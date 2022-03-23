Kaspersky Safe Kids, AV-TEST Onaylı Ebeveyn Kontrol Yazılımı Sertifikası aldı

Günümüzde çocuklar erken yaşlardan itibaren (yaklaşık beş ila dokuz yaşlarında) internete erişebilecekleri cihazlar kullanıyor. Ebeveynler, çocuklarının dijital deneyimini güvende tutmak için ebeveyn kontrolü uygulamalarına yöneliyor. Bu uygulamalar, çocukları webdeki uygunsuz içerikten korumaya, cihazlarda harcanan süreyi düzenlemeye ve teknolojik cihazlarında bir izleme uygulaması yüklüyse çocuğun fiziksel konumunu göstermeye yardımcı oluyor.

AV-TEST, Kaspersky Safe Kids'in dikkate değer başarıları arasında özellikle yüksek düzeyde web sitesi korumasından bahsediyor. Kaspersky Safe Kids, Windows'ta uygunsuz olabilecek bağlantıların genel olarak %90'ını[1] ve Android'de %85'ini[2] engellemeyi başardı. Engellenen içerik kategorileri arasında en yüksek sonuç, bağlantıların %100'ünün Windows'ta algılandığı ve engellendiği "Yetişkinlere uygun içerik"te alındı[3]. Kaspersky Safe Kids 15 dilde[4] 14 farklı kategorideki web sitelerini engelleyebiliyor[5].

Laboratuvar testleri ayrıca 2021'de aşırı engelleme algılama oranının önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Windows için oran %6,7'ye (2020'de %9), Android’de %6'ya (2020'de %8) geriledi.

AV-TEST, Kaspersky Safe Kids'teki diğer özellikler arasında Uygulama Kontrolü’ne dikkat çekti. Bu özellik, ebeveynlerin uygulamaları Android ve Windows'ta kategoriye göre engellemesini sağlıyor. iOS cihazlarda bu seçenek, App Store'da ayarlanan yaş kriterlerini kullanarak çalışıyor. Örneğin ebeveynler tüm sosyal medya uygulamalarına veya belirli bir uygulamaya erişimi sınırlayabiliyor ve çocukların kullanım süresini kısıtlayabiliyor.

Teste göre Kaspersky Safe Kids ayrıca kapsamlı ve bilgilendirici raporlama özelliğine sahip. Raporlar ziyaret edilen web içeriğini veya ebeveyn kontrolü uygulamasından kaçma girişimi olup olmadığını vurgulamanın yanı sıra sosyal medyadaki ayrıntılı arama sonuçlarını ve etkinliği gösteriyor. Bu tür raporlar, ebeveynlerin çocuklarının dijital aktivitelerini etkili bir şekilde takip etmelerine ve ayrıca hobilerini ve ilgi alanlarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

AV-TEST'in bahsettiği diğer dikkate değer özellikler arasında çocuğun yalnızca uygun içeriğe çevrimiçi olarak erişilebilmesini sağlayan arama motoru izleme özelliği, mobil aygıt coğrafi sınırlaması ve konum takibinin yanı sıra cihaz pil izleme ve düşük pil uyarıları ve dengeli miktarda cihaz kullanımını teşvik etmek için zaman ve program kısıtlamaları yer alıyor.

AV-Test Test Araştırma Direktörü David Walkiewicz, şunları söylüyor: "AV-TEST, 2021'de Kaspersky Safe Kids'i altıncı kez test etti. Kaspersky'nin Ebeveyn Kontrolü, değerlendirildiği her yıl istikrarlı bir şekilde gelişiyor, yeni koruma özelliklerini genişletiyor ve mevcut olanlar iyileştiriyor. Çevrimdışı dünyada bazı güvenceler sağlamanın yanı sıra, çocuklarının çevrimiçi olmasına izin verme konusunda da güven veriyor."

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova da şu yorumlarda bulunuyor: "Ebeveyn kontrolü uygulamaları, yetişkinlerin uygunsuz içeriğe erişimi yönetmesine izin vererek çocuklar için güvenli bir çevrimiçi deneyim sağlamaktan daha fazlasını yapıyor. Bu tür uygulamalar sayesinde ebeveynler, çocuklarının cihazlarla olan ilişkisini uygun gördükleri şekilde kurgulayabiliyor ve belirli alışkanlıklar edinebiliyor. Kaspersky Safe Kids'in çocuklar ve cihazları için kapsamlı koruma araçları sağlamanın yanı sıra, web sitesi sınıflandırmasının sürekli artan kalitesiyle öne çıkmasından çok memnunuz.”

"Kaspersky Safe Kids: Ebeveyn Kontrolü Sertifikasyon Testi 2021" raporunun tamamı bu bağlantıdan edinilebilir. Kaspersky Safe Kids hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret ediniz.



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[1] Test altı dilde gerçekleştirildi: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce.

[2] iOS sistemi teknik sınırlamalar nedeniyle test edilmemiştir, ancak muhtemelen Android ve Window ile benzer blok oranlarına sahiptir.

[3] Test, web sayfası engellemeye odaklanarak Kaspersky Safe Kids, kullanıcısını "Yetişkinlere Uygun İçerik", "Kumar" ve "Oyun" gibi 13 kategorideki web sitelerinden ne kadar koruduğunu gösterdi.

[4] Kategorilerin tam listesi: Yetişkin içeriği; Alkol, tütün, uyuşturucu; Anonim erişim sistemleri, Video oyunları; E-perakendeciler, bankalar ve ödeme sistemleri; Kumar, piyangolar, çekilişler; İnternet iletişimi, İş arama; Haber medyası, Dinler, dini, dernekler; Yazılım, ses, video; Şiddet, Silahlar, patlayıcılar, ateşleyiciler.

[5] Kategorilerin tam listesi: Yetişkin içeriği; Alkol, tütün, uyuşturucu; Anonim erişim sistemleri, Video oyunları; E-perakendeciler, bankalar ve ödeme sistemleri; Kumar, piyangolar, çekilişler; İnternet iletişimi, İş arama; Haber medyası, Dinler, dini, dernekler; Yazılım, ses, video; Şiddet, Silahlar, patlayıcılar, ateşleyiciler.





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