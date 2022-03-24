Golden Visa Nedir? Portekiz Altın Vizesi Nasıl Alınır?

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Kasım 2012'den bu yana, Golden Vize programı Portekiz ekonomisine 6,3 milyar Euro katkı sağlamıştır. Portekiz Golden Visa (Altın Vize) oturum programı, Avrupa Birliği üyesi vatandaşı olmayan yatırımcılara ve ailelerine en az €280.000 değerinde bir gayrimenkul satın alarak veya 500.000 Euro değerinde fon yatırımında bulunarak Portekiz’de oturma izni ve Portekiz vatandaşlığı elde etme fırsatı sunan bir uygulamadır.

Portekiz Altın Vizesi Nasıl Alınır?

Portekiz Altın Vize için minimum yatırım tutarı olan 280.000 Euro’luk gayrimenkul veya net 500.000 Euro değerinde yatırım fonu alma şartı vardır. Ayrıca yılda en az 7 gün Portekiz’de geçirilmelidir. Beşinci yılın sonunda Portekiz vatandaşlığına başvurulabilir.

Bütçe ve hedeflerinize en uygun yatırım gerçekleştirildikten sonra gerekli belgeler Portekiz’deki avukatınıza ulaştırılır, işte tam bu aşamada Portekiz altın vize programına başvurulabilir. Başvuru sahibi aile üyelerini de programa dâhil edebilir. Portekiz Golden Visa programının en cazip tarafı ek bir yatırım gerektirmeden aile fertlerinin de başvuruya dâhil edilebilmesidir.

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Portekiz Golden Visa size ve ailenize Portekiz'de yaşama, çalışma, şirket kurabilme ve okuma izni verir. Beş yıl sonra gerekli koşulları karşılamanız durumunda ise Portekiz vatandaşlığı yani Avrupa vatandaşlığı başvurusunda bulunulabilir. Portekiz’in diğer Avrupa ülkelerine göre avantajları Türkiye gibi ılıman bir iklime sahip olması, dünyanın dördüncü güvenli ülkesi olması ve çok uygun fiyatlarla kaliteli bir yaşam sunmasıdır. Portekiz yatırım için Avrupa’nın en cazip pazarlarından biridir.



Portekiz Golden Visa oturum ve vatandaşlık programına başvuru yapabilmek için Portekiz’de ya gayrimenkul yatırımı yapılmalı ya da yatırım fonu alınmalıdır. Gayrimenkul alımı için minimum tutar 280.000 Euro’dur. 350.000 Euro, 400.000 Euro ve 500.000 Euro yatırım alternatifleri de vardır. Seçilecek gayrimenkulün lokasyonuna, yaşına ve kentsel dönüşüm projesi dâhilinde olup olmadığına göre tutarlar değişiklik göstermektedir. 2022’den itibaren Portekiz yatırım fonlarında net tutar 500.000 Euro olarak belirlenmiştir.

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Golden Visa Başvuru Şartları Nelerdir?

Avrupa’nın en popüler Golden Visa programı Portekiz’e aittir. Kasım 2012'den bu yana 10.000'den fazla yatırımcıya Avrupa Birliği’nde oturma izni vermiştir. Golden Visa yani Altın Vize başvurularında en popüler yatırım seçeneği gayrimenkul edinimidir. Minimum gayrimenkul alım şartı ise 280.000 Euro’dur. Adli sicili temiz olan her TC vatandaşı Portekiz Golden Visa'ya başvurabilir.



TC yatırımcılara AB vatandaşlığı fırsatı sunan Portekiz Golden Visa programının belli başlı avantajları şunlardır:

280.000 Euro yatırım ile AB vatandaşlığı sunar, bu tutar diğer ülkelerde daha yüksektir.

sunar, bu tutar diğer ülkelerde daha yüksektir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de geçirme şartı çok caziptir.

26 Schengen ülkesine vizesiz giriş yapabilme özgürlüğü,

Avrupa’nın ikinci güvenli ülkesinde yüksek kalitede yaşam fırsatı,

Beş yıl sonra ailece Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı,

Euro cinsinden kira geliri elde etme fırsatı,

Aile fertleri için de vatandaşlık başvurusu imkânı,

imkânı, %100 vergi avantajı sunar (Portekiz'de 183 günden fazla kalmadığınız sürece yurt dışındaki gelirleriniz için vergi ödemezsiniz, ayrıca Non-Habitual Residence Vergi (NHR) programı ile on yıl boyunca gelir vergisinden muaf olunur).

Portekiz Altın Vize ile Avrupa Pasaportuna Sahip olun!

Portekiz Altın Vize programında kartlar elinize geçtikten beş yıl sonra Portekiz vatandaşlığına başvuru yapılabilir. Portekiz pasaportu aldığınızda dilediğiniz Avrupa Birliği ülkesinde yaşama hakkınız olur. Portekiz vatandaşlığı başvurusu yapılabilmesi için A2 yani başlangıç düzeyinde Portekizce bilmeniz gerekmektedir. Portekiz vatandaşlığı alındıktan sonra yatırımınızı satıp paranızı Portekiz’den çıkartabilirsiniz.

