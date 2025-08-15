HUAWEI Pura 80 Serisi incelemesi: Fotoğrafçılıkta yeni bir çağın kapısını aralıyor

Huawei’nin yeni amiral gemisi Pura 80 Ultra, bu üç alanda kullanıcıya sınırları zorlayan bir deneyim sunuyor. Cihazı kapsamlı şekilde test ettik; şehir manzaralarından gece çekimlerine, rakiplerle karşılaştırmalı sahnelere kadar pek çok senaryoda performansını inceledik. Merak ettiğiniz tüm detaylar için consumer.huawei ‘ ziyaret edebilirsiniz.



Prestijin Estetikle Buluşması

İncelemeye cihazın dış görünüşüyle başlamak gerekirse, Pura 80 Ultra, sadece bir telefon değil; tasarımıyla dikkat çeken bir sanat eseri gibi. Prestij Altın ve Altın Detaylı Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Dinamik ışık altında ortaya çıkan arka kapak deseni, adeta her açıdan farklı bir yansıma sunuyor. Arka yüzeydeki güneş ışığı efekti, telefonun her hareketinde değişen bir ışık oyunu yaratıyor.

Elinize aldığınızda hem çerçevenin sağlam yapısı hem de yüzey kaplamasındaki üst seviye işçilik hemen hissediliyor. Ekran tarafında ise 6.8 inç OLED panel, 2848 × 1276 piksel çözünürlük, 120 Hz uyarlanabilir yüksek dinamik yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık değerleriyle netlikten ödün vermiyor. Cam dayanıklılığı açısından Huawei burada sektörde bir ilki temsil ediyor: 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Glass, cihazı günlük kazalara karşı daha korunaklı hâle getiriyor.

Hayal Gücünün Ötesinde Görüntüleme Yetenekleri

Pura 80 Ultra’nın öne çıkan özelliği hiç şüphesiz kamera sistemi. Test sürecinde özellikle rakip markaların amiral gemileriyle birebir karşılaştırmalı çekimler gerçekleştirdik. Aşağıda bu farklılıklar net bir şekilde ortaya konuyor.

Gece Modu & Düşük Işık Performansı

Gece vakti neon ışıklarla süslenmiş caddelerde, hem Pura 80 Ultra hem de rakip marka ile çekimler yaptık. Pura 80 Ultra, 1 inçlik Ultra Işık Alan Sensörü sayesinde, hem renk doğruluğu hem de düşük noise seviyesiyle farkını ortaya koyuyor. Rakip cihazda bazı ışık kaynakları patlarken, Pura 80 Ultra'da ışık kontrollü, sıcak-soğuk dengesi çok daha iyi sağlanmış.

Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera

Bu sistem, tek bir lenste hem 3.7x orta telefoto hem de 9.4x süper telefoto sunuyor. Bu sayede farklı odak uzaklıklarında optik kaliteden ödün vermeden çekimler yapılabiliyor. Özellikle şehir manzaralarında yapılan zoom testlerinde, Pura 80 Ultra’nın 10x ve 20x seviyelerinde sunduğu detay netliği, rakiplerine göre ürünü öne çıkartıyor.

Gün Batımı Manzarası

Gün batımında, yüksek bir noktadan bir manzara çektik. Bu tür sahneler yüksek kontrast içerdiğinden genellikle zorlayıcıdır. Pura 80 Ultra, 16EV dinamik aralıkla hem parlak gökyüzü detaylarını hem de gölgede kalan bina yüzeylerini kayıpsız şekilde kaydedebildi. HDR video modunda yapılan çekimler, sinematik dokusuyla ayrıca dikkat çekiciydi.

Portre ve Makro Testleri

3.7x ve 10x telefoto modlarıyla portre çekimlerinde, cilt tonları doğaldı, arka planla ayrım ise oldukça başarılıydı. Özellikle gece çekilen portrelerde rakip cihaza göre netlik ve gürültü kontrolü bariz şekilde öndeydi. Makro modda ise 5 cm mesafeye kadar netlik sağlayan sistem; kumaş dokusu, çiçek yaprakları gibi detayları etkileyici biçimde yakalıyor.

