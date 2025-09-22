Kadınlara özel 'Öyle böyle değil' dedirten gerçek rahatlığı 4 adımda keşfedin!

Haberin Devamı

Doğadan gelen yenilikçi dokunuş

Sleepy Bio Natural Premium Plus, kadınların ihtiyaçlarına doğal çözümler sunmak üzere özel olarak geliştirildi. Saf suyla dokunmuş üst yüzey ile ekstra yumuşaklık yaratan ve bu sayede cilde uyum sağlayan yeni tasarım, organik pamuk & bambu özlü liflerin etkisiyle hızlı sıvı geçişine gün boyu olanak vererek ferahlık hissi yaratıyor. Tasarımda kullanılan şeker kamışı ve doğal mineraller ise çevreye duyarlı, güvenli bir kullanımın anahtarı. Parfüm, renklendirici, losyon, BPA ve klor içermeyen Sleepy Bio Natural Premium Plus, dermatolojik testlerle kanıtlanmış bir cilt uyumuna da sahip. Bu özellikleriyle ürün, kadınların hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor.

Haberin Devamı

En yoğun günlerde maksimum koruma

Yüksek sıvı emme kapasitesi sayesinde Sleepy Bio Natural Premium Plus, en yoğun günlerde bile kadınlara maksimum koruma sağlamayı başarıyor. Güçlü yapışkan arka yüzeyi ile kaymayı önleyen yeni tasarım, aynı zamanda anatomik ve esnek yapısıyla da kadınlara yüksek hareket özgürlüğü sağlıyor. Hem gündüz hem gece kullanımda üst düzey güvenlik ve konfor sunan Sleepy Bio Natural Premium Plus, tempolu yaşayan kadınların öncelikli tercihi olmaya şimdiden aday.

Farklı ihtiyaçlara cevap veren 4 ayrı boyut

Her kadının farklı kişisel ihtiyaçları ve farklı yaşam temposu olduğu varsayılarak tasarlanan Sleepy Bio Natural Premium Plus, normal, uzun, gece ve gece ekstra olmak üzere dört farklı boyda kullanıma sunuldu. Bu sayede, her kadının değişen günlük hayat şartları için yüksek standartlı bir hijyenik pede erişebilmesi çok daha kolay hale geldi.





Kadınlara özel: Daha doğal, daha güvenli

Doğal içerikler, güçlü koruma ve yenilenen formülüyle Sleepy Bio Natural Premium Plus, yalnızca bir hijyenik ped değil; kadınların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan özel bir deneyim sunuyor. Doğal yapısıyla bedene maksimum uyum sağlarken, kadınların günlük hayatlarında daha özgür ve huzurlu hissetmelerine de katkıda bulunuyor."

Haberin Devamı

Melis Sezen’in enerjisi Sleepy ile buluştu

Oyuncu Melis Sezen’in rol aldığı yeni reklam filmi yayında. Filmdeki enerjik performansıyla Sleepy’nin marka ruhunu temsil eden Sezen, kendi yoğun günlerinden aldığı ilhamla Sleepy Bio Natural Premium Plus’ın sağladığı ferahlığı ve güveni izleyicilere aktarıyor. Tanıtımda kullanılan “Öyle Böyle Değil!” söylemi ise, Sleepy’nin yenilenmiş ürün vaadini en net şekilde ortaya koyuyor.

Sleepy Bio Natural Premium Plus ile hemen tanışmak için buraya tıklayın!

İlandır.