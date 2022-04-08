Ev hizmetlerinde yabancı personel çalışma izni

Ev hizmetlerinde çalışma izni almak isteyen yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gereken izinleri almaları şarttır. Bu izinleri almadan çalışan kişiler ve bu kişileri istihdam eden işverenler hakkında idari yaptırım uygulanabilmektedir.

Kimler yabancı uyruklu personel çalıştırabilir?

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyenlerin uyması gereken bazı kurallar mevcuttur.

Yalnızca, evinde 15 yaşından küçük çocuğu bulunan kişiler çocuk bakıcı olarak yabancı personel çalıştırabilir.

Yalnızca, evinde ya da başka bir evde birinci derecede akrabası bulunması koşuluyla 65 yaşından büyük bir kişinin bakımını yapması koşuluyla yabancı personel çalıştırılabilir.

Yalnızca, 65 yaşından küçük olmasına karşın hastalığı doktor raporu ile sabit olan birinci dereceden akrabalar için yabancı bakıcı

Evde yabancı personel çalıştırmak için gerekli belgeler

Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışması izin aşağıda belirtilen belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etmesi zorunludur:

Yurt içinden başvuru için gereken belgeler

Yabancı uyruklu kişi tarafından Türk Emniyet birimlerinden alınmış en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi

Yabancı uyruklu kişinin pasaportunun yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı örneği

Yabancı uyruklu kişiye ait son 6 ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

Yurt içi başvurularda yabancı uyruklu kişiye verilmiş T.C. kimlik numarası

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştıracak işveren tarafından yazılmış dilekçe

Yabancı uyruklu kişinin öğrenim belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi

İşverene ait kimlik fotokopisi

İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yabancı uyruklu personelin çalışacağı yeri gösteren yerleşim yeri belgesi

Yabancı uyruklu kişinin çalışacağı yerdeki hane halkının kimlik fotokopileri

Yabancı personelin çalışma iznini takip edecek danışmanlık firmasına verilecek vekaletname

Bunlara ek olarak şu bilgilerin de hazırlanması şarttır:

İşverenin e-mail adresi

Yabancının en son mezun olduğu okul ve bölümün adı

Yabancının telefon numarası

Yabancının medeni hali

Yabancının yurt dışı ikamet adresi

Yabancının yurt içi ikamet adresi

Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi

Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam etme talebinin gerekçesi

Yurt dışından başvuru için gereken belgeler

Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişi, başvuruyu Türkiye dışında bir ülkede yapacaksa bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğundan referans numarası almak durumundadır. Başvurunun kabulü halinde T.C. konsolosluğu bu kişiye 16 haneli bir referans numarası vermektedir. İşveren bu numarayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapacağı başvuruda belirterek başvuru işlemlerini yapabilmektedir. Bunun için gerekli olan belgeler ise şöyle:

Konsolosluk başvuru dilekçesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir)

Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)

Doğum belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir)

Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir)

Bina görevlisi, hasta bakıcı veya çocuk bakıcısı olarak çalışan kişiler sigortasız çalışamaz. İşveren bu kişilerin sigortasını yapmak ile mükelleftir. Buna ek olarak ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar en az mevcut asgari ücret kadar maaş almak durumundadır. Bu ise işverene maaş ve sigorta primi bağlamında minimum 5.004 Türk Lirası bir maliyet anlamına gelmektedir.

Çalışma izni harç ücreti

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancı uyruklu personelin çalışma izni harç ücreti, başvuru Türkiye’den yapılacaksa Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya İş Bankası şubelerine yatırılabilir.

Başvuru yurt dışından yapılacaksa, başvuru onaylandıktan sonra yabancı tarafından bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna yatırılır.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2020 YILI HARÇ TUTARI 2021 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ Süreli Çalışma İzin Belgesi(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır.) 932,90 TL 1.017,80 TL 125,00 TL Süresiz Çalışma İzin Belgesi 9331,60 TL 10181,70 TL 125,00 TL Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 9331,60 TL 10181,70 TL 125,00 TL

Sigorta primi

İşveren, yabancı uyruklu personelin sigortasını yapmak için SGK’ya başvurmalı ve aşağıda belirtilen evrakları teslim etmelidir.

İşyeri bildirgesi

İşverenin imza beyannamesi

İşverenin nüfus cüzdanı

İşverenin ikametgâhı

Yabancı personelin çalışma izni

2022 itibariyle net asgari ücret 4253 TL, ödenmesi gereken sigorta primi ise 700 TL’dir

Kaynak: atakurumsal.com

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