EMC elektromanyetik uyumluluk testleri nedir, nasıl yapılır?

Eurolab olarak son teknolojik ürünleri, EMC laboratuvarlarımızda ürür ve sistemlerinizi çok sayıda elektromanyetik koşullar için değerlendiriyor ve ürününüzü geliştirme aşamasından, son kullanım zamanına daha hızlı ve daha uygun maliyetli olmasına yardımcı oluyoruz.

EMC elektromanyetik uyumluluk testi nedir?

Elektronik ekipmanın, elektromanyetik parazit oluşturmadığından ya da bundan etkilenmediğinden emin olmak için, EMC elektromanyetik uyumluluk testi yapılır. Test; elektronik ekipmanı farklı seviyelerde, elektromanyetik radyasyona maruz bırakmayı ve ardından ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi içerir.

EMC; bir elektronik cihazın kendi ortamında ne kadar iyi çalışabileceğinin bir ölçüsüdür. Cihazlar; farklı parazit türlerini ne kadar iyi idare edebildiklerini görmek için, bir dizi testten geçirilir.

Bu testler radyo frekansı radyasyonu, elektromanyetik radyasyon ve elektrik gürültüsünü içerebilir. Bu filtrelerin atlanması, cihazın arızalanmasına ya da birlikte çalışmayı durdurmasına neden olabilir.

EMC elektromanyetik uyumluluk testi nasıl yapılır?

EMC elektromanyetik uyumluluk testi; ekipmanın diğer ekipmanı bozabilecek ya da zarar verebilecek, elektromanyetik parazit oluşturmamasını sağlama sürecidir. Test süreci; sistemdeki parazit kaynaklarının belirlenmesi ve ardından bunların tek tek izole edilmesiyle başlar.

EMC testi; bir ürün tarafından yayılan elektromanyetik radyasyonun gücünü ölçmek için, emisyon testleri ve ürünün harici kaynaklardan gelen parazitlere ne kadar iyi direndiğini ölçmek için, bağışıklık testi şeklinde yapılır.

Tüm potansiyel parazit kaynakları belirlendikten sonra ekipman, parazitin gücünü ve özelliklerini ölçen bir dizi teste tabi tutulur. Parazit kabul edilebilir seviyeleri karşılıyorsa, ekipman EMC uyumlu onayı alır.

Eurolab olarak, farklı sektörlerde uyumluluk testleri yapıyoruz. Ekibimiz; garantili ve doğru teslimat süreleriyle hızlı ve verimli iş akışı sunar. Modern ve esnek test tesisleri, büyük kapasiteye sahiptir.

EMC testi önemlidir çünkü; bir elektronik cihazdan diğerine, çok fazla elektromanyetik parazit (EMI) olması, cihazların düzgün çalışmamasına ve hatta arızalanmasına neden olabilir.

Bunun nedeni; EMI’nın cihazlardan geçen elektrik akımını bozabilmesi ve her türlü soruna neden olabilmesidir. Eurolab ekibi olarak, ürünlerinizin EMC uyumluluk testlerini, tüm prosedürlere uyarak, Avrupa standartlarında gerçekleştiriyoruz.

Ticari elektronik ve beyaz eşyalarda;

Radyo/Telekom ekipmanlarında;

Yangın ve güvenlik ekipmanlarında;

Elektro-tıbbi cihazlarda;

Otomotiv elektroniğinde;

Denizcilik ve denizaltı ekipmanlarında;

Açık deniz sistemlerinde;

Askeri teçhizat ve

Endüstriyel uygulamalarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Aynı zamanda Eurolab laboratuvarı; FCC onayı/listesi (Amerika), Industry Canada Onayı/listesi (Kanada), GOST (Rusya), BSMI (Tayvan), CCIBLAC (Çin), VCCI (Japonya), RRL (Kore) ve ACA (Avustralya) gibi uluslararası akreditasyona sahiptir ve bu akreditasyonlardan biri ya da daha fazla ulusal onaya da sahiptir.

Ürün EMC uyumluluk testine nasıl hazırlanır?

Elektromanyetik uyumluluk yani EMC testi; elektronik ekipmanın, diğer ekipmanlarla parazit oluşturmamasını sağlamak için önemlidir. Bir EMC uyumluluk testine ürünü hazırlama aşaması için ilk adım; hangi ürünün test edileceğini ve test amaçlarının neler olduğunu belirlemektir.

Bu bilgi bilindiğinde, ürün uygun bir test odasına yerleştirilmelidir. Haznenin testte kullanılacak frekanslara ayarlanması ve ürünün içine uygun şekilde monte edilmesi gerekir.

Bundan sonraki adım; elektronik ekipman temizlenmesi ve herhangi bir gevşek ya da çıkıntılı metalden arındırılmış olması işlemi gelir. Ekipman daha sonra dış müdahaleyi önlemek için, korumalı bir mahfazaya yerleştirilir ve test gerçekleştirilir.

Eurolab tipik test programında;

Elektrostatik deşarj testi;

Dalgalanma testi;

Emisyonlar, duyarlılık ve bağışıklık testleri yapılır.

Eurolab ekibi olarak; tüm test odalarımız büyük kapasiteli olmakla birlikte, EMC mühendislerimiz, modern ve esnek test laboratuvarlarımızda, işlemleri gerçekleştirir. Test kapsamında tüm analizler, ölçümler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra, bir rapor oluşturularak, testlerin sonucu güvenli şekilde çıkartılmış olur.

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