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Portekiz Altın Vize’nin sunduğu avantajlar:

Portekiz Golden Visa programı ile Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilirsiniz. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra Amerika, Kanada ve İngiltere dâhil 186 ülkeye vizesiz giriş hakkınız olacaktır. Portekiz en kolay vatandaşlık veren ülkeler arasındadır.

ile Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilirsiniz. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra Amerika, Kanada ve İngiltere dâhil 186 ülkeye vizesiz giriş hakkınız olacaktır. Portekiz arasındadır. Portekiz oturma izninizi devam ettirebilmeniz için Portekiz'e taşınmanız gerekmez, beş yıl boyunca yılda sadece yedi gün Portekiz’de bulunmanız yeterlidir.

Dilediğiniz zaman Portekiz'de yaşama ve çalışma hakkı sunar. Ayrıca Portekiz'de kendi işinizi kurabilme hakkı da tanır.

Aile üyelerinizi de başvurunuza dâhil edebilirsiniz.

Eşiniz,

18 yaşından küçük çocuklarınız,

26 yaşından küçük ekonomik olarak size bağımlı çocuklarınız (öğrenci olmalılar ve evli olmamalıdırlar),

65 yaş üstü ebeveynler.

Avrupa Pasaportu ile Seyahat İmkânı!

Golden Visa Portekiz oturumunuzu beş yıl sürdürdükten sonra Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Portekiz vatandaşlığını almanız aynı zamanda Avrupa vatandaşlığı haklarını kazanmanız anlamına gelmektedir.



Portekiz vatandaşlığa başvurmak için aşağıdaki şartları yerine getirmelisiniz:

Beş yıl boyunca hem Türkiye’de hem de Portekiz'de sabıka kaydınız temiz olmalıdır.

Portekiz'de vergi borcunuz bulunmamalıdır.

Yatırımınızı vatandaşlığı alıncaya kadar satmamanız gerekir.

A2 seviyesinde temel Portekizceyi bilmeniz istenir.

Portekiz Altın Vize’yi Hak Kazanmak İçin En Popüler Yatırım Seçenekleri:

Gayrimenkul Alımı Yoluyla

Yatırım Fonu Alımı Yoluyla

2022 Yeni Yasa sonrası Portekiz’de Gayrimenkul Edinimleri

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Golden Visa Portekiz programında yatırım alternatifleri arasında en çok tercih edilen seçenek gayrimenkul alımıdır. Aşağıdaki emlak alternatiflerinden bir tanesini bütçe ve hedefleriniz doğrultusunda seçebilirsiniz.

Portekiz'de minimum 500.000 Euro’luk gayrimenkul alımı

Nüfus yoğunluğu düşük yerlerde minimum miktar 400.000 Euro'ya düşer

30 yaşın üzerinde, kentsel yenileme projelerinden minimum 350.000 Euro’luk gayrimenkul alımı

Nüfus yoğunluğu düşük yerlerde 30 yaşın üzerinde, kentsel yenileme projelerinden minimum 280.000 Euro’luk gayrimenkul alımı

1 Ocak 2022’de Portekiz Golden Visa programında değişiklikler yapılmıştır. Yeni yasaya göre Golden Visa başvurusunda bulunabilmek için Lizbon, Porto ve sahil şeridinden sadece turistik lisanslı konutlar ve ticari nitelikteki gayrimenkuller alınabilir.

2022 Yeni Yasa sonrası Portekiz’de Fon Edinimleri

Portekiz kapalı fonlarından net 500.000’luk fon yatırım yaparak

fonlarından net 500.000’luk fon yatırım yaparak Portekiz Borsa açık fonlarından 500.000’luk net fon yatırım yaparak

fonlarından 500.000’luk net fon yatırım yaparak Portekiz Ana Para Korumalı fonlarından net 500.000’luk fon yatırım yaparak

Kimler Avrupa Pasaportu Alabilir?

Avrupa pasaportu almak için önce Portekiz Golden Visa yatırım yoluyla oturma izni programına dâhil olunur. Portekiz’de minimum 280.000 Euro değerinde yatırım yapan herkes Avrupa Birliği pasaportu başvurusu yapabilir. AB pasaportuna sahip olmanın avantajları başvuru sahibi ve ailesini kapsar. Siz de Portekiz pasaportu almak istiyorsanız sizin hedeflerinize yönelik en doğru ve verimli yatırım seçenekleri için EUPorto yetkililerine danışın. EUPorto Portekiz vatandaşlık uzmanıdır. Hem gayrimenkul hem de fon yatırım seçeneklerinde en güvenli ve çeşitli portföye sahiptir. Tek bir proje veya tek bir yatırım fonu pazarlamaz. Her seçeneğe eşit mesafede durarak Portekiz piyasa gerçekliğinde analizleri sunar ve doğru yatırımın yapılmasında destek verir. Sosyal medyada euportocom üzerinden EUPorto danışmanlarına ulaşabilirsiniz.

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