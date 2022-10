Evinizi ısıtan yeni nesil teknoloji ile tanışın… Kombi seçerken sormanız gereken 5 soru!

Haberin Devamı





Enerji tasarruflu kombi nasıl olur?

Eviniz için satın aldığınız her teknolojik cihaz gibi, kombiler de minimum enerji ile maksimum yarar üreten bir anlayışla tasarlanmalıdır. Her ay ödediğiniz doğalgaz ve elektrik faturalarında gözle görülür bir artış yaşamak istemiyorsanız, yeni nesil tasarıma sahip bir eşanjör ile yüksek modülasyon oranı elde eden ve bu sayede %94 verimlilik ile çalışan modeller tercih etmelisiniz. Isı geçişlerini çok daha hassas ayarlayarak hem gaz tüketiminden hem de elektrikten tasarruf eden yeni nesil kombiler, ısınma ve sıcak su maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca Düşük enerji tüketimli frekans kontrollü fan ve PWM pompa ile daha düşük elektrik tüketimi elde etmek de mümkün.

Kombiyi kumanda etmek zor mu?

İhtiyaçlarınızı düşünerek satın aldığınız ve ciddi miktarda para ödediğiniz bir ürün, eğer kullanmakta zorlanıyorsanız tamamen ölü yatırımdır. Yaşadığımız çağda en başarılı teknolojik tasarımlar, basit ekranlı, karmaşık olmayan ara yüzlere sahip “kullanıcı dostu” ürünlerdir. Kombi seçiminizde de bu bakış açısını mutlaka gözetmelisiniz ve alacağınız modelin, evdeki herkes tarafından zahmetsizce kumanda edilebilir bir kombi olmasına dikkat etmelisiniz. Hatta evde olmadığız zamanlarda bile mobil cihazınızdaki bir uygulama ile kombinize online bağlanıp dışarıdaki hava şartları, açık pencere uyarısı, oda sıcaklık kontrolü gibi birçok farklı değişkeni kolayca kontrol edebilmeli ve dilerseniz tüm bu işlemleri sesli komut ile de yapabilmelisiniz.





Kombimin güvenli çalıştığından nasıl emin olurum?

Ailemizin ve yaşam alanımızın güvenliği bizim için her şeyden önemlidir ve kombi gibi doğalgaz ile çalışıp yüksek ısı üretme kapasitesine sahip bir cihaz da mutlaka şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu ihtiyacı karşılamalıdır. Kombi teknolojinde uygulama ve geliştirme anlamında tecrübeli markaların ürünlerini tercih etmek her zaman sizi güvenlik konusunda bir adım öne geçirir fakat, SCOT kontrol teknolojisi ile yüksek yanma verimi ve maksimum yanma güvenliği sağlayan modeller yeni nesil kombi tasarımlarının olmazsa olmazıdır. Ayrıca kolay arıza tespitine olanak veren ileri teknoloji bir kontrol paneli de bu konuda içinizin her zaman rahat olmasını sağlayacaktır.

Kombi çalışırken gürültü yapar mı?

Günümüz evlerinde kombiler çoğunlukla iç mekanlardaki uygun alanlara yerleştiriliyor ve gerek dekor gerekse ses anlamında evdeki yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor. Eski tip kombilerin iri, hantal gövdeleri ve devreye girdiklerinde çıkardıkları gürültü zaman içinde daha da dayanılmaz hale geleceği gibi, evde yaşayanları da tedirgin edebilir. Bu tip bir sorunla karşılaşmamak için çok daha sessiz çalışan ve şık görünümlü kompakt gövdesiyle bir dolap arkasına saklanmaya ihtiyaç duymayan yeni nesil kombileri tercih etmeye özen gösterin. Unutmayın; hesaplı, güvenli ve aynı zamanda evinizin konforuna artı değer sağlayacak şık kombiler artık mümkün.

Çevre dostu bir kombi almak için neye dikkat etmeliyim?

Kullandığımız her cihazın ve yaşam tarzımızın çevremizi, hatta atmosferi doğrudan etkilediğini ve bir karbon ayak izi bıraktığını artık hepimiz biliyoruz. Kullandığınız enerji ne kadar fazlaysa, ortaya çıkardığınız atık da o kadar fazla olur ve eski tip kombiler de, diğer tüm ilk nesil cihazlar gibi bu konuda maalesef çevre dostu olarak tasarlanmadı. Fakat yeni nesil kombilerde elde edilen yakıt tasarrufu sayesinde doğaya salınan atık gazlar eskiye oranla çok daha azaldı ve özellikle NOx sınıfı 6 standartları baz alınarak üretilen ileri teknoloji kombiler, nitrik oksit salınımını minimuma indirmeyi başardı. Kombi seçerken bu standartları gözeterek hem evinizi çok daha az enerji harcayarak ısıtabilir hem de doğa dostu bir adım atabilirsiniz.

Haberin Devamı

Evinizi ileri teknoloji bir ısıtma sistemiyle donatmanın hem bütçenizde hem de yaşam kalitenizde yaratacağı farkı önemsiyorsanız, Daikin yeni nesil akıllı kombiler ile tanışmanızın zamanı geldi demektir. Bu kış evinizde fark yaratmak için daha fazla beklemeyin ve Daikin kombiler ile hemen tanışın!

