Huawei Nova 14 Pro – Bu fiyat segmentinde Pro seviye kamera

HUAWEI nova 14 Pro, ön tarafta 50 MP Ultra Portre otomatik odaklı ana kamera ve 8 MP yakın çekim portre kameradan oluşan çiftli bir kurulum kullanan yepyeni bir akıllı telefon. Bu yapı, klasik “ön kamera” algısından çok, gerçekten portre çekmeye odaklı bir sistem gibi çalışıyor. Telefon; cilt tonunu, arka plan detaylarını ve ışık–gölge dengesini mümkün olduğunca doğal tutmaya çalışıyor. Özellikle gökyüzü, arka plan ışıkları ve yüz arasında kontrast yüksek olduğunda bile, renklerin patlamadan dengeli görünmesi hedeflenmiş.

Kendi kullanımımda, selfie kamerasını açtığımda yüzün pürüzsüz göründüğü o yapay etkiyi görmedim. Ten renginin pembeleşmediği, arka plandaki detayların da “bulanık ama var” çizgisinde tutulduğu kareler aldım. Yani telefon, agresif güzelleştirme filtresindense doğal portre etkisine ağırlık veren bir çizgide duruyor.

Zoom ile esneklik

Ön kamerada 0,8x’ten 5x’e kadar uzanan bir zoom aralığı sunuluyor. Bu, selfie tarafında alıştığımız sabit odaklı çözümlere göre daha esnek bir kullanım anlamına geliyor. Geniş açıda daha fazla manzara veya kalabalık grup kadraja sığdırılabiliyor; orta değerlerde klasik bir portre görünümü elde edilirken, yüksek yakınlaştırmada detay odaklı çekimler yapılabiliyor.

Ben özellikle 0,8x geniş açıyı, arka planda bulunduğum ortamı da göstermek istediğim anlarda kullandım. 2x civarı, yüz hatlarını bozmadan daha portre odaklı kareler için iyi bir denge noktası. 5x ise sakal çizgisi, göz makyajı gibi detayları vurgulamak istediğimde işime yaradı. Burada önemli olan, yakınlaştıkça yüzün plastik bir maskeye dönmemesi; nova 14 Pro, güzelleştirme yaparken cilt dokusunu tamamen sıfırlamadan yumuşatmayı tercih ediyor.

Telefonun üç farklı portre stili bulunuyor: Doğal, Narin ve Şık. Doğal mod, hafif bir yumuşatma yapıp yüz hatlarını korurken, Narin ve Şık modları özellikle makyajın ön planda olduğu sosyal medya pozlarında daha “cilalı” bir görünüm sunuyor. Bu kısım tamamen zevke göre seçilebilen, özelleştirilebilir bir yapı şeklinde düşünülebilir.

Gece ve düşük ışık performansı

Nova 14 Pro’nun selfie tarafında gece ve düşük ışık performansı, sadece sensör gücüyle değil, yazılım desteğiyle de öne çıkıyor. Telefon, loş ortamlarda ISO’yu yükseltirken, gürültüyü yazılımsal olarak bastırmaya ve yüzü mümkün olduğunca aydınlık tutmaya çalışıyor.

Işıklı sokaklarda ve sıcak sarı ışıklı kafelerde yaptığım çekimlerde, cilt tonunun turuncuya kaçma eğiliminin kontrol altında olduğunu gördüm. Arka plandaki tabelalar ve ışıklar tamamen patlamadan, yine de ortamın atmosferini belli eden bir parlaklıkta kalmayı başarıyor. Elbette profesyonel düzeyde bir gece kamerası beklemek gerçekçi değil ama “story çekeyim, filtreye boğmadan atayım” seviyesini oldukça iyi bir şekilde yakalıyor.

Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade nasıl çalışıyor?

Nova 14 Pro’nun öne çıkan yazılımsal özelliklerinden biri de Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade özelliği. Bu sistem, seri çekimle oluşturulan grup fotoğraflarındaki yüzleri tek tek analiz ederek, her kişi için en iyi yüz ifadesini seçip tek bir karede birleştirebiliyor.

Mantık şöyle işliyor: Telefon, peş peşe çektiğiniz fotoğraflardaki yüzleri tanıyor ve her yüz için farklı karelerdeki göz açık–kapalı durumu, gülümseme, bakış yönü gibi parametreleri değerlendiriyor. Ardından, Galeri’de düzenleme ekranına geçtiğinizde, yüz simgelerine dokunarak o kişi için alternatif ifadeler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Son adımda da bu seçilen ifadeler tek bir fotoğrafta bir araya getiriliyor.

