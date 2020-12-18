Dijital medyada yeni girişim: Pusholder

Dünya gündeminde, ABD, Çin, Rusya ve İngiltere’de neler olduğunu öğrenebileceğiniz Pusholder, pusholder.com üzerinden ve sosyal medyada Twitter’dan detaylı haber paylaşımları yapmaktadır. Pusholder okurlarına farklı konu başlıklarında doğru haberlere ve gerçek bilgilere ulaşabilme seçeneği sunmaktadır.



Kendini geçmişten günümüze bütün olanları doğru ve tarafsız bir şekilde okuyabileceğiniz dijital haber kaynağı olarak tanıtan Pusholder’dan 7/24 bilgi erişimi sağlanabilmektedir. Sosyal medya platformlarında da etkin bir yere sahip olan haber portalına isteyenler Youtube ve Instagram adresleri üzerinden de giriş yaparak, anında gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmekte, merak ettiklerini paylaşabilmektedir. Yoruma, sorulara ve sorunlara açık bir haber kaynağı olan Pusholder, Türkiye ve Dünya gündemini sizlerle paylaşmayı görev edinmiş, en önemli yayıncılık ilkesini ise tarafsız olmak olarak belirlemiştir.



Pusholder İnstagram Adresi!



Instagram adresi üzerinden Pusholder yazarak, anında yeni nesil dijital medya platformuna erişim sağlanabilmektedir. Haber kaynağı, 7/24 paylaşım yaparak, kullanıcıları için yoruma açık bir alan oluşturmuştur. Instagram üzerinden 60 bini aşkın takipçisi bulunan haber kaynağı, gelişmeleri her alandan duyurarak, kolay erişim ve hızlı bilgi ağı olmayı amaçlamıştır.



Geniş bir ekip ile haber üretimi yapan Pusholder bünyesinde birden çok editör ve yazar görev almaktadır. Böylelikle okurların farklı konu başlıklarındaki haberlere erişimi sağlanmaktadır. Pusholder’ı diğer haber platformlarından ayıran en önemli özelliği ise okurlarına sundukları haberlerin, güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında hazırlanmasıdır. Pusholder’ı dilerseniz Instagram adresi üzerinden de takip ederek, doğru bilgi kaynağına anında erişim sağlayabilirsiniz.



Pusholder Youtube Adresi!



Dünya ve Türkiye gündemini anında paylaştığı Youtube kanalında, doğru ve gerçek görüntülerle birlikte haberlerin kaynaklarına da erişim sağlanmasına yardımcı olunmaktadır. Pusholder’ı sosyal medya hesapları üzerinden takip ederek, gündem ve son dakika haberlerini öğrenebilir, kısa zamanda bilgilerin detaylarına güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.



Yeni nesil haber kaynağı olarak, Dünya ve Türkiye gündemi için gerekli bilgiler sizlerle paylaşılarak, yanlış bilinenler doğrularla yer değiştirecektir. Doğruluk ve gerçeklik ilkesiyle yola çıkan Pusholder, tarafsız haber anlayışını Youtube, Instagram ve Twitter adreslerindeki yayınları ile de kanıtlamaktadır. www.pusholder.com adresine tek tıkla ulaşarak, siz de yeni nesil haber portalından yararlanabilirsiniz.



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