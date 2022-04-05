Kilitli poşet kullanım önerileri

Ofis düzenleyici

Başıboş lastik bantlar, ataçlar, posta pulları, tükenmez kalemler ve kurşun kalemler, herhangi bir masa çekmecesini savaş alanı gibi gösterebilir. Her bir öğeye uygun boyuttaki kilitli poşeti kullanarak karmaşanın önüne geçebilirsiniz. Ofisinizde veya çalışma masanızda yer sıkıntısı çekiyorsanız, her bir kilitli poşeti bir mantar panoya yapıştırmak için büyük raptiyeler kullanın.

Bir resim projesinin tam ortasında başka bir işiniz çıktığında boya dolu rulonuzu veya fırçanızı temizleme konusunda endişelenmeyin. Bunun yerine kilitli bir poşete koyun, içindeki havayı alın ve dondurucuya koyun. Kaldığınız yerden devam etmeye hazır olduğunuzda, poşeti çıkarın ve fırçanın yaklaşık 15 dakika çözülmesine izin verin. Bu, sadece size zaman kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda boyayı da koruyarak uzun vadede tasarruf etmenizi sağlayacaktır.



Taze dokulu poşetler

Kuru gül yaprakları veya lavanta tomurcukları ile bir kilitli poşeti doldurarak tek kullanımlık kokulu poşetlerinizi yapın. Bir dikiş iğnesi ile çantaya bir sürü küçük delik açın ve poşeti çekmecelerinize koyun ve kıyafetlerinize hoş taze kokuyu aşılayın.

Günümüzün kablolu dünyası sonsuz çeşit ve sayıda kablo içeriyor. Şarj cihazı, fiş ve aksesuar sayamayacağımız kadar kablo ile iç içeyiz. Tüm bu kabloları dikkatli bir şekilde sararak ve bağlayıcı klipsler veya bükümlü bağlarla sabitleyerek düzenli bir alan yaratın. Bunları ilgili fişler veya şarj cihazlarıyla birlikte kilitli bir poşete koyun, üzerine belirtici bir yazı yazın ("ekstra cep telefonu şarj cihazı", "USB kablosu" vb.).

Tehlikeli atık saklama

Kendi motor yağınızı değiştirerek tasarruf etmek istiyorsanız, işiniz bittiğinde kullanılmış yağ filtresini ne yapacağınız da dâhil olmak üzere birkaç zor elden çıkarma sorusuyla karşı karşıya kalırsınız. Birçok filtre hala sekiz ons'a kadar yağ tutabileceğinden, en ekonomik ve en güvenli şey, filtreyi kilitli bir poşete koyup atık konusunda yetkili birimlere teslim etmektir. Ekstra yağın çıkarılabileceği ve uygun şekilde geri dönüştürülebileceği bir yer olabilir.

Derz ve fayans temizliği

Banyoda kalafatla çalışmak, özellikle düz, pürüzsüz çizgiler elde etmeye çalışırken oldukça dağınık bir proje olabilir. Hazırlıksız bir yumuşatma aracı olarak çeyrek boy kilitli poşet kullanarak işlemi basitleştirin. Elinizi torbanın içine koyun ve dışına temizlik malzemesi dökün. Ardından, temizlemeye başlayabilirsiniz.

Yemek tarifleri düzenleyici

Favori yemek tariflerinizin yazılı olduğu kâğıtlar biraz eskimeye ve yıpranmaya başladıysa, onları dökülmelerden ve sıçramalardan korumak için sandviç boyutunda bir kilitli poşet kullanın. Tatlılar veya tavuk yemekleri gibi yemek tarifleri gruplarını tek bir poşette saklamayı ve uygun şekilde etiketlemeyi düşünün. Bu, sayfaları yağ ve kirden korumanıza yardımcı olur. Veya online yemek tarifleri arayan biriyseniz, tabletinizi veya telefonunuzu pişirme sırasında korumak için kilitli bir poşete koyun; dokunmatik ekran plastik kaplamanın içinden geçmeye devam edecektir.

Buz elde etme

Bir parti için veya uzun bir yolculukta soğutucunuzu doldurmak için bir buz bloğuna mı ihtiyacınız var? Yaklaşık üçte ikisi dolana kadar bir kilitli poşete su dökün ve küplerden daha uzun süre dayanacak katı bir buz bloğu oluşturmak için dondurucuya yerleştirin. Suyun genleşmesi için yer bırakmanız gerektiğinden, torbayı sonuna kadar doldurmamaya çalışın. Benzer şekilde, bu yöntemi, burkulmaları, morlukları ve sizi rahatsız eden her şeyi yatıştırmak için yeniden kullanılabilir bir buz torbası yapmak için kullanabilirsiniz.

Uzun yıllardır hayatımızda olan ve hayatımızın bir parçası olan kilitli poşetleri mutfaktan çalışma masasına, hobilerimizden temizliğe kadar birçok alanda kullanabilir. Üstelik kilitli poşetlerin materyali, diğer poşet türleriyle kıyasladığımızda oldukça dayanıklı ve gıdayla temas için de uygundur. Siz de yiyecekleri korumak, eşyalarınızı düzenlemek gibi konularda en iyi yöntemi arıyorsanız tercihinizi kilitli poşetlerden yana kullanabilirsiniz.

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