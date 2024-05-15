İlker Ayrık, Türkiye’nin en çok tutulan Noodle’ı ile bir araya geldi

Indomie Hazır Noodle, 1972 yılından bu yana 5 kıtada 106 ülkede faaliyet gösteren bir marka olarak, Türk tüketicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. 2010 yılında Adkotürk çatısı altında Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan Indomie, 2014 yılında ise Türkiye'nin ilk noodle üretim tesisini kurarak yerel üretime önem verdiğini gösterdi.

Bu süreçte, Indomie'nin lezzeti ve pratikliği ile tanınan ürünleri, Türk tüketicisinin beklentilerini karşılamanın ötesine geçti. İçeriğinde yer alan yerli buğday ve doğal baharatlar ve uluslararası kalite standartlarına uygunluğu, Indomie'nin Türkiye'deki başarısının temelini oluşturuyor.

Indomie Hazır Noodle, Türkiye'nin sevilen isimlerinden İlker Ayrık ile iş birliği yaparak, "Türkiye'nin en çok tutulan noodle'ı" sloganı altında, İlker Ayrık'ın sıcakkanlı ve samimi tarzını Indomie'nin lezzetli noodle'larını bir araya getiriyor.

Dünyanın en büyük 7. FMCG markası olan Indomie Hazır Noodle, Türkiye'nin de en çok tercih edilen noodle markası olarak konumunu sağlamlaştırıyor. İlker Ayrık'ın ile gerçekleştirilen iş birliği, markanın çeşitli kesimlerden büyük ilgi görmesine katkı sağlıyor. Ürünlerin; yerli üretim, helal, TSE, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, GMP, GHO gibi sertifikalar ile uluslararası ve Türk kalite standartlarına uygunluğu, Indomie'nin güvenilirliğini ve kalitesini destekliyor. Indomie, Türkiye pazarında liderliğini sürdürerek, tüketicilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunmayı sürdürmeyi hedefliyor.

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