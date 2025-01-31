İnci Taneleri’nde sır perdesi aralanıyor: Azem’in karısını kim öldürdü?

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Türkiye’nin konuştuğu cinayet aydınlanıyor

Hayat bazen akması gereken yerden ilerlemeyi reddeder ve insanları çok farklı yollardan, hiç beklemedikleri yerlere çıkarabilir. Azem Yücedağ’ın hikayesi de işte bu gerçeğin adeta bir kanıtı gibi tüm Türkiye’nin gözleri önünde, beklenmedik olaylarla örülmeye devam ediyor. Dizide ilk günden bu yana gizemini koruyan cinayet artık aydınlanmaya çok yakın. Azem’in karısını kimin öldürdüğü 6 Şubat Perşembe, 31. Bölümde ortaya çıkacak.

İlk bölümden bu yana herkesin aklındaki soru: Azem'in karısını kim öldürdü?

Herkesin kanını donduran bir cinayet ile başlayan fakat her bölümde gözler önüne serilen olaylar sayesinde daha da derinleşen hikaye artık yeni bir safhaya geçmeye çok yakın. Dizideki en kritik viraja girildi. Azem’in ailesinin geri kalanını bir araya getirme mücadelesinde “Cinayeti kim işledi?” sorusu yakında yanıt bulacak.

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Dizide herkesi şaşırtan karakter: Gizemli kadının cinayetle ilgisi var mı?

Bazen çok karışık ve çözülmez gidi duran sırlar, birinin gelip duvardaki o tek bir tuğlayı çekmesiyle yıkılabilir. Son bölümde ortaya çıkan ve Azem’e ulaşmaya çalışan gizemli kadın acaba o beklenen kişi olabilir mi? Şüpheli hareketlerde bulunan kadının, en başından beri hikayenin üzerine kurulduğu cinayet ile ilgisi olup olmadığı şu an en çok merak edilen konu. Hikayenin akışı hiç beklenmedik bir yöne akmaya başlayabilir mi?





İnci Taneleri her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.

İnci Taneleri dizisiyle ilgili en büyük soru cevabını buluyor. Dizinin baş kahramanı Azem Yücedağ’ın karısı öldürülmüş ve suçu Azem üstlenmişti. Peki neden? Azem’in karısını kim öldürdü? İşte bu soru, dizinin başından beri çok büyük bir merak konusuydu. Bütün Türkiye’nin merak ettiği sorunun cevabı 31'inci bölümde ortaya çıkıyor. Bugüne kadar herkes bir tahminde bulunmuştu; bakalım bu bilmecenin cevabını tahmin eden çıkacak mı? Detaylar için buraya tıklayın.

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