Ev hizmetlerinde yabancı personel çalışma izni

Ev hizmetlerinde çalışma izni almak isteyen yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gereken izinleri almaları şarttır. Bu izinleri almadan çalışan kişiler ve bu kişileri istihdam eden işverenler hakkında idari yaptırım uygulanabilmektedir.
Kimler yabancı uyruklu personel çalıştırabilir?
Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyenlerin uyması gereken bazı kurallar mevcuttur.
Evde yabancı personel çalıştırmak için gerekli belgeler
Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışması izin aşağıda belirtilen belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etmesi zorunludur:
Yurt içinden başvuru için gereken belgeler
Bunlara ek olarak şu bilgilerin de hazırlanması şarttır:
Yurt dışından başvuru için gereken belgeler
Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişi, başvuruyu Türkiye dışında bir ülkede yapacaksa bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğundan referans numarası almak durumundadır. Başvurunun kabulü halinde T.C. konsolosluğu bu kişiye 16 haneli bir referans numarası vermektedir. İşveren bu numarayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapacağı başvuruda belirterek başvuru işlemlerini yapabilmektedir. Bunun için gerekli olan belgeler ise şöyle:
Bina görevlisi, hasta bakıcı veya çocuk bakıcısı olarak çalışan kişiler sigortasız çalışamaz. İşveren bu kişilerin sigortasını yapmak ile mükelleftir. Buna ek olarak ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar en az mevcut asgari ücret kadar maaş almak durumundadır. Bu ise işverene maaş ve sigorta primi bağlamında minimum 5.004 Türk Lirası bir maliyet anlamına gelmektedir.
Çalışma izni harç ücreti
Ev hizmetlerinde çalışacak yabancı uyruklu personelin çalışma izni harç ücreti, başvuru Türkiye’den yapılacaksa Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya İş Bankası şubelerine yatırılabilir.
Başvuru yurt dışından yapılacaksa, başvuru onaylandıktan sonra yabancı tarafından bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna yatırılır.
ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI
SÜRE
2020 YILI HARÇ TUTARI
2021 YILI HARÇ TUTARI
KART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.)
1 yıla kadar (1 yıl dahil) Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır.)
932,90 TL
1.017,80 TL
125,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi
9331,60 TL
10181,70 TL
125,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi
9331,60 TL
10181,70 TL
125,00 TL
Sigorta primi
İşveren, yabancı uyruklu personelin sigortasını yapmak için SGK’ya başvurmalı ve aşağıda belirtilen evrakları teslim etmelidir.
2022 itibariyle net asgari ücret 4253 TL, ödenmesi gereken sigorta primi ise 700 TL’dir
Kaynak: atakurumsal.com
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