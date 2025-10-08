Dünyanın en ince, kavisli ekranlı 5G telefonu Türkiye'de!

Haberin Devamı

5,95mm inceliği, ultra hafif gövdesi ve yüksek performans özellikleriyle genç neslin “daha az, daha fazladır” felsefesini somutlaştıran cihaz, mobil deneyimi yeniden tanımlıyor. TECNO SPARK Slim 5G; MediaMarkt, Teknosa ve Vatan zincir mağazaları ile online satış kanallarında, Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell operatör mağazaları, uygulamaları ve online sitelerinde, ayrıca Hepsiburada uygulaması ve web sitesinde satışa sunuluyor. Satış kanallarındaki kampanyalara göre değişiklik göstermekle birlikte ürünün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 23.999 TL.

TECNO SPARK Slim 5G, 5,95mm inceliğiyle sadece segmentinde çığır açmakla kalmıyor, aynı zamanda zarafeti teknolojik güçle birleştiriyor. Bu ultra ince tasarımın arkasında, TECNO’nun bataryadan soğutma sistemine kadar sekiz temel bileşeni incelten ve iç hacimde yüzde 12 optimizasyon sağlayan bal peteği iç hacim istifleme teknolojisi bulunuyor. İnceliğine rağmen performanstan ödün vermeyen cihaz, 5160mAh yüksek yoğunluklu bataryası sayesinde tek şarjla 28 saate kadar kullanım sunabiliyor. Batarya sağlığını koruyan 45W hızlı şarj, 10W ters şarj ve bypass şarj gibi özelliklerle uzun ömürlü kullanım desteklenirken, cihazın kalbindeki Mediatek Dimensity 6400 işlemci verimlilik ve performans arasında ideal dengeyi kurarak beş yıl boyunca akıcı bir kullanım garantisi veriyor. Yoğun anlarda bile performansın düşmemesi için 0,3 mm ultra ince buhar odası ve yüksek ısı iletkenliğine sahip grafit tabakadan oluşan gelişmiş bir soğutma sistemi cihazın serin kalmasını sağlıyor.

Dayanıklılık ve görsel deneyimde yeni standartlar

TECNO SPARK Slim 5G, incelikle birlikte dayanıklılığı da en üst seviyeye taşıyor. Cihazın 0,36mm kalınlığındaki uzay sınıfı cam elyaf arka kapağı, geleneksel malzemelere göre yüzde 300 daha fazla dayanıklılık ve yüzde 200 daha fazla esneklik sunuyor. Ayrıca ekran, darbelere ve çizilmelere karşı Corning® Gorilla® Glass 7i ile korunurken, cihaz genel olarak IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olup, günlük kullanımda ekstra güvenlik sağlıyor. Görsel deneyim açısından ise SPARK Slim 5G, 1.5K çözünürlüklü kavisli ekranı, 4500 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı ile ultra akıcı ve canlı bir görüntü sunarak güneş altında dahi ekran netliğini koruyor. Sadece 156 gram ağırlığındaki model, Zarif Beyaz ve Cool Siyah renk seçenekleriyle elde şık bir tutuş vadediyor.

Bireysel ifade ve yapay zekâ ile güçlendirilmiş deneyimler

SPARK Slim 5G, sadece teknik bir cihaz olmanın ötesinde, genç kuşağın kişisel ifade arayışına yanıt veriyor. Arka tasarımındaki Mood Light konsepti, iki dairesel “göz” aracılığıyla kullanıcıyla etkileşim kuruyor; güç açma/kapama, şarj, arama, bildirim gibi durumlarda bu gözler farklı ışık animasyonlarıyla duygu ifade ederek, işlevsel bildirimleri moda odaklı yaratıcı bir kendini ifade aracına dönüştürüyor. Öte yandan, TECNO’nun yapay zekâ özellikleriyle donatılan cihaz, gerçek zamanlı çeviri, belge özetleme ve görüntü düzenleyici gibi işlevlerle günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Kullanıcılar Dokunmatik Transfer özelliği sayesinde iki TECNO cihazı arasında NFC ile tek dokunuşta dosya, görsel veya video paylaşabiliyor. Dolby çift stereo hoparlör, çift sistem desteği ve TECNO’nun FreeLink teknolojisi sayesinde çevrimdışı alanlarda bile mesajlaşma ve çift yönlü arama yapılarak bağlantı özgürlüğü sunuluyor.

Genç kuşağın tercihi: Sadelik ve fonksiyon

Günümüz gençleri artık “daha fazlası” yerine “daha iyisini” arıyor. Minimalizm, onlar için bir trend değil, yaşam felsefesi. Fonksiyonellik, sadelik ve özgürlük arayışındaki genç kullanıcılar için SPARK Slim 5G, vazgeçilmez bir teknoloji deneyimi sunuyor. Fazlalıklardan arınmış estetiği ve yalın çizgileriyle telefon, gösteriş yerine kişisel zarafeti öne çıkarıyor. Her anı daha akıcı yaşama ve hayatı hafifletme isteğine hizmet eden SPARK Slim 5G, kullanıcının hayatının kontrolünü geri almasına olanak tanıyor. SPARK Slim 5G’yi incelemek ve satın almak için tıklayınız.

TECNO hakkında

TECNO, beş kıtada 70'ten fazla pazarda varlığını sürdüren yenilikçi, yapay zekâ odaklı bir teknoloji markasıdır. Gelişmekte olan küresel pazarlarda dijital deneyimi dönüştürmeye kendini adamış olan TECNO, çağdaş estetik tasarımın en son teknolojiler ve yapay zekâ ile mükemmel entegrasyonunu sürdürmektedir. TECNO bugün, akıllı telefonlar, akıllı giyilebilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı oyun cihazları, HiOS işletim sistemi ve akıllı ev ürünleri dahil olmak üzere yapay zekâ destekli ürünlerden oluşan kapsamlı bir ekosistem sunmaktadır. TECNO, "Stop At Nothing" marka özünün rehberliğinde, ileriye bakan bireyler için en son teknolojilerin ve yapay zekâ odaklı deneyimlerin benimsenmesine öncülük etmeye devam etmekte ve onlara en iyi benliklerini, en parlak geleceklerini takip etmekten asla vazgeçmemeleri için ilham verir. Daha fazla bilgi için TECNO'nun resmî sitesini ziyaret edin: http://www.tecno-mobile.com/