Ben bu özelliği özellikle kalabalık aile karelerinde denedim. Normalde herkesin aynı anda düzgün çıktığı bir fotoğraf bulmak imkânsıza yakındır; birinde biri göz kırpar, diğerinde başkasının yüzü kayar, üçüncüde birisi kadraja bile bakmaz. Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade’yle, herkesin en iyi çıktığı anı seçip tek kareye toplamak, gündelik hayatta gerçekten pratik bir çözüm sunuyor.

Burada önemli nokta, özelliğin sadece göz kırpma düzeltmeyle sınırlı kalmaması. Daha ciddi bir ifade ile kahkaha attığınız anlar arasında seçim yapmak, her kişi için “kendini en çok beğendiği yüzü” fotoğrafa yerleştirmek mümkün. Özellikle doğum günü, mezuniyet, iş yemeği gibi tekrar çekme şansınızın az olduğu anlarda, bu özellik basit ama etkisi yüksek bir güvence hissi veriyor.

Günlük hayata yansıması

Günlük kullanımda nova 14 Pro’nun selfie kamerası ve Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade ikilisi, telefonu sadece “güçlü kameralı bir cihaz” olmaktan çıkarıp, sosyal medya odaklı bir yardımcıya dönüştürüyor. Geniş açılı selfie seçeneği, telefonu tuttuğunuz kolunuzun görünmesi yerine daha doğal kadrajlara izin veriyor; portre stilleri farklı zevklere hitap eden bir esneklik sunuyor; Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade ise özellikle grup karelerinde hızla “paylaşılabilir” bir fotoğraf üretmeyi kolaylaştırıyor.

Kendi deneyimimde, bir süre sonra “ya gözüm kapalı çıkarsa” endişesiyle kareyi tekrar tekrar çekmek yerine, seri çekim yapıp Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade’ye bırakmaya başladığımı fark ettim. Özelliklerin bir kısmı tamamen teknik ve sayısal; ama günlük hayattaki etkisi, çekim anını daha rahat, son kareyi ise daha kullanılabilir hâle getirmek.

Sonuç olarak, selfie kamerasını telefon seçiminde öncelikli kriterlerden biri olarak görenler için HUAWEI nova 14 Pro, hem donanım hem de yazılım tarafında bu beklentiyi karşılamak üzere tasarlanmış bir cihaz gibi duruyor. Kimi zaman tamamen otomatik moda bırakıp sadece hızlı bir selfie çekebiliyor, kimi zaman da portre stilleri ve Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade ile kareyi ince ince düzenleyerek daha iddialı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu da telefonu, selfie cephesinde sadece “iyi” değil, üzerinde düşünülmüş bir seçenek hâline getiriyor.

Peki ya AppGallery ve Google uygulamaları?

Google uygulamaları tarafında ise çözüm, yine AppGallery içinden kurulabilen GBox ve Almanya merkezli geliştiricilerin hazırladığı MicroG tabanlı servislerle geliyor. Süreç kabaca şöyle işliyor: Önce AppGallery’den YouTube ya da WhatsApp gibi popüler bir uygulamayı indirirken telefonda MicroG Servis iznini veriyorsunuz. Ardından yine AppGallery üzerinden GBox’ı yükleyip içindeki Google Play Store kısayolunu açarak, Play Store’da yer alan uygulamaları (YouTube, Gmail, Google Haritalar vb.) birkaç adımda nova 14 Pro’ya kurabiliyorsunuz. Böylece cihaz, Google servisleri olmadan gelen bir Huawei modeli olmasına rağmen, pratikte Google ekosistemine epey yakın bir uygulama deneyimi sunuyor. Kısacası, nova 14 Pro'yu kullanmaya başladığımda Google servislerinden yoksun kalma gibi bir endişe yaşamadım. AppGallery'nin sürekli gelişmesi ve üçüncü parti çözümler sayesinde, Google ekosisteminden tamamen bağımsız kalmadan aynı verimlilikle mobil deneyimime devam edebildim.

Huawei nova 14 Pro, cazip bir teklif ile geliyor. 25 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında yapılan lansman kampanyasına katılarak yalnızca 999 TL depozito ödeyip, 4 bin 999 TL’lik indirimden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, bu dönemde kaydolanlara FreeBuds SE 3 kulaklık hediye ediliyor ve satın alım tamamlandığında kutudan bir de 100W SuperCharger şarj aleti çıkıyor. 9-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ön satışa buradan, lansman kaydı sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, kampanya yalnızca Huawei’nin Online Mağazası üzerinden geçerli.

İlandır