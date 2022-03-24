Golden Visa Nedir? Portekiz Altın Vizesi Nasıl Alınır?

Kasım 2012'den bu yana, Golden Vize programı Portekiz ekonomisine 6,3 milyar Euro katkı sağlamıştır. Portekiz Golden Visa (Altın Vize) oturum programı, Avrupa Birliği üyesi vatandaşı olmayan yatırımcılara ve ailelerine en az €280.000 değerinde bir gayrimenkul satın alarak veya 500.000 Euro değerinde fon yatırımında bulunarak Portekiz’de oturma izni ve Portekiz vatandaşlığı elde etme fırsatı sunan bir uygulamadır.
Portekiz Altın Vizesi Nasıl Alınır?
Portekiz Altın Vize için minimum yatırım tutarı olan 280.000 Euro’luk gayrimenkul veya net 500.000 Euro değerinde yatırım fonu alma şartı vardır. Ayrıca yılda en az 7 gün Portekiz’de geçirilmelidir. Beşinci yılın sonunda Portekiz vatandaşlığına başvurulabilir.
Bütçe ve hedeflerinize en uygun yatırım gerçekleştirildikten sonra gerekli belgeler Portekiz’deki avukatınıza ulaştırılır, işte tam bu aşamada Portekiz altın vize programına başvurulabilir. Başvuru sahibi aile üyelerini de programa dâhil edebilir. Portekiz Golden Visa programının en cazip tarafı ek bir yatırım gerektirmeden aile fertlerinin de başvuruya dâhil edilebilmesidir.
Portekiz Golden Visa size ve ailenize Portekiz'de yaşama, çalışma, şirket kurabilme ve okuma izni verir. Beş yıl sonra gerekli koşulları karşılamanız durumunda ise Portekiz vatandaşlığı yani Avrupa vatandaşlığı başvurusunda bulunulabilir. Portekiz’in diğer Avrupa ülkelerine göre avantajları Türkiye gibi ılıman bir iklime sahip olması, dünyanın dördüncü güvenli ülkesi olması ve çok uygun fiyatlarla kaliteli bir yaşam sunmasıdır. Portekiz yatırım için Avrupa’nın en cazip pazarlarından biridir.
Portekiz Golden Visa oturum ve vatandaşlık programına başvuru yapabilmek için Portekiz’de ya gayrimenkul yatırımı yapılmalı ya da yatırım fonu alınmalıdır. Gayrimenkul alımı için minimum tutar 280.000 Euro’dur. 350.000 Euro, 400.000 Euro ve 500.000 Euro yatırım alternatifleri de vardır. Seçilecek gayrimenkulün lokasyonuna, yaşına ve kentsel dönüşüm projesi dâhilinde olup olmadığına göre tutarlar değişiklik göstermektedir. 2022’den itibaren Portekiz yatırım fonlarında net tutar 500.000 Euro olarak belirlenmiştir.
Golden Visa Başvuru Şartları Nelerdir?
Avrupa’nın en popüler Golden Visa programı Portekiz’e aittir. Kasım 2012'den bu yana 10.000'den fazla yatırımcıya Avrupa Birliği’nde oturma izni vermiştir. Golden Visa yani Altın Vize başvurularında en popüler yatırım seçeneği gayrimenkul edinimidir. Minimum gayrimenkul alım şartı ise 280.000 Euro’dur. Adli sicili temiz olan her TC vatandaşı Portekiz Golden Visa'ya başvurabilir.
TC yatırımcılara AB vatandaşlığı fırsatı sunan Portekiz Golden Visa programının belli başlı avantajları şunlardır:
Portekiz Altın Vize ile Avrupa Pasaportuna Sahip olun!
Portekiz Altın Vize programında kartlar elinize geçtikten beş yıl sonra Portekiz vatandaşlığına başvuru yapılabilir. Portekiz pasaportu aldığınızda dilediğiniz Avrupa Birliği ülkesinde yaşama hakkınız olur. Portekiz vatandaşlığı başvurusu yapılabilmesi için A2 yani başlangıç düzeyinde Portekizce bilmeniz gerekmektedir. Portekiz vatandaşlığı alındıktan sonra yatırımınızı satıp paranızı Portekiz’den çıkartabilirsiniz.
Portekiz Altın Vize’nin sunduğu avantajlar:
18 yaşından küçük çocuklarınız,
26 yaşından küçük ekonomik olarak size bağımlı çocuklarınız (öğrenci olmalılar ve evli olmamalıdırlar),
65 yaş üstü ebeveynler.
Avrupa Pasaportu ile Seyahat İmkânı!
Golden Visa Portekiz oturumunuzu beş yıl sürdürdükten sonra Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Portekiz vatandaşlığını almanız aynı zamanda Avrupa vatandaşlığı haklarını kazanmanız anlamına gelmektedir.
Portekiz vatandaşlığa başvurmak için aşağıdaki şartları yerine getirmelisiniz:
Portekiz Altın Vize’yi Hak Kazanmak İçin En Popüler Yatırım Seçenekleri:
2022 Yeni Yasa sonrası Portekiz’de Gayrimenkul Edinimleri
Golden Visa Portekiz programında yatırım alternatifleri arasında en çok tercih edilen seçenek gayrimenkul alımıdır. Aşağıdaki emlak alternatiflerinden bir tanesini bütçe ve hedefleriniz doğrultusunda seçebilirsiniz.
1 Ocak 2022’de Portekiz Golden Visa programında değişiklikler yapılmıştır. Yeni yasaya göre Golden Visa başvurusunda bulunabilmek için Lizbon, Porto ve sahil şeridinden sadece turistik lisanslı konutlar ve ticari nitelikteki gayrimenkuller alınabilir.
2022 Yeni Yasa sonrası Portekiz’de Fon Edinimleri
Kimler Avrupa Pasaportu Alabilir?
Avrupa pasaportu almak için önce Portekiz Golden Visa yatırım yoluyla oturma izni programına dâhil olunur. Portekiz’de minimum 280.000 Euro değerinde yatırım yapan herkes Avrupa Birliği pasaportu başvurusu yapabilir. AB pasaportuna sahip olmanın avantajları başvuru sahibi ve ailesini kapsar. Siz de Portekiz pasaportu almak istiyorsanız sizin hedeflerinize yönelik en doğru ve verimli yatırım seçenekleri için EUPorto yetkililerine danışın. EUPorto Portekiz vatandaşlık uzmanıdır. Hem gayrimenkul hem de fon yatırım seçeneklerinde en güvenli ve çeşitli portföye sahiptir. Tek bir proje veya tek bir yatırım fonu pazarlamaz. Her seçeneğe eşit mesafede durarak Portekiz piyasa gerçekliğinde analizleri sunar ve doğru yatırımın yapılmasında destek verir. Sosyal medyada euportocom üzerinden EUPorto danışmanlarına ulaşabilirsiniz.
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