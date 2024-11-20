Hayatınızdaki yabancı dil bariyeri kalkıyor: Mobil iletişime çağ atlatan yapay zeka desteğini hemen keşfedin!

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Seyahatlerde yabancı dil sorunu artık bitiyor

Gezmeyi herkes sever ama dil bilmeden yurtdışına gitmek çok zor diyenler için dünyanın kapıları bu defa gerçek anlamda açılıyor. Samsung Electronics’in Galaxy AI ile sunduğu, dil bariyerlerini ortadan kaldıran Live Translate ve Sözlü Çevirmen özelliği, kısa süre önce Türkçe dil desteğine kavuştu. Bu sayede Galaxy AI kullanıcıları artık seyahatlerinde iletişim engeli yaşamayacak, yurtdışı seyahatlerinde yol tarifi alırken, ulaşım esnasında ya da bir restoranda sipariş verirken kendilerini özgürce ifade edebilecek.





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Yabancı dilde eğitim almak artık çok kolay

Eğitim dünyasında Türkçe dışında kaynak kullanamayan veya yabancı dildeki eğitim programlarına katılmakta zorlanan herkes için Galaxy AI yepyeni bir sayfa açıyor. Artık yabancı dildeki dersleri dinleyebilmek ve ders içeriğini anında anlamak mümkün. Ayrıca araştırmacılar, öğrenciler ve eğitimciler, yabancı dildeki PDF belgelerini Türkçe olarak okuyabilecek, makaleleri anında Türkçe’ye çevirebilecek ve böylece araştırmalarında ve ödevlerde çok daha kapsamlı kaynaklara hızlıca ulaşabilecek.





İş dünyasının sınırları genişliyor: Her dilden insanla ticaret yapmak mümkün

Ticari hayatını veya mesleki becerilerini sadece Türkçe konuşan piyasalarda değerlendirenler için bundan sonra sınırlar daha da transparan hale gelecek. Farklı dillerde anında iletişim kurarak farklı ülkelerde iş yapmak Galaxy AI ile mümkün hale geliyor. Kullanıcılar yabancı dilde yapılan toplantıların notlarını doğrudan Türkçe alabilecek veya telefon görüşmelerini dil engeli olmadan yapabilecek. Ayrıca farklı ülkelerden kişilerle yaptıkları anlık mesajlaşmaları da anında anlayarak kendi dillerinde yanıtlayabilecek ve yanıtları da mesajlaştıkları kişinin dilinde karşıya iletilebilecek.

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Galaxy AI desteğinden nasıl yararlanacaksınız?

Günlük hayattaki kapasitenizi her alanda küresel düzeye taşıyacak bu yapay zeka desteği, hem kullanım hem de erişim açısında oldukça pratik bir yapıya sahip. Galaxy Buds kulaklıkla bağlantılı olarak çalışan Sözlü Çevirmen, kulaklıkları çıkarmaya gerek olmadan daha akıcı bir deneyim sunuyor. Live Translate ise telefon görüşmeleri için yerel dilde gerçek zamanlı çeviri desteği vererek anlık iletişimi kesintisiz hale getiriyor. Bu iki özellik sayesinde, dünyanın geri kalanı ile iletişim kurmanıza engel olan dil bariyeri de etkisiz hale geliyor. 28 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, desteklenen Galaxy cihazlara Türkçe dil paketi indirilebiliyor. Telefonunuzda Ayarlar > Genel Yönetim > Dil Paketleri’ne gidin > Türkçe’yi indirin talimatlarını takip ederek ilgili hizmete kolayca ulaşabilirsiniz.

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Hangi telefonlar Galaxy AI uygulamasını destekliyor?

Türkçe dil desteği alacak olan Galaxy modelleri ise şöyle: Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4. Galaxy S Serisi: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra. Galaxy Tab Serisi: Galaxy Tab S10+ 5G, Galaxy Tab S10 Ultra 5G.







Samsung Electronics’in Galaxy AI ile sunduğu Live Translate ve Sözlü Çevirmen özelliklerine Türkçe dil desteği geldi. 48 farklı model Samsung akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklıkta kullanılabilen Galaxy AI’ın iletişim özellikleri, Türkiye’de yüz binlerce kullanıcıya ulaşmaya başladı. Siz de dunya ile aranızdaki dil bariyerini kaldırmak için hemen harekete geçin ve detaylı bilgi için buraya tıklayın!

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