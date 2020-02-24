Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Gulf Sigorta Kadınların Meslek Sahibi Olmalarına Katkıda Bulunuyor!

Gulf Sigorta Kadınların Meslek Sahibi Olmalarına Katkıda Bulunuyor!

24.02.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Gulf Sigorta, kadınlara yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kuruluşundan bu yana farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Gulf Sigorta, sosyal sorumluluk projelerinin merkezine ‘kadın’ı koymaya karar verdi.

Üst yönetiminde kadınların ağırlıkla yer aldığı bir şirket olmanın gurunu yaşayan Gulf Sigorta, kadınlara pasif destekten çok, meslek edindirme yönünde, kalıcı ve kadının kendi ayakları üzerinde durarak, üretime katkıda bulunmasına fırsat tanıyan bir proje olan ‘Kadın Ustalar Projesi’nin sponsorlarından biri oldu. Kadın Ustalar yönetimi ile birlikte belirlenen program çerçevesinde, Cep Telefonu Teknik Servisleri’nde görev yapabilecek ‘kadın ustaların’ mesleki yetkinliklerinin sağlanması ve çalışabilir hale getirilmeleri sağlanıyor.

Kadınlar cep telefonu teknisyeni mesleki eğitimlerine ek olarak hitap ve nezaket, kurumsal oryantasyon, pazarlama stratejileri, sosyal medyanın ticari kullanımı gibi birçok alanda uzman isimlerden eğitimler alıyorlar. Proje kapsamında 2 aylık yoğun eğitim sürecinin tamamlanmasına müteakip, Kadın Ustalar’ın istihdam edilmesi planlanıyor. Ülkemiz ekonomisine ve üretimine katkıda bulunmayı ana gayesi haline getiren Gulf Sigorta üst yönetimi bu tarz projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtiyor.

Kadın Ustalar Projesi
daha fazla video için
Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2020
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.