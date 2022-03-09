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Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu şampiyon oldu

#Sponsorlu İçerik#Ferrari#GT Sprint Şampiyonası
Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu şampiyon oldu

8-10 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’da düzenlenen GT Sprint Şampiyonası Monzo, Misano, Imola ve Mugello Pistlerinde yapıldı. Mugello pistindeki şampiyonluk mücadelesini Türk pilot Murat Çuhadaroğlu kazandı.

Her biri  birer saat sürmekte ve  her ayakta 2 ayrı yarış olarak düzenlenmekte olan GT Sprint yarışlarında farklı kategorilerde pilotlar mücadele ediyor. Yarışlar, profesyonel pilotların yer aldığı PRO, profesyonel ve amatör pilotların yer aldığı ProAm, Türk Ferrari pilotu aynı zamanda Çuhadaroğlu Grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çuhadaroğlu’nun dahil olduğu ve amatör pilotların yarıştığı AM kategorisinde düzenleniyor.

Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu şampiyon oldu

08-10 Ekim 2021 tarihlerinde Mugello pistinde koşulan İtalya GT Sprint Şampiyonası 4. ve son ayağında, Ferrari 488 Evo GT3 ile yarışan Murat Çuhadaroğlu mücadaleyi zorlu bir şekilde kazandı. İlk yarışta rakiplerinden birinin spin atması sonucu talihsizlik yaşayan Ferrari pilotu,  ikinci yarışta mücadeleyi lehine çevirerek, GT3-AM kategorisinde, yarışı podyumun en üst basamağına çıkarak başarı ile tamamladı.
Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu şampiyon oldu

Toplam koşulan 8 yarışta 4 kez 1.lik, 1. Kez 2.lik ve 3 kez 3.lük alarak toplamda 107 puanla kendi  kategorisinde şampiyon olan Murat Çuhadaroğlu, İtalya GT Sprint Şampiyonasında elde ettiği zaferi ile İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya 4 defa dinletme imkanı yakaladı. 

Sezon sonu grup sıralaması ve pilotlara ait  toplam puanlarının yayınlandığı tablo: 

GT Sprint 2021_classifica (acisport.it)

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#Sponsorlu İçerik#Ferrari#GT Sprint Şampiyonası

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