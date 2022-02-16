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Genç İş İnsanı Cemil Kumaşçıoğlu: “Hizmet sektöründe herkesi memnun etmek imkansız ama biz bunu başarıyoruz.”

#Sponsorlu İçerik#Cemil Kumaşçıoğlu#Hizmet
Genç İş İnsanı Cemil Kumaşçıoğlu: “Hizmet sektöründe herkesi memnun etmek imkansız ama biz bunu başarıyoruz.”

Ankara’da bulunduğu mekan girişimleriyle adından sıkça söz ettiren Cemil Kumaşçıoğlu, hizmet sektöründe yaşadıkları sorunlardan bahsetti. Kurucu ortağı olduğu tüm mekanlarda öncelikli hizmetin müşteriye karşı hoşgörü olduğunu vurgulayan Cemil Kumaşçıoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Kumaşçıoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her işin kendine göre mutlaka zorlukları vardır. Fakat hizmet sektöründe insanları memnun etmek gerçekten zor iş! Aslında müşterilerimizin haklı olduğunu düşünüyorum. Günün stresini atlatmak için bizleri ziyaret eden insanlar elbette kaliteli hizmet almak istiyorlar. Yaşadıkları en ufak bir aksilik tüm gecelerini mahvedebiliyor. Ancak biz buna fırsat vermiyoruz. Neredeyse gün sonunda müşterilerimizle mekanımızı bir kapatıyoruz.

Bu durumdan da oldukça memnunum. Onlarla aile gibiyiz. Hem lezzetten hem de muhabbetten ödün vermeyince başarıya ulaşıyoruz. Genellikle müşterilerle aralarında sıkı bir bağ kurduğunu ifade eden Cemil Kumaşçıoğlu, hizmet sektöründe önemli olan şeyin personel ve lezzet olduğunu ifade etti. Kaliteden de ödün vermediğini vurgulayan Cemil Kumaşçıoğlu: Bir işletmeyi işletme yapan iki önemli unsur vardır. Birincisi personeli, ikincisi de lezzetidir. İşletmecilik ayrı bir sanattır bunun bilincindeyim ama eğer personel gelen müşteriye karşı hoşgörülü davranmadığı sürece yediğiniz yemeğin lezzetinden de tat alamayacak seviyeye gelebiliyorsunuz.

Bu yüzden çalıştırdığımız her personeli özenle seçiyor ve uzun süreli eğitimler veriyoruz. Genellikle Ankara biliyorsunuz ki protokol şehridir ve müşterilerimizin çoğu devlet bünyesinde hizmet veren kıymetli büyüklerimizdir. Bu sebeple de tüm müşterilerimize karşı tutumuzu aynı sergiliyor ve asla hem kalitemizden hem de lezzetimizden ödün vermemek için gayretle çalışıyoruz. Hizmet sektöründe her görevin bir tamamlayıcı unsur olduğunu belirten Cemil Kumaşçıoğlu, son olarak sözlerinde şu ifadelere yer verdi: Dünyanın en güzel yemeğini de yapsanız sunumunuz kötüyse bir anlam ifade etmeyecektir.

Dünyanın en iyi sunumunu da yapsanız lezzetiniz geçerli değilse hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu yüzden bu sektörde kombine çalışmak çok önemlidir. Komiden garsonuna, garsonundan ahçısına, ahçısından işletmecisine kadar herkes ortak bir düzen içerisinde çalışmalıdır ki başarı elde edilsin. Bizi biz yapan şey de bu! Sürekli işimizin başında duruyor ve müşterilerimizle iletişim kuruyoruz. Samimiyetimizi, lezzetimizi ve hizmetimizi tadan bir müşterimiz bizleri henüz bırakamadı. Bu vizyonla da bir ömür hizmet etmeyi hedefliyoruz.


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#Sponsorlu İçerik#Cemil Kumaşçıoğlu#Hizmet

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