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Dünyaca ünlü fonlardan Midas’a 11 milyon dolarlık yatırım

#Sponsorlu İçerik#Midas#Yatırım
Dünyaca ünlü fonlardan Midas’a 11 milyon dolarlık yatırım

Bireysel yatırım alanında oyunun kurallarını değiştiren, Amerikan Borsalarına yatırımı hızlandırıp kolaylaştıran Midas, ikinci yatırım turunu tamamladı. Midas, Spark Capital, Earlybird Digital East, Revo Capital ve Capital One’ın kurucusu Nigel Morris’ten 11 milyon dolar yatırım aldı.

SPK lisansıyla 2020 yılından bu yana Türk ve ABD hisse senetlerine kolay yatırım imkânı sunan Midas büyümeye devam ediyor. Twitter ve Snapchatin yatırımcıları arasında yer alan Spark Capital ve UiPath ve Peak de dahil olmak üzere Doğu Avrupa ve Türkiye’nin en büyük unicornlarına yatırım yapan Earlybird Digital East Fund ile Getir’in ilk yatırımcıları arasında olan Revo Capital’in de aralarında bulunduğu girişim sermaye fonlarından 11 milyon dolar yatırım alan Midas, bu yatırımı yeni iş modelleri geliştirmek ve yatırım alanındaki yeni teknolojilere yönlendirmeyi hedefliyor. Midas, ilk yatırımını 2021 yılı mart ayında DenizBank’ın Girişim Sermayesi Fonu Deniz Ventures’tan almıştı.

Yerli ve yabancı fonlardan ilgi

Yatırım hakkında konuşan Midas’ın Kurucu ve CEO’su Egem Eraslan, “Türkiye’nin en kapsamlı yatırım uygulaması olmak için çalışıyoruz, bir yıldan kısa bir süre içerisinde yerli ve yabancı önemli fonlardan 11 milyon doların üzerinde bir yatırım aldık. Son 3 ay içerisinde yüzde 150 büyüdük ve 70 kişilik bir mühendislik takımı kurduk. Bugün on binlerce kullanıcımızın yatırım yolculuğuna eşlik ediyoruz. Twitter ve Snapchat’in yatırımcıları arasında yer alan, fintech alanında Coinbase, Plaid, Wealthfront, Alpaca, Marqeta gibi şirketlere yatırımları bulunan Spark Capital’ın Türkiye’deki ilk yatırımıyız” dedi.  Egem Eraslan, “Bu yatırımı TL bazlı enstrümanlar ve kriptopara ürünlerini geliştirmek, aynı zamanda diğer finans uygulamalarına yatırım altyapısı sağlamak için kullanmayı planlıyoruz” diye konuştu. 

Facebook, Starbucks ve Tesla’ya yatırım imkânı 

Türkiye'de kullanıcıların yatırım sürecini kısaltan ilk ve tek SPK lisanslı aracı kurum olduklarını ve hesap açılışı, para transferi, hisse alım-satımı gibi tüm işlemleri hızlandıran altyapı ve teknolojiyi sıfırdan ürettiklerini belirten  Egem Eraslan, “Bir alt limit sınırı olmadan, 1.5 Dolar gibi düşük işlem ücreti ile bireysel yatırımcılar için Amerikan Borsalarında işlem olanağı sunuyoruz. Midas kullanıcıları bugün, ürünlerini tüm dünyada hemen herkesin kullandığı Google, Apple, Starbucks, Facebook, Tesla gibi dünyaca ünlü şirketlere yatırım yaparak kazançlarına da ortak olabiliyor. Ayrıca canlı verileri de ücretsiz sunuyoruz” dedi.


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#Sponsorlu İçerik#Midas#Yatırım

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