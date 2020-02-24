Gulf Sigorta Kadınların Meslek Sahibi Olmalarına Katkıda Bulunuyor!

Üst yönetiminde kadınların ağırlıkla yer aldığı bir şirket olmanın gurunu yaşayan Gulf Sigorta, kadınlara pasif destekten çok, meslek edindirme yönünde, kalıcı ve kadının kendi ayakları üzerinde durarak, üretime katkıda bulunmasına fırsat tanıyan bir proje olan ‘Kadın Ustalar Projesi’nin sponsorlarından biri oldu. Kadın Ustalar yönetimi ile birlikte belirlenen program çerçevesinde, Cep Telefonu Teknik Servisleri’nde görev yapabilecek ‘kadın ustaların’ mesleki yetkinliklerinin sağlanması ve çalışabilir hale getirilmeleri sağlanıyor.

Kadınlar cep telefonu teknisyeni mesleki eğitimlerine ek olarak hitap ve nezaket, kurumsal oryantasyon, pazarlama stratejileri, sosyal medyanın ticari kullanımı gibi birçok alanda uzman isimlerden eğitimler alıyorlar. Proje kapsamında 2 aylık yoğun eğitim sürecinin tamamlanmasına müteakip, Kadın Ustalar’ın istihdam edilmesi planlanıyor. Ülkemiz ekonomisine ve üretimine katkıda bulunmayı ana gayesi haline getiren Gulf Sigorta üst yönetimi bu tarz projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtiyor.