olduğunu belirten Alpagu Lojistik Kurucu Ortağı Mehmet Pala, Lojistik ticari olarak düşünüldüğünde, bir ürünün üretim noktasından, nihai kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan bütün süreçlerin takip edilmesidir. dedi. 

Lojistik sektörü 2022de ekonominin lokomotifi olabilir

TÜRKİYE LOJİSTİĞİN MERKEZ ÜSSÜ

 Lojistik sektörünün üretim ve depolama aktiviteleriyle sıkı bir bağı olduğunu belirten Pala, “Nakliye, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi süreçleri de kapsayan lojistik , ekonomik kalkınmada önemli bir yere sahiptir. Öte yandan Türkiye’nin Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görmesine dikkat çekerek, jeostratejik konumumuzun ülkemizi önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi üssü haline getiriyor.” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE’NİN GENÇ LOJİSTİK SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR

Lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik öneminden bahseden Mehmet Pala yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi;

“Ülkemizde lojistik sektörü nispeten genç ama ülkenin ekonomik büyümesine paralel bir şekilde hızla gelişmektedir. Türkiye ekonomisi için, lojistik faaliyetlerin gelişmiş düzeye ulaşması ve dünya standartlarına yaklaşması önem taşımaktadır. Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu itibarıyla yakın çevresinde lojistik hizmeti verebilecek ülkeler bakımından tekel konumundadır ve pandemiyle birlikte yaşadığımız kriz döneminde Türkiye’nin bu konumu bir kez daha dikkat çekmiştir. Özellikle bu dönemde Türkiye’nin lojistik sektöründeki başarısı, bu endüstrinin ekonomik açıdan ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Yapılacak iyileştirmelerle lojistik sektörü Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotifi olabilir.”

Öte yandan Covid-19 pandemi sureci tüm dünya liderlerine ve büyük sanayilere, lojistiğin insani hayat idamesindeki önemini bir kere daha gösterdi. Ülkemiz transit geçiş kavşağı avantajını, imkânları doğrultusunda sonuna kadar hakkıyla yerine getirdi. Ülke yöneticilerimiz ve önde gelenlerimiz tarafından sağlanacak destek, teşvik, imkân ve kolaylık paketleri Türkiye’yi lojistik sektörünün dünya ana üssü olması yolundaki adımlarını hızlandıracaktır. Bu alandaki en küçük yatırım desteği bile lojistik sektörünün dünya pastasında Türkiye’nin payını önemli derecede arttıracaktır.

SEKTÖRDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Pandemi sürecinde lojistik sektöründe küresel bazlı yaşanan sorunların sektörün önemini bir kez daha gösterdiğini ve bu sürecin sektörde ciddi değişiklikler meydana getirdiğini belirten Pala, “Lojistik sektörünün özellikle aşıların taşınmasındaki rolü ile birlikte ne denli önem arz ettiği de anlaşılmış oldu. Yaşanılan bu durumlar, lojistik sektöründeki krize yaklaşım stratejilerinde ciddi ve benzeri görülmemiş değişiklere sebep oldu. Stratejik yaklaşım, geleceği planlama, esneklik ve uyum yeteneği, proaktif davranma gibi faktörlerin lojistik sektörü için önem arz ettiği gözlendi ve geliştirilmeye başlandı. Hayatımıza aniden giren COVID-19’u, hayatımızdan bir anda çıkarmak mümkün olmasa da bu salgınla başa çıkmak için izlenecek yolları ve bu yolları katetmek için gereken adımları biz Alpagu Lojistik ailesi olarak atıyoruz. İlerleyen yıllarda Türkiye’nin lojistik sektöründe altın çağını yaşatmayı, genç ve yenilikçi bakış açımız ile dünya genelinde yerel şirket olarak ülkemizi temsil edip, hizmet etmeyi en önemli misyonumuz olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.


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#Sponsorlu İçerik#Lojistik#Ekonomi

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