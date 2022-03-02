Dr. Leyla Arvas liposuction hakkında tüm merak edilenleri cevaplıyor…

Liposuction yönteminde, yağların olduğu bölgeden fazla yağ dokuları alınıyor. Liposuction uygulaması çoğunlukla karın, kalça, basen, kol, bel, bacak bölgelerinde tercih ediliyor.

“Liposuction, kilo verme yöntemi değildir”

Öncelikle Liposuction yaptırmak isteyen kişi bilmelidir ki, Liposuction kilo vermek için uygulanan bir tedavi yöntemi değildir. Aksine eğer ki muayene olduğunuz doktor vücudunuzun belirli bölgelerinde inatçı yağlar olduğunu ve bu yağlanmanın diyet ya da egzersiz ile giderilmesinin mümkün olduğunu görüp size uygun tedavi yöntemi olarak Liposuction önerdiyse, büyük olasılıkla sizden operasyon gününe dek verebildiğiniz kadar kiloyu vermenizi isteyecektir. Çünkü Liposuction yönteminin asıl amacı bölgesel kilo vermeyi sağlamak değil, vücutta giderilemeyen yağların vücuttan atılarak vücudun şeklini düzeltmek ve operasyon olan bölgenin vücut hatlarının orantılı bir hale gelmesini sağlamaktır.

“Liposuction ihtiyaç duyulan ve yağların alınmasının mümkün olduğu her bölgeye uygulanabilir”

Bölgesel yağlanmalar kişiden kişiye farklılık gösterir. Herkes vücudunda ayrı bir bölgedeki inatçı yağlanmadan şikayet edebilir. Tam bu noktada Liposuction her bölgeye uygulanabilir mi diye sorduğunuzu tahmin edebiliyoruz. Uygulama için müsait olduğu sürece, evet, Liposuction vücutta her bölgeye uygulanabilir. Liposuction’ın en çok ihtiyaç duyulduğu bölgeler arasında ise karın bölgesi, bel, kalça ve basen bölgesi, kollar, sırt, iç bacak ve erkeklerde meme bölgesi yer almaktadır. Ancak şunu belirtmeliyiz ki erkekler özellikle meme bölgesi için Liposuction olacaksa kesinlikle sorunlarının doğru tespiti için işinde yeterli bilgi ve tecrübe sahibi bir hekime başvurmalılar. Çünkü erkeklerde meme yağlanması, sadece deri altında oluştuysa bunu Liposuction ile çözümlemek mümkün olur. Ancak memedeki yağlanma meme dokusunda ise bu Jinekomasti sorununun göstergesidir ve çözümü Jinekomasti ameliyatıdır. Dolayısıyla, sorunu bu bölgede doğru tespit etmek çok önemlidir.

Bu yöntemler haricinde Radyofrekans Destekli Liposuction, Yüzeysel Liposuction, Ultrasonik Liposuction, Güç Destekli Liposuction, Şişirme ile Liposuction ve Emme Destekli Liposuction yöntemleri de hastaların ihtiyacı doğrultusunda uygulanabilecek yöntemler arasında yer alıyor.

“Liposuction tekniğinde yağ alım oranı kişiden kişiye değişiklik gösterir”

Liposuction uygulamasında tek seferde alınabilecek ideal yağ oranı en fazla 5- 6 litre olur. Ancak bu oran, elbette ki hastanın kilosuna, uygulama bölgesine ve benzeri faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, 60 kg ağırlığında bir kadın hastanın bel bölgesine Liposuction uygulanıyorsa, bu bölgeden alınan 5 litrelik yağ oranı yüksek oran sayılabilirken, 100 kg’lık bir kadın hastanın karın bölgesinden 6 litre yağ almak oldukça minimal sayılabilir. Dolayısıyla, kişiden alınacak yağ miktarı kişinin sahip olduğu özellikler bağlamında farklı olabilir. Eğer tek seferde bir bölgeden alınan yağ miktarı kişinin istediği görüntüye ulaşmasında yeterli olmayacaksa operasyondan belirli bir süre geçtikten sonra aynı bölgeye tekrar Liposuction uygulaması yapılabilir. Buna bağlı olarak, eğer Liposuction yaptırmak istiyorsanız ve doktorunuz da Liposuction’ı onayladıysa, operasyon öncesinde diyet ve egzersiz yaparak maksimum miktarda kilo vermeniz uygun olacaktır

“Liposuction operasyonu sonrasında özenli davranmak iyileşme sürecini hızlandırır”

Liposuction operasyonları sonrasında, işlem gören bölgenin büyüklüğüne de bağlı olarak hastanın 1 gün hastanede kalması istenir. Bu operasyon sırasında vücutta belli miktarda sıvı kaybı yaşandığı için, hastanın vücudundaki sıvı dengesinin bir süre düzenli takip edilmesi önemlidir. Operasyon olan bölgeye, operasyon sonrasında özel bir korse giydirilir. Bu korsenin kullanım amacı ciltte Liposuction yapılan bölgede ciltte girintili- çıkıntılı bir görünüm olmasını engellemek, cildin hızlı ve kolay toparlanmasını sağlamak, ödem oluşumunu azaltmak gibi iyileşme sürecini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Operasyon sonrası işlem yapılan bölgede kızarıklık, hissizlik, morarma ya da şişlik gibi durumların bir süre görülmesi normal karşılanır. Bu problemler birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır. Bu süre içerisinde vücudunuzdan ödemin atılmasını hızlandırmak için bol miktarda su içebilir ve sıvı tüketebilir, tuz kullanımında uzak durabilir, alkol kullanmayabilir ve hafif tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.



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