Geleceğinizi riske atmayın… Üniversite tercihi yapmadan önce mini rehberimize göz attınız mı?

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Yetkin bir akademik kadrosu var mı?

Eğer üniversite eğitimini gerçekten başarının anahtarı ve gelecek garantisi olarak görüyorsanız, size bu donanımı kazandıracak akademik kadronun da bu yetkinliğe sahip olduğundan emin olmalısınız. Alacağınız eğitimin kaliteli olabilmesi için size bu eğitimi kimlerin verdiği önemlidir. YÖK verilerine göre Türkiye’de en fazla öğretim üyesi ve profesör sayısına sahip vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi, %90’ı tam zamanlı olarak görev alan 1791 akademik personeli ile akademisyen başına düşen 7,63 öğrenci ortalamasına sahip köklü yükseköğretim kurumlarından biridir. Geleceğinizi yetkin bir akademik kadro ile birlikte kurmak, sizi arzuladığımız kariyere çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilir.

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Uluslararası standartlarda yüksek kaliteli akreditasyonları var mı?

Seçtiğiniz dalda alacağınız üniversite eğitimi sizi sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da yetkin kılacak niteliklere sahip olmalıdır. Ufkunuz ve başarınız sınırları aşabilsin istiyorsanız, tercih edeceğiniz üniversitenin yüksek eğitim standartlarının yetkin kurumlarca tescil edilmiş olması, yani uluslararası akreditasyonlara sahip olması gerekmektedir. YÖKAK’tan 5 yıllık tam akreditasyon ve 36 akredite program ile bu konuda öne çıkan Başkent Üniversitesi, sahip olduğu uluslararası altın, platin, elmas kaliteli ödülleriyle eğitim kalitesini küresel anlamda tescillemiştir. Öğrencilerine Europass Etiketi ayrıcalığı da sunan Başkent Üniversitesi, eğitim kalitesi söz konusu olduğunda tam anlamıyla güvenebileceğiniz bir yükseköğretim kurumudur.

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Uygulamamalı eğitim konusuna öncelik veriyor mu?

Okumayı seçtiğiniz eğitim programını tıp/sağlık, turizm, gastronomi, eğitim, hukuk, savunma ve havacılık gibi sektörlerde gerçek bir mesleğe/ihtisasa dönüştürecek şey uygulamadır ve eğer üniversiteniz size bu şansı verebiliyorsa gerçekten sizi öne çıkarabilecek bir eğitim kurumudur. Verdiği yüksek kaliteli tıp eğitimi ve sağlık sektöründeki eğitim programları ile öne çıkan Başkent Üniversitesi, sağlık alanında sunduğu uygulamalı eğitim ve staj imkânının yanı sıra, 86 farklı sağlık kurumuyla yaptığı iş birliğiyle sayesinde bu alanda etkin staj imkanları yaratıyor. İletişim sektöründe Kanal B ve Radyo Başkent ile öne çıkan Başkent Üniversitesi, öğrencilerin temel becerilerini geliştirmek üzere kurulan laboratuvarlar ve dil araştırma / uygulama merkezi (BÜDAM) sayesinde ise üst düzeyde donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Eğitim verdiği hemen her dalda etkin uygulama imkanlarına sahip ender yükseköğretim kurumlarından biri konumunda olan üniversite, Türkiye’nin en modern ve donanımlı 4 gastronomi mutfağını da bünyesinde barındırarak, sektörel iş birlikleri ile iş başında eğitim olanaklarıyla fark yaratan çalışmalara imza atıyor. Yurtiçi ve yurt dışında bulunan birçok program ortağı sayesinde uygulamalı eğitim konusunu öğrencilerine bir ayrıcalık olarak sunan Başkent Üniversitesi, mühendislik fakültesi binasındaki 73 laboratuvar ve 25 teknolojik sınıf ile öğrencileri için yüksek kalitede eğitim olanakları yaratıyor.

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Sağlık ve tıp eğitimi konusunda öncü bir üniversite mi?