Hareketli Nesneler & AI Efektleri

Koşan çocuk, hareket eden araç gibi sahnelerde yapılan testlerde, cihazın AI destekli “Çoklu Pozlama” ve “Uzun Pozlama” efektleriyle yarattığı sonuçlar dikkat çekici. Çekim sonrası galeride bu efektlerin otomatik olarak önerilmesi, kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

EMUI 15 ve Yapay Zeka Desteği

Huawei’nin yeni EMUI 15 arayüzü, günlük kullanımı kolaylaştıran birçok yapay zekâ özelliğiyle geliyor. En dikkat çekici olanlardan biri, gürültü engelleme ve gizlilik çağrısı özelliği. Gürültülü bir kafede yaptığım testte, karşı tarafın sesimi net duyması gerçekten etkileyiciydi. Ofis ortamında ise gizlilik çağrısı moduyla, sesin dışarıya sızmaması sağlandı.

El hareketleriyle ekran kontrolü, çift dokunuşla hızlı erişim gibi özellikler pratiklik sağlarken, "Emoji Crush" ve "Air Hoops" gibi interaktif temalar cihazı eğlenceli hale getiriyor.

Google Servislerine Erişimin Gelişmiş Versiyonu Pura 80 Serisi’nde Mevcut

HUAWEI cihazlarda Google Play Store ön yüklü gelmese de, MicroG ve Gbox çözümleri sayesinde Google uygulamaları kullanılabiliyor. AppGallery üzerinden Gbox’ı indirip, içerisinden Google Play’e giriş yaparak; YouTube, Instagram, Google Maps gibi uygulamaları test ettim. Performans sorunsuzdu ve uygulama stabil çalıştı.

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta: AppGallery, artık sadece alternatif değil, dünyanın en çok kullanılan 3. uygulama mağazası. Arayüzü hızlı, uygulama çeşitliliği ise gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan banka ve alışveriş uygulamaları da sorunsuz şekilde indirilebiliyor.

Pura 80 Serisinin Performansı Fiyatından Yüksek Modeli; Huawei Pura 80 Pro

Huawei Pura 80 Pro, serinin Ultra modeliyle birçok gelişmiş teknolojiyi paylaşsa da, farklı renkler ile Ultra modelinden ayrılıyor. Parlak Kırmızı, Beyaz ve Siyah gibi dikkat çekici renk seçenekleriyle gelen cihaz, Ultra modelin desenli, dinamik ışık oyunlarıyla bezeli tasarımı yerine daha klasik ve ipeksi bir arka yüzey sunuyor. Bu da onu estetikte sadelikten yana olan kullanıcılar için cazip kılıyor.

Kamera tarafında, Ultra’daki değiştirilebilir çift telefoto sistemi yerine Pura 80 Pro, güçlü bir Ultra Işık Alan Makro Telefoto lense sahip. Bu sayede, özellikle detay çekimlerde oldukça başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Ayrıca, 1 inçlik büyük sensör ve Ultra Chroma renk motoru sayesinde gece çekimlerinde çok iddialı.

Video tarafında ise Pura 80 Ultra'nın 16EV dinamik aralık sunan profesyonel video kabiliyetleri yerine, daha günlük kullanıcı odaklı bir deneyim öne çıkıyor. Bu da onu sinematik videodan çok kaliteli fotoğraf isteyen kullanıcılar için ideal hale getiriyor. Hem ekran dayanıklılığı hem de EMUI 15 ile gelen akıllı özellikleriyle güçlü bir performans sunan Pura 80 Pro, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcılar için serinin en mantıklı tercihi olabilir.

Fiyat ve Son Değerlendirme

Ürünü satın aldığınızda kutusunda şarj aleti bulunmadığını hatırlatmak gerekir. Cihazın Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da, üst segmentte konumlanacağı kesin. Ancak bu fiyatın karşılığında sunduğu sadece güçlü donanım değil; eşsiz bir mobil deneyim sunduğunu rahatlıkla söylenebilir.

Sonuç olarak, HUAWEI Pura 80 Ultra sadece fotoğraf çekmek için değil; anı yaşamak, paylaşmak ve her anlamda fark yaratmak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Rakiplerinden ayrıldığı çok net noktalar var. Şık tasarımı, güçlü kamera sistemini ve sezgisel yazılımı bir arada sunan bir cihaz arıyorsanız, bu model listenizin en üst sıralarında yer almalı.

Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında, Huawei Pura 80 Pro, fiyat/performans dengesini başarılı bir şekilde yakalayan bir model olarak öne çıkıyor.

Eğer telefon sizin için sadece bir araç değil, kişisel bir yol arkadaşıysa, bu cihazlar o yolculukta size çok şey katacak.