Değeri her geçen gün daha da artan sağlık sektöründe kariyer yapan bir profesyonel olmak veya kusursuz bir tıp eğitime ile donanımlı bir doktor olmak isteyen herkes bu sorunun cevabını aramalı. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yönetimi bölümünü kuran ilk vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi, mezunlarına sağladığı %98 istihdam olanağı ile de benzerlerinden önemli oranda ayrışıyor. Üniversite, bünyesindeki inovasyon merkezi ile sektördeki yeniliklere öncülük etmesinin yanı sıra, eczacılık eğitimi alan öğrenciler için hastane eczanelerinde staj imkanı yaratarak uygulamalı eğitimi ön plana taşıyor. Başkent Üniversitesi, diş hekimliği eğitiminde ise Türkiye’nin en modern Fantom laboratuvarlarında eğitim imkanını öğrencilerine sunuyor. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)'ta birincilikleri bulunan üniversitenin, Ankara'da diş hekimliği fakültesi kuran ilk vakıf üniversitesi olması da bu alanda lider konumda olmasını en önemli nedenlerinden biri. Dünyada örnek olarak kabul edilen Başkent Tıp Eğitim modeli ile kusursuz bir tıp eğitimi almak Başkent Üniversitesi’nde mümkün.

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Öğrencilere gerçek bir kampüs yaşamı sunabiliyor mu?

Başarılı bir üniversite hayatı için sadece müfredat, teknik donanım ve eğitim kadrosu değil, gerçek bir kampüs hayatı da vazgeçilmezdir. Öğrencilerin dünyaya bakışını değiştiren ve evrensel değerler üzerine çalışmalar yapmasını sağlayan bir üniversite, size mesleki eğitimin çok ötesinde değerler kazandırabilir. Her türlü engeli aşıp, tüm imkanları öğrencilerine eşit olarak sunabilmek adına Engelsiz Kampüs olarak tasarlanan Başkent Üniversitesi kampüsü, sahip olduğu Tütünsüz Kampüs ve Yeşil Kampüs gibi diğer tescilli özelliklerin yanı sıra, kendi elektriğinin %95’ini üreten, sıfır atık belgeli çevre dostu bir yaşam alanına sahiptir. Spor alanlarından kuaför salonlarına, bisiklet yollarından süpermarkete, kafeteryalara kadar bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği her imkanı çeşitlilik içinde sunan Başkent Üniversitesi kampüsü ayrıca, 24 saat ücretsiz sağlık merkezi ile de ayrıcalıklı yapısını ortaya koyuyor. Öğrenci yurtları ile hem güvenli hem de konforlu konaklama imkanını da öğrencilerine sunan üniversite, YÖK verilerine göre vakıf üniversiteleri arasındaki en büyük kampüs alanına sahip.

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Yaygın burs imkanları mevcut mu?

Başarılı öğrencilerin maddi imkanlarla desteklenmesi, akademik gelişimi öncelik olarak kabul eden üniversite yönetimlerinin eğitime verdiği değeri gösteren önemli bir işarettir. Seçeceğiniz üniversitenin bu konuda sunacağı imkanlar, gelecekteki kariyer hedeflerinize ulaşmanızda kilit rol oynayacaktır. Başkent Üniversitesi, bünyesindeki öğrencileri teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere, yerleştirmede kazanılan bursların haricinde, "Başarı" ve "Destek" bursları vermektedir. Kriterlere uyan ve %25,%50,%75 hatta %100’e varan oranda bursları hak eden öğrenciler, bir yandan kaliteli bir akademik eğitim alırken, diğer yandan da unutamayacakları bir üniversite hayatının parçası olma ayrıcalığı kazanırlar.

Başkent üniversitesi tanıtım günleri başladı!

Sağlık ve eğitimde “İlk”lerin üniversitesi olarak bilinen Başkent Üniversitesi; Toplam Kalite Yönetimi Merkezi’ni, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nü, Hukuk Fakültesi’nde uygulamalı mahkeme salonunu, Devlet Konservatuvarı’nı, Sağlık Bilimleri ve Ticari Bilimler Fakülteleri’ni kuran ilk vakıf üniversitesi olma özelliği taşıyor. Ayrıca ISO Kalite Belgesi ve Uluslararası Altın, Platin, Elmas Kalite Ödülü alan ilk vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi; kurulduğu günden bugüne 12 fakülte, 7 meslek yüksek okulu, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ve 8 enstitü ile toplamda 68 lisans ve 46 ön lisans programı ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyor. 200 adet ikili anlaşma ile uluslararası değişim programları ve Europass Diploma Eki Etiketi ile uluslararası kalitede eğitim olanağı sağlayan Başkent Üniversitesi, yaygın staj programlarıyla öğrencilerine yurt dışı deneyimleri kazandırıyor. Başkent Üniversite’sinin öğrencilerine sunduğu imkanlar ve kayıt şartları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar için buraya tıklayın!

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